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https://uz.sputniknews.ru/20260604/mariya-zaxarova-provodit-brifing-na-polyax-pmef--pryamaya-translyatsiya-58077144.html
Мария Захарова провела брифинг на полях ПМЭФ — видео
Мария Захарова провела брифинг на полях ПМЭФ — видео
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель МИД РФ ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, связанные с внешней политикой
2026-06-04T12:15+0500
2026-06-04T15:54+0500
брифинг
мид рф
мария захарова
внешняя политика
пмэф
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, направленные в пресс-центр.ПМЭФ проходит в Северной столице РФ с 3 по 6 июня. Главная тема в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
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брифинг, мид рф, мария захарова, внешняя политика, пмэф, видео
брифинг, мид рф, мария захарова, внешняя политика, пмэф, видео

Мария Захарова провела брифинг на полях ПМЭФ — видео

12:15 04.06.2026 (обновлено: 15:54 04.06.2026)
© Sputnik
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Официальный представитель МИД РФ ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, связанные с внешней политикой.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она ответила на вопросы российских и иностранных журналистов, направленные в пресс-центр.
ПМЭФ проходит в Северной столице РФ с 3 по 6 июня. Главная тема в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
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