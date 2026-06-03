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Узбекистан вошел в число стран, граждане которых чаще всего посещают Санкт-Петербург
Узбекистан вошел в число стран, граждане которых чаще всего посещают Санкт-Петербург
Sputnik Узбекистан
По словам губернатора Северной столицы РФ, многое в вопросе туризма зависит от доступности авиасообщения
2026-06-03T18:10+0500
2026-06-03T18:10+0500
2026-06-03T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекистан попал в число стран, граждане которых чаще всего посещают Санкт-Петербург, рассказал губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. Об этом сообщают РИА Новости.Также, по его словам, наиболее часто Северную столицу РФ посещают туристы из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Китая, Ирана, Турции и Индии.Губернатор подчеркнул, что многое в вопросе туризма зависит от доступности авиасообщения.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Северной столице РФ 3–6 июня. Главная тема мероприятия в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
https://uz.sputniknews.ru/20260603/58059304.html
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туристы, узбекистанцы, россия, санкт-петербург, общество, пмэф
туристы, узбекистанцы, россия, санкт-петербург, общество, пмэф
Узбекистан вошел в число стран, граждане которых чаще всего посещают Санкт-Петербург
По словам губернатора Северной столицы РФ, многое в вопросе туризма зависит от доступности авиасообщения.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Узбекистан попал в число стран, граждане которых чаще всего посещают Санкт-Петербург, рассказал губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. Об этом сообщают РИА Новости
.
Также, по его словам, наиболее часто Северную столицу РФ посещают туристы из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Китая, Ирана, Турции и Индии.
Губернатор подчеркнул, что многое в вопросе туризма зависит от доступности авиасообщения.
"Здесь многое зависит от доступности комфортного авиасообщения. Из 115 нынешних российских и международных направлений восемь стали доступны в прошлом году. Среди них — узбекский Андижан, белорусский Брест, китайский город Санья на курорте Хайнань, вьетнамский Нячанг, Хамбатота на острове Шри-Ланка, Сухум", — перечислил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Северной столице РФ 3–6 июня. Главная тема мероприятия в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".