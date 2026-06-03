https://uz.sputniknews.ru/20260603/uzbekistan-voshel-v-chislo-stran-grajdane-kotoryx-chasche-vsego-poseschayut-sankt-peterburg-58061054.html

Узбекистан вошел в число стран, граждане которых чаще всего посещают Санкт-Петербург

Узбекистан вошел в число стран, граждане которых чаще всего посещают Санкт-Петербург

Sputnik Узбекистан

По словам губернатора Северной столицы РФ, многое в вопросе туризма зависит от доступности авиасообщения

2026-06-03T18:10+0500

2026-06-03T18:10+0500

2026-06-03T18:10+0500

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекистан попал в число стран, граждане которых чаще всего посещают Санкт-Петербург, рассказал губернатор города Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. Об этом сообщают РИА Новости.Также, по его словам, наиболее часто Северную столицу РФ посещают туристы из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Китая, Ирана, Турции и Индии.Губернатор подчеркнул, что многое в вопросе туризма зависит от доступности авиасообщения.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Северной столице РФ 3–6 июня. Главная тема мероприятия в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".

https://uz.sputniknews.ru/20260603/58059304.html

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