https://uz.sputniknews.ru/20260605/ermitaje-vystavka-posvyaschyonnaya-iskusstvu-pri-dvore-emira-buxary-58132452.html

В Эрмитаже открылась выставка о дворцовом искусстве Бухарского эмирата

В Эрмитаже открылась выставка о дворцовом искусстве Бухарского эмирата

Sputnik Узбекистан

Проект посвящен богатому культурному наследию Бухарского эмирата и раскрывает художественную среду дворцовой культуры ЦА. На экспозиции представлены подарки... 05.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-05T18:42+0500

2026-06-05T18:42+0500

2026-06-05T18:42+0500

выставка

бухара

государственный эрмитаж

россия

узбекистан

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Государственном Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", организованная Фондом развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным Эрмитажем. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.Экспозиция посвящена художественной культуре Бухарского эмирата и объединяет 75 музейных предметов, отражающих традиции дворцового быта, декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства Центральной Азии. В проекте представлены экспонаты из собраний ведущих музейных институций Узбекистана и Государственного Эрмитажа. Выставка проходит в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.Проект знакомит посетителей с богатым культурным наследием Бухары и изысканным искусством придворных ювелиров. В дополнение к экспозиции подготовлена образовательная программа, включающая лекции, концерты традиционной музыки, мастер-классы и другие просветительские мероприятия.Выставка будет открыта для посетителей до 4 октября 2026 года.

бухара

россия

узбекистан

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выставка, бухара, государственный эрмитаж, россия, узбекистан, санкт-петербург