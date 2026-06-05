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https://uz.sputniknews.ru/20260605/ermitaje-vystavka-posvyaschyonnaya-iskusstvu-pri-dvore-emira-buxary-58132452.html
В Эрмитаже открылась выставка о дворцовом искусстве Бухарского эмирата
В Эрмитаже открылась выставка о дворцовом искусстве Бухарского эмирата
Sputnik Узбекистан
Проект посвящен богатому культурному наследию Бухарского эмирата и раскрывает художественную среду дворцовой культуры ЦА. На экспозиции представлены подарки... 05.06.2026, Sputnik Узбекистан
2026-06-05T18:42+0500
2026-06-05T18:42+0500
выставка
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государственный эрмитаж
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Государственном Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", организованная Фондом развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным Эрмитажем. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.Экспозиция посвящена художественной культуре Бухарского эмирата и объединяет 75 музейных предметов, отражающих традиции дворцового быта, декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства Центральной Азии. В проекте представлены экспонаты из собраний ведущих музейных институций Узбекистана и Государственного Эрмитажа. Выставка проходит в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.Проект знакомит посетителей с богатым культурным наследием Бухары и изысканным искусством придворных ювелиров. В дополнение к экспозиции подготовлена образовательная программа, включающая лекции, концерты традиционной музыки, мастер-классы и другие просветительские мероприятия.Выставка будет открыта для посетителей до 4 октября 2026 года.
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выставка, бухара, государственный эрмитаж, россия, узбекистан, санкт-петербург
выставка, бухара, государственный эрмитаж, россия, узбекистан, санкт-петербург

В Эрмитаже открылась выставка о дворцовом искусстве Бухарского эмирата

18:42 05.06.2026
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
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Проект посвящен богатому культурному наследию Бухарского эмирата и раскрывает художественную среду дворцовой культуры ЦА. На экспозиции представлены подарки Бухарского эмирата императорскому двору.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Государственном Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", организованная Фондом развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным Эрмитажем. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Экспозиция посвящена художественной культуре Бухарского эмирата и объединяет 75 музейных предметов, отражающих традиции дворцового быта, декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства Центральной Азии.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
В проекте представлены экспонаты из собраний ведущих музейных институций Узбекистана и Государственного Эрмитажа. Выставка проходит в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Проект знакомит посетителей с богатым культурным наследием Бухары и изысканным искусством придворных ювелиров.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
В дополнение к экспозиции подготовлена образовательная программа, включающая лекции, концерты традиционной музыки, мастер-классы и другие просветительские мероприятия.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
В Эрмитаже открылась выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
В Эрмитаже открылась выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары".
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Выставка будет открыта для посетителей до 4 октября 2026 года.
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