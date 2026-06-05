В Эрмитаже открылась выставка о дворцовом искусстве Бухарского эмирата
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Подписаться
Проект посвящен богатому культурному наследию Бухарского эмирата и раскрывает художественную среду дворцовой культуры ЦА. На экспозиции представлены подарки Бухарского эмирата императорскому двору.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Государственном Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", организованная Фондом развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным Эрмитажем. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Экспозиция посвящена художественной культуре Бухарского эмирата и объединяет 75 музейных предметов, отражающих традиции дворцового быта, декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства Центральной Азии.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
В проекте представлены экспонаты из собраний ведущих музейных институций Узбекистана и Государственного Эрмитажа. Выставка проходит в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Проект знакомит посетителей с богатым культурным наследием Бухары и изысканным искусством придворных ювелиров.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
В дополнение к экспозиции подготовлена образовательная программа, включающая лекции, концерты традиционной музыки, мастер-классы и другие просветительские мероприятия.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Выставка будет открыта для посетителей до 4 октября 2026 года.