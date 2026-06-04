https://uz.sputniknews.ru/20260604/mirziyoev-pozdravil-japarova-s-izbraniem-kyrgyzstana-nepostoyannym-chlenom-sovbeza-oon-58082980.html

Мирзиёев поздравил Жапарова с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совбеза ООН

Мирзиёев поздравил Жапарова с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совбеза ООН

Sputnik Узбекистан

В телефонном разговоре стороны подтвердили взаимную готовность к продолжению тесной координации и поддержки друг друга на международных площадках

2026-06-04T14:17+0500

2026-06-04T14:17+0500

2026-06-04T14:22+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

садыр жапаров

кыргызстан

поздравление

совбез оон

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил кыргызского коллегу Садыра Жапарова с избранием Кыргызстана впервые в его истории непостоянным членом Совбеза ООН на 2027-2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Лидер Узбекистана отметил, что эта победа Кыргызстана является ярким свидетельством высокого признания международным сообществом активной внешней политики страны и ее весомого вклада в обеспечение региональной стабильности и безопасности.В свою очередь Садыр Жапаров выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана за теплые поздравления и неизменную поддержку братского Узбекистана. Он особо отметил вклад стран Центральной Азии в продвижение кандидатуры Кыргызстана в рамках выборной кампании.Собеседники подтвердили взаимную готовность к продолжению тесной координации и поддержки друг друга на международных площадках.Особое внимание уделили практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне, прежде всего в сферах экономики, транспорта, энергетики, а также в культурно-гуманитарном направлении.Лидеры также обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне.Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. По итогам выборов непостоянных членов Совета безопасности ООН на период 2027-2028 годов, которые прошли в среду в Генеральной Ассамблее, КР впервые войдет в состав Совета. Кроме того, эта страна Центральной Азии станет членом СБ впервые за почти десять лет.По итогам выборов в состав Совета безопасности с 1 января 2027 года войдут также Австрия и Португалия — от группы западноевропейских и других государств, Тринидад и Тобаго — от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Зимбабве — от группы африканских государств. Для избрания странам необходимо было получить две трети голосов государств-членов, то есть 127 голосов.В состав Совета безопасности входят 15 стран. Пять из них — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — постоянные члены с правом вето. Еще десять избирают на двухлетний срок. В конце 2026 года истекает срок полномочий пяти непостоянных членов — Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали. Их заменят избранные в этот раз страны.

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, садыр жапаров, кыргызстан, поздравление, совбез оон