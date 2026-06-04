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Ташкент принимает более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран

Ташкент принимает более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран

Sputnik Узбекистан

Турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV" приурочили к Международному дню защиты детей. Участники борются за награды в различных возрастных и весовых категориях

2026-06-04T10:00+0500

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спорт

дзюдо

молодежь

турнир

ташкент

узбекистан

бразилия

испания

россия

катар

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице Узбекистана проходит международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV", объединивший более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран, сообщает НОК.За выступлениями молодых дзюдоистов наблюдают руководители НОК и Федерации дзюдо республики.Турнир, приуроченный к Международному дню защиты детей, завершится сегодня, 4 июня.

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бразилия

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катар

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спорт, дзюдо, молодежь, турнир, ташкент, узбекистан, бразилия, испания, россия, катар, грузия, казахстан, таджикистан