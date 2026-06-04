https://uz.sputniknews.ru/20260604/mid-rossii-budet-bolet-za-uzbekistan-na-chempionate-mira-po-futbolu-58095407.html

МИД России будет болеть за Узбекистан на чемпионате мира по футболу

МИД России будет болеть за Узбекистан на чемпионате мира по футболу

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифига в рамках ПМЭФ — 2026 ответила на вопросы журналистов

2026-06-04T18:35+0500

2026-06-04T18:35+0500

2026-06-04T18:35+0500

мид рф

узбекистан

чемпионат мира

футбол

брифинг

мария захарова

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МИД России будет болеть за Узбекистан на чемпионате мира по футболу, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ–2026.Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан, она отметила, что участие в ЧМ по футболу — великое спортивное достижение республики.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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