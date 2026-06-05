https://uz.sputniknews.ru/20260605/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-start-nachalu-stroitelstva-aes-uzbekistan-58104510.html

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Главы государств отметили, что осуществление проекта является ярким примером дружбы и союзничества двух государств и станет еще одним свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики.

2026-06-05T10:00+0500

2026-06-05T10:00+0500

2026-06-05T10:00+0500

аэс

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джизакская область

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шавкат мирзиёев

атомная энергетика

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и России дали старт началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области.Церемония прошла в режиме телемоста, в ней также приняли участие генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации "Росатом", президент АО "АСЭ" Андрей Петров и директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.Владимир Путин в своей речи сказал, что реализация такого флагманского, высокотехнологичного проекта является ярким примером дружбы и союзничества двух государств, свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям.Он отметил, что Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнерам из Узбекистана льготный экспортный кредит, а также окажет поддержку на всем жизненном цикле работы станции. Он добавил, что Росатом передаст узбекистанцам уникальные технологии мирного атома, которые можно использовать как в энергетике, так и в сельском хозяйстве, медицине и в других отраслях. Также Россия окажет содействие Узбекистану в подготовке квалифицированных инженерных, технических и управленческих кадров для будущей станции. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что запуск строительства АЭС в Узбекистане — не просто очередной этап инфраструктурного проекта, а историческое событие. Президент Узбекистана подчеркнул, что абсолютным и безусловным приоритетом является безопасность.Мирзиёев отметил, что осуществление этого проекта станет еще одним ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики, а также добавил, что у России и Узбекистана есть намерение "не останавливаться на этих проектах в этом направлении".Также он выразил признательность Владимиру Путину и Рафаэлю Гросси за личную поддержку и внимание к реализации проекта. Отдельно Шавкат Мирзиёев поблагодарил специалистов Узбекистана и России, принимающих участие в создании атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области, за совместную работу и высокий профессионализм.В свой речи Рафаэль Гросси отметил уникальный характер проекта и подтвердил готовность МАГАТЭ способствовать его реализации на всех этапах.Андрей Петров подчеркнул, что для Росатома — большая честь, что именно российские технологии выбраны для создания атомной энергетики в Узбекистане.А Азим Ахмедхаджаев сообщил, что проект строительства первого энергоблока АЭС на территории Республики Узбекистан готов к реализации. Далее Петров и Ахмедхаджаев попросили разрешения у президентов двух стран на старт заливки первого бетона блока номер один малой мощности и запуск строительных работ.Начало строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Республике Узбекистан положили нажатием символической кнопки студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Севинч Яркулова и Дмитрий Ескин.

https://uz.sputniknews.ru/20260514/57576633.html

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