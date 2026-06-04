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Увеличить взаимный товарооборот: что еще планируют Узбекистан и Санкт-Петербург
Увеличить взаимный товарооборот: что еще планируют Узбекистан и Санкт-Петербург
Sputnik Узбекистан
Премьер-министр Узбекистана и Губернатор Северной столицы РФ обсудили совместные проекты и перспективные направления сотрудничества
2026-06-04T15:22+0500
2026-06-04T15:22+0500
2026-06-04T15:34+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан и Санкт-Петербург планируют увеличить взаимный товарооборот. Об этом шла речь в ходе встречи Премьер-министра РУз Жамшида Ходжаева и губернатора города на Неве Александра Беглова, сообщает официальный канал Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.Стороны обсудили совместные проекты и перспективные направления сотрудничества.Беглов отметил, что Правительство Петербурга последовательно работает над выполнением совместного Плана мероприятий на 2025-2026 годы, прорабатывает перечень инвестпроектов. Наш приоритет — укрепление торгово-экономического сотрудничества, подчеркнул он.Говорили также о возведении Делового центра "Санкт-Петербург" в Ташкенте и реализации проекта строительства квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте.Жамшид Ходжаев поблагодарил губернатора за большой вклад в развитие двусторонних отношений.Встреча прошла в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня. Главной темой мероприятия в этом году станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". На пленарном заседании ПМЭФ выступят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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узбекистан, россия, санкт-петербург, встреча, жамшид ходжаев, товарооборот, пмэф
Увеличить взаимный товарооборот: что еще планируют Узбекистан и Санкт-Петербург
15:22 04.06.2026 (обновлено: 15:34 04.06.2026)
Премьер-министр Узбекистана и губернатор Северной столицы РФ обсудили совместные проекты и перспективные направления сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Узбекистан и Санкт-Петербург планируют увеличить взаимный товарооборот. Об этом шла речь в ходе встречи Премьер-министра РУз Жамшида Ходжаева и губернатора города на Неве Александра Беглова, сообщает
официальный канал Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Стороны обсудили совместные проекты и перспективные направления сотрудничества.
“Отдельное внимание уделили вопросам торгово-экономического взаимодействия. Между Петербургом и Узбекистаном сформирована рабочая группа, в задачи которой входит выработка механизмов для увеличения взаимного товарооборота, формирование предложений по расширению номенклатуры поставок, содействие сотрудничеству предприятий”, — говорится в сообщении.
Беглов отметил, что Правительство Петербурга последовательно работает над выполнением совместного Плана мероприятий на 2025-2026 годы, прорабатывает перечень инвестпроектов. Наш приоритет — укрепление торгово-экономического сотрудничества, подчеркнул он.
Говорили также о возведении Делового центра "Санкт-Петербург" в Ташкенте и реализации проекта строительства квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте.
Жамшид Ходжаев поблагодарил губернатора за большой вклад в развитие двусторонних отношений.
Встреча прошла в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня. Главной темой мероприятия в этом году станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". На пленарном заседании ПМЭФ выступят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.