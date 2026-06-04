https://uz.sputniknews.ru/20260604/mariya-zaxarova-provodit-brifing-na-polyax-pmef--pryamaya-translyatsiya-58077144.html
Мария Захарова провела брифинг на полях ПМЭФ — видео
Мария Захарова провела брифинг на полях ПМЭФ — видео
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель МИД РФ ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, связанные с внешней политикой
2026-06-04T12:15+0500
2026-06-04T12:15+0500
2026-06-04T15:54+0500
брифинг
мид рф
мария захарова
внешняя политика
пмэф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58078479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55c6a3c8c6816ef72eb6cf38c2d3a734.jpg
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, направленные в пресс-центр.ПМЭФ проходит в Северной столице РФ с 3 по 6 июня. Главная тема в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
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брифинг, мид рф, мария захарова, внешняя политика, пмэф, видео
брифинг, мид рф, мария захарова, внешняя политика, пмэф, видео
Мария Захарова провела брифинг на полях ПМЭФ — видео
12:15 04.06.2026 (обновлено: 15:54 04.06.2026)
Официальный представитель МИД РФ ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, связанные с внешней политикой.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, направленные в пресс-центр.
ПМЭФ проходит в Северной столице РФ с 3 по 6 июня. Главная тема в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.