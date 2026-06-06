https://uz.sputniknews.ru/20260606/itogi-zasedaniya-rss-rouming-ii-sputnikovaya-svyaz-58160911.html

Итоги заседания РСС: фокус на роуминге, ИИ и спутниковой связи

Итоги заседания РСС: фокус на роуминге, ИИ и спутниковой связи

Sputnik Узбекистан

Отмечен вклад РСС за 35 лет: организация сохранила и развила единую сеть связи, обеспечила координацию внедрения мобильной связи и интернета, а также представляла интересы стран региона на международной арене.

2026-06-06T15:35+0500

2026-06-06T15:35+0500

2026-06-06T15:35+0500

связь

снг

искусственный интеллект

цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Региональный союз связи (РСС) на протяжении 35 лет координирует развитие телекоммуникационной отрасли в странах СНГ, обеспечивая взаимодействие государств и формирование единого технологического пространства. Генеральный директор РСС Алексей Бородин в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал на полях Петербургского международного экономического форума о работе Регионального содружества в области связи.Глава РСС подвел итоги заседания Регионального союза связи стран СНГ, обозначив ключевые темы — развитие роуминга, технологий искусственного интеллекта и спутниковой связи, а также значение деятельности организации в странах СНГ за 35 лет.Он отметил, что встреча прошла в двухуровневом формате с участием профильных министров стран РСС, а также представителей ведущих телекоммуникационных и IT-компаний. Ключевое внимание было сосредоточено на координации усилий государств для развития трансграничных цифровых сервисов.Среди приоритетных направлений — внедрение искусственного интеллекта, регулирование роуминга и развитие спутниковой связи на низких орбитах. Отмечена необходимость выравнивания регуляторных условий и обеспечения равного доступа к рынкам для всех участников.Также обсуждалось взаимное признание электронной цифровой подписи, что позволит гражданам использовать цифровые документы при поездках, а бизнесу — работать на рынках других стран, включая участие в госзакупках.По итогам заседания министры согласовали конкретные шаги по устранению барьеров и развитию новых технологий.По словам Бородина, прошедшие встречи подтвердили высокий уровень взаимодействия стран-участников и их готовность совместно развивать цифровую инфраструктуру, формируя единое технологическое пространство.

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связь, снг, искусственный интеллект, цифровые технологии, видео