https://uz.sputniknews.ru/20260603/v-severnoy-stolitse-rossii-startuet-pmef--2026-58047734.html

В Северной столице России стартует ПМЭФ-2026

В Северной столице России стартует ПМЭФ-2026

Sputnik Узбекистан

Главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступят Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

2026-06-03T10:00+0500

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пмэф

стартап

россия

санкт-петербург

экономика

шавкат мирзиёев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в Северной столице РФ 3–6 июня, сообщает РИА Новости.Главной темой мероприятия в этом году станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".На пленарном заседании ПМЭФ выступят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В программе также выступления президента Танзании Самии Сулуху Хассан, зампредседателя КНР Хань Чжэна и министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бен Салман Аль Сауда.По информации помощника главы РФ Юрия Ушакова, в этом году на форум приедут политики из 76 стран. В рамках ПМЭФ-2026 пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе панельные дискуссии, тематические круглые столы, деловые завтраки.Кроме основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся: Деловая программа ПМЭФ-2026 объединяет ключевые направления глобальной и российской повестки. Она включает тематические треки "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством", "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста", "Технологии, определяющие будущее", "Среда для жизни: новые технологии — новое качество", "Социальная сфера в эпоху новых технологий", а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.Сегодня, 3 июня, стартовый день ПМЭФ объявлен Днем международной кооперации малых и средних предприятий.Им представят практические инструменты для нетворкинга, делового общения и развития бизнеса, презентуют меры поддержки предпринимателей, инвестпредложения и успешные практики для роста.Международный молодежный день ПМЭФ "День будущего" 2026 пройдет 6 июня. Программа объединит темы предпринимательства и экономики будущего с вопросами профессиональной самореализации молодежи. Большое внимание уделят кадровому обеспечению цифровой трансформации, внедрению ИИ и развитию международных партнерств.

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пмэф, стартап, россия, санкт-петербург, экономика, шавкат мирзиёев, владимир путин