Ташкент принимает более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран
10:00 04.06.2026 (обновлено: 10:03 04.06.2026)
© НОК УзбекистанаСтартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
© НОК Узбекистана
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Турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV" приурочили к Международному дню защиты детей. Участники борются за награды в различных возрастных и весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице Узбекистана проходит международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV", объединивший более 3 000 юных дзюдоистов из 10 стран, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаСтартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
Стартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
© НОК Узбекистана
“В соревнованиях принимают участие более 3 000 юных спортсменов из Бразилии, Испании, России, Катара, Саудовской Аравии, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызской Республики, которые борются за награды в различных возрастных и весовых категориях”, — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаСтартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
Стартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
© НОК Узбекистана
За выступлениями молодых дзюдоистов наблюдают руководители НОК и Федерации дзюдо республики.
© НОК УзбекистанаСтартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
Стартовал международный турнир "Tashkent Open Judo Kids Cup IV"
© НОК Узбекистана
Турнир, приуроченный к Международному дню защиты детей, завершится сегодня, 4 июня.