https://uz.sputniknews.ru/20260605/putin-vliyanie-briks-v-mirovoy-ekonomike-rastet-i-budet-usilivatsya-58144441.html

Путин: влияние БРИКС в мировой экономике растет и будет усиливаться

Путин: влияние БРИКС в мировой экономике растет и будет усиливаться

Sputnik Узбекистан

Президент России заявил о стремительном росте влияния стран БРИКС в мировой экономике, отметив, что объединение уже опережает G7 по доле в глобальном ВВП и продолжает усиливать свои позиции в торговле, технологиях и экономическом росте.

2026-06-05T21:00+0500

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брикс

владимир путин

президент рф

пмэф

россия

украина

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о растущем влиянии стран БРИКС в мировой экономике и подчеркнул, что эта тенденция будет усиливаться. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам российского лидера, доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, тогда как показатель стран "Большой семерки" (G7) — менее 29%. Путин отметил, что БРИКС обогнал G7 по этому параметру еще в 2020 году, и разрыв продолжает увеличиваться.Президент также подчеркнул, что страны объединения играют ключевую роль в росте мировой экономики. Так, за последние пять лет почти половина ежегодного прироста глобального ВВП (49%) была обеспечена именно государствами БРИКС, тогда как вклад G7 составил лишь около 18%. Путин отметил, что при росте мировой экономики в среднем на 4,1% в 2021–2025 годах около 2 процентных пунктов приходилось на страны объединения.Говоря о глобальной торговле, Путин отметил, что система постепенно перестает быть западноцентричной. За последние 25 лет доля БРИКС в международной торговле товарами более чем удвоилась. Внутренний товарооборот стран объединения уже превышает $1 трлн в год.Президент отметил, что в прошлом году на страны объединения пришлась почти четверть мирового экспорта, этот показатель, отметил Путин, постоянно растет.При этом президент раскритиковал влияние санкционной политики на международные институты. По его словам, западные ограничения фактически подорвали работу Всемирной торговой организации и снизили доверие к ней.Президент также указал и на изменения в сфере технологий. Если ранее Запад считался основным источником технологического развития, то сегодня ситуация меняется: страны БРИКС существенно нарастили экспорт высокотехнологичной продукции, который теперь превышает треть мировых поставок.Отдельно Путин отметил позиции России в атомной энергетике. По его словам, более 80% проектов строительства атомных электростанций в мире реализуются с участием госкорпорации "Росатом".Глава государства также заявил, что мир переживает масштабную структурную трансформацию, связанную с изменением самой модели глобального развития. В этих условиях, по его мнению, необходима новая финансовая архитектура — гибкая, современная и без рисков и преград, способная ускорять расчеты и расширять доступ к финансированию.Кроме того, Путин подчеркнул важность развития международного сотрудничества и заявил, что Россия открыта для равноправного и взаимовыгодного партнерства со всеми заинтересованными странами.Среди ключевых технологий будущего президент выделил искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы. По его словам, страны, обладающие этими технологиями, станут центрами силы в формирующемся многополярном мире.Вторая технология, по словам президента, это автономные системы. Они кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики.И в-третьих, это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени, и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки.Отдельно президент затронул вопрос возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок. По его словам, решения в этой сфере будут приниматься с учетом интересов национального бизнеса.При этом Путин подтвердил, что Россия остается открытой для международного сотрудничества. Он отметил, что страна готова работать со всеми, кто заинтересован в равноправном и взаимовыгодном взаимодействии.В ходе выступления глава государства также прокомментировал политическую ситуацию на Украине. Он сообщил, что ознакомился с письмом президента Владимира Зеленского и посоветовал автору письма идти на выборы и действовать в рамках основного закона.По словам Путина, удержание власти вне рамок основного закона является узурпацией, а легитимность власти должна подтверждаться через выборы.Президент отметил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей, включая денацификацию Украины. Он подчеркнул, что эти задачи будут реализовываться в том числе в рамках переговорного процесса.Кроме того, Путин заявил, что Россия намерена добиться освобождения Донбасса. По его словам, Луганская Народная Республика находится под полным контролем российских сил с 1 апреля текущего года.Президент также сообщил, что под контролем Киева в Донецкой Народной Республике остается менее 15% территории. Он вновь подчеркнул уверенность в достижении Россией поставленных целей в регионе.Программное выступление президента России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума длилась около 45 минут. Форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В состав БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.

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