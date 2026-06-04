https://uz.sputniknews.ru/20260604/mariya-zaxarova-provodit-brifing-na-polyax-pmef--pryamaya-translyatsiya-58077144.html

Мария Захарова провела брифинг на полях ПМЭФ — видео

Мария Захарова провела брифинг на полях ПМЭФ — видео

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель МИД РФ ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, связанные с внешней политикой

2026-06-04T12:15+0500

2026-06-04T12:15+0500

2026-06-04T15:54+0500

брифинг

мид рф

мария захарова

внешняя политика

пмэф

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, направленные в пресс-центр.ПМЭФ проходит в Северной столице РФ с 3 по 6 июня. Главная тема в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

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брифинг, мид рф, мария захарова, внешняя политика, пмэф, видео