https://uz.sputniknews.ru/20260605/putin-vliyanie-briks-v-mirovoy-ekonomike-rastet-i-budet-usilivatsya-58144441.html
Путин: влияние БРИКС в мировой экономике растет и будет усиливаться
Путин: влияние БРИКС в мировой экономике растет и будет усиливаться
Sputnik Узбекистан
Президент России заявил о стремительном росте влияния стран БРИКС в мировой экономике, отметив, что объединение уже опережает G7 по доле в глобальном ВВП и продолжает усиливать свои позиции в торговле, технологиях и экономическом росте.
2026-06-05T21:00+0500
2026-06-05T21:00+0500
2026-06-05T21:10+0500
брикс
владимир путин
президент рф
пмэф
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о растущем влиянии стран БРИКС в мировой экономике и подчеркнул, что эта тенденция будет усиливаться. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам российского лидера, доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, тогда как показатель стран "Большой семерки" (G7) — менее 29%. Путин отметил, что БРИКС обогнал G7 по этому параметру еще в 2020 году, и разрыв продолжает увеличиваться.Президент также подчеркнул, что страны объединения играют ключевую роль в росте мировой экономики. Так, за последние пять лет почти половина ежегодного прироста глобального ВВП (49%) была обеспечена именно государствами БРИКС, тогда как вклад G7 составил лишь около 18%. Путин отметил, что при росте мировой экономики в среднем на 4,1% в 2021–2025 годах около 2 процентных пунктов приходилось на страны объединения.Говоря о глобальной торговле, Путин отметил, что система постепенно перестает быть западноцентричной. За последние 25 лет доля БРИКС в международной торговле товарами более чем удвоилась. Внутренний товарооборот стран объединения уже превышает $1 трлн в год.Президент отметил, что в прошлом году на страны объединения пришлась почти четверть мирового экспорта, этот показатель, отметил Путин, постоянно растет.При этом президент раскритиковал влияние санкционной политики на международные институты. По его словам, западные ограничения фактически подорвали работу Всемирной торговой организации и снизили доверие к ней.Президент также указал и на изменения в сфере технологий. Если ранее Запад считался основным источником технологического развития, то сегодня ситуация меняется: страны БРИКС существенно нарастили экспорт высокотехнологичной продукции, который теперь превышает треть мировых поставок.Отдельно Путин отметил позиции России в атомной энергетике. По его словам, более 80% проектов строительства атомных электростанций в мире реализуются с участием госкорпорации "Росатом".Глава государства также заявил, что мир переживает масштабную структурную трансформацию, связанную с изменением самой модели глобального развития. В этих условиях, по его мнению, необходима новая финансовая архитектура — гибкая, современная и без рисков и преград, способная ускорять расчеты и расширять доступ к финансированию.Кроме того, Путин подчеркнул важность развития международного сотрудничества и заявил, что Россия открыта для равноправного и взаимовыгодного партнерства со всеми заинтересованными странами.Среди ключевых технологий будущего президент выделил искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы. По его словам, страны, обладающие этими технологиями, станут центрами силы в формирующемся многополярном мире.Вторая технология, по словам президента, это автономные системы. Они кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики.И в-третьих, это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени, и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки.Отдельно президент затронул вопрос возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок. По его словам, решения в этой сфере будут приниматься с учетом интересов национального бизнеса.При этом Путин подтвердил, что Россия остается открытой для международного сотрудничества. Он отметил, что страна готова работать со всеми, кто заинтересован в равноправном и взаимовыгодном взаимодействии.В ходе выступления глава государства также прокомментировал политическую ситуацию на Украине. Он сообщил, что ознакомился с письмом президента Владимира Зеленского и посоветовал автору письма идти на выборы и действовать в рамках основного закона.По словам Путина, удержание власти вне рамок основного закона является узурпацией, а легитимность власти должна подтверждаться через выборы.Президент отметил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей, включая денацификацию Украины. Он подчеркнул, что эти задачи будут реализовываться в том числе в рамках переговорного процесса.Кроме того, Путин заявил, что Россия намерена добиться освобождения Донбасса. По его словам, Луганская Народная Республика находится под полным контролем российских сил с 1 апреля текущего года.Президент также сообщил, что под контролем Киева в Донецкой Народной Республике остается менее 15% территории. Он вновь подчеркнул уверенность в достижении Россией поставленных целей в регионе.Программное выступление президента России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума длилась около 45 минут. Форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В состав БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.
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брикс, владимир путин, президент рф, пмэф, россия, украина
брикс, владимир путин, президент рф, пмэф, россия, украина
Путин: влияние БРИКС в мировой экономике растет и будет усиливаться
21:00 05.06.2026 (обновлено: 21:10 05.06.2026)
Президент России заявил о стремительном росте влияния стран БРИКС в мировой экономике, отметив, что объединение уже опережает G7 по доле в глобальном ВВП и продолжает усиливать свои позиции в торговле, технологиях и экономическом росте.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о растущем влиянии стран БРИКС в мировой экономике и подчеркнул, что эта тенденция будет усиливаться. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам российского лидера, доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, тогда как показатель стран "Большой семерки" (G7) — менее 29%. Путин отметил, что БРИКС обогнал G7 по этому параметру еще в 2020 году, и разрыв продолжает увеличиваться.
"В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля большой семерки — менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС", — сказал Путин в ходе заседания.
Президент также подчеркнул, что страны объединения играют ключевую роль в росте мировой экономики. Так, за последние пять лет почти половина ежегодного прироста глобального ВВП (49%) была обеспечена именно государствами БРИКС, тогда как вклад G7 составил лишь около 18%.
"Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста - 49% - обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой "большой семерки" оценивается в 18%", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин отметил, что при росте мировой экономики в среднем на 4,1% в 2021–2025 годах около 2 процентных пунктов приходилось на страны объединения.
Говоря о глобальной торговле, Путин отметил, что система постепенно перестает быть западноцентричной. За последние 25 лет доля БРИКС в международной торговле товарами более чем удвоилась. Внутренний товарооборот стран объединения уже превышает $1 трлн в год.
"Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, отмечу, что за 25 лет доля БРИКС в международной торговле товарами более чем удвоилась", — сказал он.
Президент отметил, что в прошлом году на страны объединения пришлась почти четверть мирового экспорта, этот показатель, отметил Путин, постоянно растет.
"Как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает один триллион долларов в год", — сказал Путин.
При этом президент раскритиковал влияние санкционной политики на международные институты. По его словам, западные ограничения фактически подорвали работу Всемирной торговой организации и снизили доверие к ней.
"Когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия, институт больше не работает должным образом", — отметил Путин.
Президент также указал и на изменения в сфере технологий. Если ранее Запад считался основным источником технологического развития, то сегодня ситуация меняется: страны БРИКС существенно нарастили экспорт высокотехнологичной продукции, который теперь превышает треть мировых поставок.
"Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития, но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт, теперь он превышает треть глобальных поставок. Это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет", — сказал глава РФ.
Отдельно Путин отметил позиции России в атомной энергетике. По его словам, более 80% проектов строительства атомных электростанций в мире реализуются с участием госкорпорации "Росатом".
"Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии "Росатома", более 80% - это такой серьезный показатель", — сказал Путин.
Глава государства также заявил, что мир переживает масштабную структурную трансформацию, связанную с изменением самой модели глобального развития. В этих условиях, по его мнению, необходима новая финансовая архитектура — гибкая, современная и без рисков и преград, способная ускорять расчеты и расширять доступ к финансированию.
"Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию", - сказал глава РФ.
Кроме того, Путин подчеркнул важность развития международного сотрудничества и заявил, что Россия открыта для равноправного и взаимовыгодного партнерства со всеми заинтересованными странами.
"Мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами. Выстраивать кооперацию", — сказал он в ходе заседания.
Среди ключевых технологий будущего президент выделил искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы. По его словам, страны, обладающие этими технологиями, станут центрами силы в формирующемся многополярном мире.
"Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, государства. Что это: это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах", — сказал Путин.
Вторая технология, по словам президента, это автономные системы. Они кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики.
И в-третьих, это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени, и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки.
"По прогнозам ученых, те страны, группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен", — добавил Путин.
Отдельно президент затронул вопрос возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок. По его словам, решения в этой сфере будут приниматься с учетом интересов национального бизнеса.
"Мы будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса", — подчеркнул глава государства, добавив, что Россия готова приветствовать возвращение тех иностранных партнеров, которые сохранили деловую репутацию и корректно вели себя при уходе с рынка РФ.
При этом Путин подтвердил, что Россия остается открытой для международного сотрудничества. Он отметил, что страна готова работать со всеми, кто заинтересован в равноправном и взаимовыгодном взаимодействии.
"Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход — слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития", — заявил президент.
В ходе выступления глава государства также прокомментировал политическую ситуацию на Украине. Он сообщил, что ознакомился с письмом президента Владимира Зеленского и посоветовал автору письма идти на выборы и действовать в рамках основного закона.
По словам Путина, удержание власти вне рамок основного закона является узурпацией, а легитимность власти должна подтверждаться через выборы.
Президент отметил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей, включая денацификацию Украины. Он подчеркнул, что эти задачи будут реализовываться в том числе в рамках переговорного процесса.
"Мы этого добьемся так же, как мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификации Украины", — сказал Путин.
Кроме того, Путин заявил, что Россия намерена добиться освобождения Донбасса. По его словам, Луганская Народная Республика находится под полным контролем российских сил с 1 апреля текущего года.
Президент также сообщил, что под контролем Киева в Донецкой Народной Республике остается менее 15% территории. Он вновь подчеркнул уверенность в достижении Россией поставленных целей в регионе.
Программное выступление президента России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума длилась около 45 минут. Форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В состав БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.