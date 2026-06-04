https://uz.sputniknews.ru/20260604/uvelichit-vzaimnyy-tovarooborot-chto-esche-planiruyut-uzbekistan-i-sankt-peterburg-58088070.html

Увеличить взаимный товарооборот: что еще планируют Узбекистан и Санкт-Петербург

Увеличить взаимный товарооборот: что еще планируют Узбекистан и Санкт-Петербург

Sputnik Узбекистан

Премьер-министр Узбекистана и Губернатор Северной столицы РФ обсудили совместные проекты и перспективные направления сотрудничества

2026-06-04T15:22+0500

2026-06-04T15:22+0500

2026-06-04T15:34+0500

узбекистан

россия

санкт-петербург

встреча

жамшид ходжаев

товарооборот

пмэф

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан и Санкт-Петербург планируют увеличить взаимный товарооборот. Об этом шла речь в ходе встречи Премьер-министра РУз Жамшида Ходжаева и губернатора города на Неве Александра Беглова, сообщает официальный канал Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.Стороны обсудили совместные проекты и перспективные направления сотрудничества.Беглов отметил, что Правительство Петербурга последовательно работает над выполнением совместного Плана мероприятий на 2025-2026 годы, прорабатывает перечень инвестпроектов. Наш приоритет — укрепление торгово-экономического сотрудничества, подчеркнул он.Говорили также о возведении Делового центра "Санкт-Петербург" в Ташкенте и реализации проекта строительства квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте.Жамшид Ходжаев поблагодарил губернатора за большой вклад в развитие двусторонних отношений.Встреча прошла в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня. Главной темой мероприятия в этом году станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". На пленарном заседании ПМЭФ выступят президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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узбекистан, россия, санкт-петербург, встреча, жамшид ходжаев, товарооборот, пмэф