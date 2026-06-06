https://uz.sputniknews.ru/20260606/inostrannye-it-kompanii-aktivno-osvaivayut-rynok-uzbekistana-58158326.html
Иностранные IT-компании активно осваивают рынок Узбекистана — глава Минцифры
Иностранные IT-компании активно осваивают рынок Узбекистана — глава Минцифры
Sputnik Узбекистан
Узбекистан демонстрирует высокие темпы роста сектора связи и информатизации, который становится одним из ключевых драйверов экономики и занимает значимую долю в структуре ВВП.
2026-06-06T13:41+0500
2026-06-06T13:41+0500
2026-06-06T13:41+0500
стартап
узбекистан
цифровые технологии
it-технологии
it park uzbekistan
министр
шерзод шерматов
пмэф
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Зарубежные IT-компании все активнее выходят на рынок Узбекистана благодаря сочетанию благоприятного инвестиционного климата, масштабных цифровых реформ и ускоренного развития IT-инфраструктуры. Существенную роль играет политика страны по созданию статуса регионального IT-хаба, а также формирование специальных условий для ведения бизнеса, включая развитие IT Park Uzbekistan и внедрение новых правовых механизмов для иностранных инвесторов.Об этом рассказал министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что Региональный союз связи играет ключевую роль в укреплении взаимодействия стран СНГ и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, поскольку связь остается базовой отраслью, влияющей на экономику, бизнес и общество. По его словам, организация является одной из старейших и значимых в регионе и сопоставима по роли с Международным союзом электросвязи (ITU).В рамках сотрудничества страны региона обсуждают развитие роуминга, внедрение искусственного интеллекта, спутниковую и космическую связь, а также усиление позиций региона в ITU, включая продвижение совместных инициатив и участие представителей в руководящих органах и исследовательских комиссиях.Говоря об Узбекистане, министр отметил устойчивый рост сектора связи и информатизации и его значительный вклад в ВВП благодаря курсу на развитие страны как регионального IT-хаба. В этой связи развивается IT Park Uzbekistan, создаются условия для привлечения международных компаний и улучшения инвестиционного климата.Также реализуется проект Международного центра цифровых технологий Enterprise Uzbekistan, направленный на внедрение международных правовых стандартов и расширение возможностей для релокации IT-бизнеса. Отдельно отмечены реформы в образовании, рост стартап-экосистемы и активное развитие проектов в сфере искусственного интеллекта как одного из ключевых направлений будущего роста.
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стартап, узбекистан, видео, цифровые технологии, it-технологии, it park uzbekistan, министр, шерзод шерматов, пмэф
стартап, узбекистан, видео, цифровые технологии, it-технологии, it park uzbekistan, министр, шерзод шерматов, пмэф
Иностранные IT-компании активно осваивают рынок Узбекистана — глава Минцифры
Узбекистан демонстрирует высокие темпы роста сектора связи и информатизации, который становится одним из ключевых драйверов экономики и занимает значимую долю в структуре ВВП.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Зарубежные IT-компании все активнее выходят на рынок Узбекистана благодаря сочетанию благоприятного инвестиционного климата, масштабных цифровых реформ и ускоренного развития IT-инфраструктуры. Существенную роль играет политика страны по созданию статуса регионального IT-хаба, а также формирование специальных условий для ведения бизнеса, включая развитие IT Park Uzbekistan и внедрение новых правовых механизмов для иностранных инвесторов.
Об этом рассказал министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов корреспонденту Sputnik Узбекистан
в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что Региональный союз связи играет ключевую роль в укреплении взаимодействия стран СНГ и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, поскольку связь остается базовой отраслью, влияющей на экономику, бизнес и общество. По его словам, организация является одной из старейших и значимых в регионе и сопоставима по роли с Международным союзом электросвязи (ITU).
"Потому что, независимо от того, какая структура, какие там векторы развития стран, мы должны обеспечивать связь между нашими странами. Поэтому администрации связи этих стран всегда собираются, всегда общаются и всегда обеспечивают надежную, бесперебойную связь между странами, между гражданами, между бизнесом", — рассказал глава Минцфиры.
В рамках сотрудничества страны региона обсуждают развитие роуминга, внедрение искусственного интеллекта, спутниковую и космическую связь, а также усиление позиций региона в ITU, включая продвижение совместных инициатив и участие представителей в руководящих органах и исследовательских комиссиях.
Говоря об Узбекистане, министр отметил устойчивый рост сектора связи и информатизации и его значительный вклад в ВВП благодаря курсу на развитие страны как регионального IT-хаба. В этой связи развивается IT Park Uzbekistan, создаются условия для привлечения международных компаний и улучшения инвестиционного климата.
Также реализуется проект Международного центра цифровых технологий Enterprise Uzbekistan, направленный на внедрение международных правовых стандартов и расширение возможностей для релокации IT-бизнеса.
Отдельно отмечены реформы в образовании, рост стартап-экосистемы и активное развитие проектов в сфере искусственного интеллекта как одного из ключевых направлений будущего роста.