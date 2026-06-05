https://uz.sputniknews.ru/20260605/plenarnoe-zasedanie-peterburgskiy-mejdunarodniy-ekonomicheskiy-forum-58128129.html

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума — трансляция

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума — трансляция

Sputnik Узбекистан

Пленарное заседание традиционно станет центральным событием форума. Ожидается, что Владимир Путин выступит с большой речью, основная часть которой будет посвящена вопросам экономики, политики и международной повестки.

2026-06-05T18:00+0500

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заседание

санкт-петербург

владимир путин

россия

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее раскрыл некоторые детали речи главы государства на пленарном заседании, отметив, что Путин большую ее часть посвятит экономическим вопросам и проблемам, как внутренним, так и международным. Также президент уделит внимание политическим проблемам. Вместе с Владимиром Путиным в сессии примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.После выступлений состоится дискуссия, в ходе которой участники пленарного заседания ответят на вопросы. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, это мероприятие всегда привлекает большое внимание политических кругов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.

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