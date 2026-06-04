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Ташкент принимает более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран
Ташкент принимает более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран
Sputnik Узбекистан
Турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV" приурочили к Международному дню защиты детей. Участники борются за награды в различных возрастных и весовых категориях
2026-06-04T10:00+0500
2026-06-04T10:03+0500
спорт
дзюдо
молодежь
турнир
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице Узбекистана проходит международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV", объединивший более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран, сообщает НОК.За выступлениями молодых дзюдоистов наблюдают руководители НОК и Федерации дзюдо республики.Турнир, приуроченный к Международному дню защиты детей, завершится сегодня, 4 июня.
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спорт, дзюдо, молодежь, турнир, ташкент, узбекистан, бразилия, испания, россия, катар, грузия, казахстан, таджикистан
спорт, дзюдо, молодежь, турнир, ташкент, узбекистан, бразилия, испания, россия, катар, грузия, казахстан, таджикистан

Ташкент принимает более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран

10:00 04.06.2026 (обновлено: 10:03 04.06.2026)
© НОК УзбекистанаСтартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
Стартовал международный турнир Tashkent Open Judo Kids Cup IV - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
© НОК Узбекистана
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Турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV" приурочили к Международному дню защиты детей. Участники борются за награды в различных возрастных и весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице Узбекистана проходит международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV", объединивший более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаСтартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
Стартовал международный турнир Tashkent Open Judo Kids Cup IV - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
Стартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
© НОК Узбекистана

“В соревнованиях принимают участие более 3 000 юных спортсменов из Бразилии, Испании, России, Катара, Саудовской Аравии, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызской Республики, которые борются за награды в различных возрастных и весовых категориях”, — говорится в сообщении.

© НОК УзбекистанаСтартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
Стартовал международный турнир Tashkent Open Judo Kids Cup IV - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
Стартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
© НОК Узбекистана
За выступлениями молодых дзюдоистов наблюдают руководители НОК и Федерации дзюдо республики.
© НОК УзбекистанаСтартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
Стартовал международный турнир Tashkent Open Judo Kids Cup IV - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2026
Стартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
© НОК Узбекистана
Турнир, приуроченный к Международному дню защиты детей, завершится сегодня, 4 июня.
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