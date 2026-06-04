https://uz.sputniknews.ru/20260604/mirziyoev-predlojil-obyavit-samarkand-zelenoy-investitsionnoy-i-innovatsionnoy-stolitsey-tsa-58090383.html

Мирзиёев предложил объявить Самарканд “Зеленой инвестиционной и инновационной столицей ЦА”

Мирзиёев предложил объявить Самарканд “Зеленой инвестиционной и инновационной столицей ЦА”

Sputnik Узбекистан

Глава республики направил поздравление участникам восьмой Ассамблеи Глобального экологического фонда, которая проходит в Самарканде

2026-06-04T16:25+0500

2026-06-04T16:25+0500

2026-06-04T16:25+0500

общество

экология

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

самарканд

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/09/56805481_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_596293dab5e5a384b39bc674ea2557b1.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам восьмой Ассамблеи Глобального экологического фонда, в котором предложил объявить Самарканд “Зеленой инвестиционной и инновационной столицей ЦА”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Он отметил, что все более усиливающееся негативное воздействие изменения климата требует быстрых практических шагов.Другие инициативы президента Узбекистана:в Приаралье будут продвигать инициативу “экономики пустыни”, направленную на смягчение последствий опустынивания, создание “зеленых” щитов и климатическую адаптацию. Реализовывать ее будут гармонии с приоритетами ГЭФ при международной финансовой и технической поддержке;Он выразил уверенность, что начавшая сегодня свою работу Ассамблея станет важной площадкой для формирования новой региональной архитектуры экологического сотрудничества.В церемонии открытия 8-й Ассамблеи ГЭФ приняли участие представители 186 стран, международных организаций, финансовых институтов, экологических агентств, а также гражданского общества и частного сектора.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, экология, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, поздравление, самарканд