https://uz.sputniknews.ru/20260606/inostrannye-it-kompanii-aktivno-osvaivayut-rynok-uzbekistana-58158326.html

Иностранные IT-компании активно осваивают рынок Узбекистана — глава Минцифры

Иностранные IT-компании активно осваивают рынок Узбекистана — глава Минцифры

Sputnik Узбекистан

Узбекистан демонстрирует высокие темпы роста сектора связи и информатизации, который становится одним из ключевых драйверов экономики и занимает значимую долю в структуре ВВП.

2026-06-06T13:41+0500

2026-06-06T13:41+0500

2026-06-06T13:41+0500

стартап

узбекистан

цифровые технологии

it-технологии

it park uzbekistan

министр

шерзод шерматов

пмэф

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Зарубежные IT-компании все активнее выходят на рынок Узбекистана благодаря сочетанию благоприятного инвестиционного климата, масштабных цифровых реформ и ускоренного развития IT-инфраструктуры. Существенную роль играет политика страны по созданию статуса регионального IT-хаба, а также формирование специальных условий для ведения бизнеса, включая развитие IT Park Uzbekistan и внедрение новых правовых механизмов для иностранных инвесторов.Об этом рассказал министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что Региональный союз связи играет ключевую роль в укреплении взаимодействия стран СНГ и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, поскольку связь остается базовой отраслью, влияющей на экономику, бизнес и общество. По его словам, организация является одной из старейших и значимых в регионе и сопоставима по роли с Международным союзом электросвязи (ITU).В рамках сотрудничества страны региона обсуждают развитие роуминга, внедрение искусственного интеллекта, спутниковую и космическую связь, а также усиление позиций региона в ITU, включая продвижение совместных инициатив и участие представителей в руководящих органах и исследовательских комиссиях.Говоря об Узбекистане, министр отметил устойчивый рост сектора связи и информатизации и его значительный вклад в ВВП благодаря курсу на развитие страны как регионального IT-хаба. В этой связи развивается IT Park Uzbekistan, создаются условия для привлечения международных компаний и улучшения инвестиционного климата.Также реализуется проект Международного центра цифровых технологий Enterprise Uzbekistan, направленный на внедрение международных правовых стандартов и расширение возможностей для релокации IT-бизнеса. Отдельно отмечены реформы в образовании, рост стартап-экосистемы и активное развитие проектов в сфере искусственного интеллекта как одного из ключевых направлений будущего роста.

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стартап, узбекистан, видео, цифровые технологии, it-технологии, it park uzbekistan, министр, шерзод шерматов, пмэф