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Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума — трансляция
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума — трансляция
Sputnik Узбекистан
Пленарное заседание традиционно станет центральным событием форума. Ожидается, что Владимир Путин выступит с большой речью, основная часть которой будет посвящена вопросам экономики, политики и международной повестки.
2026-06-05T18:00+0500
2026-06-05T18:00+0500
2026-06-05T18:02+0500
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заседание
санкт-петербург
владимир путин
россия
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее раскрыл некоторые детали речи главы государства на пленарном заседании, отметив, что Путин большую ее часть посвятит экономическим вопросам и проблемам, как внутренним, так и международным. Также президент уделит внимание политическим проблемам. Вместе с Владимиром Путиным в сессии примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.После выступлений состоится дискуссия, в ходе которой участники пленарного заседания ответят на вопросы. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, это мероприятие всегда привлекает большое внимание политических кругов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.
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пмэф, прямая трансляция, заседание, санкт-петербург, владимир путин, россия, видео, шавкат мирзиёев
пмэф, прямая трансляция, заседание, санкт-петербург, владимир путин, россия, видео, шавкат мирзиёев
Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума — трансляция
18:00 05.06.2026 (обновлено: 18:02 05.06.2026)
На центральном событии форума Владимир Путин выступает с большой речью, основная часть которой посвящена вопросам экономики, политики и международной повестки.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее раскрыл некоторые детали речи главы государства на пленарном заседании, отметив, что Путин большую ее часть посвятит экономическим вопросам и проблемам, как внутренним, так и международным. Также президент уделит внимание политическим проблемам.
Вместе с Владимиром Путиным в сессии примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя КНР Хань Чжэн, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
После выступлений состоится дискуссия, в ходе которой участники пленарного заседания ответят на вопросы. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, это мероприятие всегда привлекает большое внимание политических кругов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.