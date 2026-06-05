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https://uz.sputniknews.ru/20260605/shavkat-mirziyoev-vladimir-putin-start-nachalu-stroitelstva-aes-uzbekistan-58104510.html
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Главы государств отметили, что осуществление проекта является ярким примером дружбы и союзничества двух государств и станет еще одним свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики.
2026-06-05T10:00+0500
2026-06-05T10:00+0500
аэс
строительство аэс в узбекистане
строительство
джизакская область
владимир путин
шавкат мирзиёев
атомная энергетика
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и России дали старт началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области.Церемония прошла в режиме телемоста, в ней также приняли участие генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации "Росатом", президент АО "АСЭ" Андрей Петров и директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.Владимир Путин в своей речи сказал, что реализация такого флагманского, высокотехнологичного проекта является ярким примером дружбы и союзничества двух государств, свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям.Он отметил, что Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнерам из Узбекистана льготный экспортный кредит, а также окажет поддержку на всем жизненном цикле работы станции. Он добавил, что Росатом передаст узбекистанцам уникальные технологии мирного атома, которые можно использовать как в энергетике, так и в сельском хозяйстве, медицине и в других отраслях. Также Россия окажет содействие Узбекистану в подготовке квалифицированных инженерных, технических и управленческих кадров для будущей станции. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что запуск строительства АЭС в Узбекистане — не просто очередной этап инфраструктурного проекта, а историческое событие. Президент Узбекистана подчеркнул, что абсолютным и безусловным приоритетом является безопасность.Мирзиёев отметил, что осуществление этого проекта станет еще одним ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики, а также добавил, что у России и Узбекистана есть намерение "не останавливаться на этих проектах в этом направлении".Также он выразил признательность Владимиру Путину и Рафаэлю Гросси за личную поддержку и внимание к реализации проекта. Отдельно Шавкат Мирзиёев поблагодарил специалистов Узбекистана и России, принимающих участие в создании атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области, за совместную работу и высокий профессионализм.В свой речи Рафаэль Гросси отметил уникальный характер проекта и подтвердил готовность МАГАТЭ способствовать его реализации на всех этапах.Андрей Петров подчеркнул, что для Росатома — большая честь, что именно российские технологии выбраны для создания атомной энергетики в Узбекистане.А Азим Ахмедхаджаев сообщил, что проект строительства первого энергоблока АЭС на территории Республики Узбекистан готов к реализации. Далее Петров и Ахмедхаджаев попросили разрешения у президентов двух стран на старт заливки первого бетона блока номер один малой мощности и запуск строительных работ.Начало строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Республике Узбекистан положили нажатием символической кнопки студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Севинч Яркулова и Дмитрий Ескин.
https://uz.sputniknews.ru/20260514/57576633.html
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аэс, строительство аэс в узбекистане, строительство, джизакская область, владимир путин, шавкат мирзиёев, атомная энергетика
аэс, строительство аэс в узбекистане, строительство, джизакская область, владимир путин, шавкат мирзиёев, атомная энергетика

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане

10:00 05.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главы государств отметили, что осуществление проекта является ярким примером дружбы и союзничества двух государств и станет еще одним свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и России дали старт началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония прошла в режиме телемоста, в ней также приняли участие генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации "Росатом", президент АО "АСЭ" Андрей Петров и директор Агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.
© "Росатом"Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© "Росатом"
Владимир Путин в своей речи сказал, что реализация такого флагманского, высокотехнологичного проекта является ярким примером дружбы и союзничества двух государств, свидетельствует об успешном и динамичном развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства по всем направлениям.
Он отметил, что Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнерам из Узбекистана льготный экспортный кредит, а также окажет поддержку на всем жизненном цикле работы станции.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Это включает обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, сервисному и техническому обслуживанию, по обращению с отработавшим ядерным материалом. По сути, при содействии нашей страны в Узбекистане формируется национальная высокотехнологичная ядерная индустрия", — сказал Владимир Путин.
Он добавил, что Росатом передаст узбекистанцам уникальные технологии мирного атома, которые можно использовать как в энергетике, так и в сельском хозяйстве, медицине и в других отраслях. Также Россия окажет содействие Узбекистану в подготовке квалифицированных инженерных, технических и управленческих кадров для будущей станции.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что запуск строительства АЭС в Узбекистане — не просто очередной этап инфраструктурного проекта, а историческое событие.
"После выхода на полную проектную мощность атомная станция внесет значимый вклад в генерацию электроэнергии в нашей стране. Она будет служить развитию национальной экономики, научного и производственного потенциала, обеспечит наших потребителей чистой энергией", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент Узбекистана подчеркнул, что абсолютным и безусловным приоритетом является безопасность.

"Сооружение станции, подготовка ее к эксплуатации осуществляется на основе самых современных международных стандартов, передовых инженерных решений и под постоянным контролем МАГАТЭ", — сказал глава государства.

Мирзиёев отметил, что осуществление этого проекта станет еще одним ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества в сфере энергетики, а также добавил, что у России и Узбекистана есть намерение "не останавливаться на этих проектах в этом направлении".
Также он выразил признательность Владимиру Путину и Рафаэлю Гросси за личную поддержку и внимание к реализации проекта. Отдельно Шавкат Мирзиёев поблагодарил специалистов Узбекистана и России, принимающих участие в создании атомной электростанции в Фаришском районе Джизакской области, за совместную работу и высокий профессионализм.
© "Росатом"Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© "Росатом"
В свой речи Рафаэль Гросси отметил уникальный характер проекта и подтвердил готовность МАГАТЭ способствовать его реализации на всех этапах.
"Этот проект будет способствовать и развитию цифровой экономики, развитию центров обработки данных и других возможностей", — сказал он.
Андрей Петров подчеркнул, что для Росатома — большая честь, что именно российские технологии выбраны для создания атомной энергетики в Узбекистане.
А Азим Ахмедхаджаев сообщил, что проект строительства первого энергоблока АЭС на территории Республики Узбекистан готов к реализации.
© "Росатом"Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© "Росатом"
"Все подготовительные этапы, технические изыскания завершены. Комитетом по промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете министров Республики Узбекистан выдана лицензия на сооружение энергоблока", — сказал он.
Далее Петров и Ахмедхаджаев попросили разрешения у президентов двух стран на старт заливки первого бетона блока номер один малой мощности и запуск строительных работ.
© "Росатом"Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© "Росатом"
Начало строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Республике Узбекистан положили нажатием символической кнопки студенты Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Севинч Яркулова и Дмитрий Ескин.
© "Росатом"Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2026
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© "Росатом"
© "Росатом"Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
1/4
© "Росатом"
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© "Росатом"Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
2/4
© "Росатом"
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© "Росатом"Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
3/4
© "Росатом"
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
1/4
© "Росатом"
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
2/4
© "Росатом"
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
3/4
© "Росатом"
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин дали старт началу строительства АЭС в Узбекистане
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