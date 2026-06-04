Мирзиёев предложил объявить Самарканд “Зеленой инвестиционной и инновационной столицей ЦА”
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики направил поздравление участникам восьмой Ассамблеи Глобального экологического фонда, которая проходит в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам восьмой Ассамблеи Глобального экологического фонда, в котором предложил объявить Самарканд “Зеленой инвестиционной и инновационной столицей ЦА”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил, что все более усиливающееся негативное воздействие изменения климата требует быстрых практических шагов.
“Предлагаем объявить Самарканд “Зеленой инвестиционной и инновационной столицей Центральной Азии”. Мы ставим перед собой цель превратить Самарканд в региональный центр “зеленой” экономики, устойчивого развития и климатического финансирования, развивать город как пилотную “зеленую территорию” и в дальнейшем распространить этот опыт на другие города республики”, — сказал глава РУз.
Другие инициативы президента Узбекистана:
в Узбекистане создадут Национальный центр изменения климата и гидрометеорологии. Он объединит гидрометеорологию, гляциологию, мониторинг парниковых газов и ряд других направлений;
деятельность создаваемого совместно с Казахстаном консорциума “Чистый воздух” направят на привлечение “зеленого” финансирования, лесомелиорацию, научные исследования и другие направления;
“Приглашаем все государства региона присоединиться к деятельности Консорциума”, — сказал Мирзиёев.
в Приаралье будут продвигать инициативу “экономики пустыни”, направленную на смягчение последствий опустынивания, создание “зеленых” щитов и климатическую адаптацию. Реализовывать ее будут гармонии с приоритетами ГЭФ при международной финансовой и технической поддержке;
Ташкентский инвестиционный форум 2027 пройдет на тему “Устойчивое развитие и зеленые инвестиции”. На форуме каждый регион подготовит и представит инвесторам не менее 100 перспективных проектов для привлечения зеленых инвестиций. В его рамках организуют международную выставку “Eco Expo Central Asia”.
“Хочу объявить еще одну важную инициативу. Узбекистан готов присоединиться к числу стран-доноров Глобального экологического фонда. Как член Совета Фонда мы намерены практически поддерживать совместные региональные инициативы и расширять сотрудничество”, — заключил президент.
Он выразил уверенность, что начавшая сегодня свою работу Ассамблея станет важной площадкой для формирования новой региональной архитектуры экологического сотрудничества.
В церемонии открытия 8-й Ассамблеи ГЭФ приняли участие представители 186 стран, международных организаций, финансовых институтов, экологических агентств, а также гражданского общества и частного сектора.