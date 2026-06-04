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МИД России будет болеть за Узбекистан на чемпионате мира по футболу
МИД России будет болеть за Узбекистан на чемпионате мира по футболу
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифига в рамках ПМЭФ — 2026 ответила на вопросы журналистов
2026-06-04T18:35+0500
2026-06-04T18:35+0500
мид рф
узбекистан
чемпионат мира
футбол
брифинг
мария захарова
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МИД России будет болеть за Узбекистан на чемпионате мира по футболу, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ–2026.Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан, она отметила, что участие в ЧМ по футболу — великое спортивное достижение республики.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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мид рф, узбекистан, чемпионат мира, футбол, брифинг, мария захарова, видео
мид рф, узбекистан, чемпионат мира, футбол, брифинг, мария захарова, видео

МИД России будет болеть за Узбекистан на чемпионате мира по футболу

18:35 04.06.2026
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ–2026 ответила на вопросы журналистов.
МИД России будет болеть за Узбекистан на чемпионате мира по футболу, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ–2026.
Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан, она отметила, что участие в ЧМ по футболу — великое спортивное достижение республики.

“Будем поддерживать, будем следить, по-спортивному болеть. Это связано и с тем, что Узбекистан — дружественная нам страна, и у нас тесные контакты между гражданами двух государств, и столько культурно-гуманитарных проектов, и регулярные двусторонние встречи”, — сказала Захарова.

Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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