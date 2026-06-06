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Лавров: Россия добьется восстановления прав русскоязычных людей
Лавров: Россия добьется восстановления прав русскоязычных людей
Sputnik Узбекистан
Восстановление прав русскоязычных на Украине — необходимое условие долгосрочного урегулирования конфликта, подчеркнул Сергей Лавров в поздравлении с Днем русского языка.
2026-06-06T12:46+0500
2026-06-06T12:46+0500
русский язык
сергей лавров
россия
дискриминация
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, в отношении которых, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, осуществляется "открытый террор со стороны неонацистского киевского режима". Глава МИД РФ поздравил с Днем русского языка, который отмечается во всем мире в день рождения Александра Пушкина. "Среди наших безусловных приоритетов — защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным", — подчеркнул Лавров.Он также заявил, что Россия продолжит последовательно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии вне зависимости от того, где они возникают. По его словам, защита и поддержка людей, для которых русский язык является родным, относятся к ключевым направлениям внешней политики страны.Отдельно Лавров подчеркнул, что восстановление прав русскоязычных на Украине, по его оценке, является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта.Кроме того, министр отметил, что русский язык играет важную объединяющую роль на евразийском пространстве. По его словам, он способствует укреплению добрососедства, мира и сотрудничества, а также формированию новой архитектуры безопасности в регионе.Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва продолжит делать все возможное для содействия соотечественникам за рубежом, иностранным партнерам и друзьям в деле изучения русского языка.
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русский язык, сергей лавров, россия, дискриминация, украина
русский язык, сергей лавров, россия, дискриминация, украина

Лавров: Россия добьется восстановления прав русскоязычных людей

12:46 06.06.2026
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПредложения об урегулировании на Украине, которые нацелены на сохранение киевского режима, абсолютно неприемлемы для России - Лавров
Предложения об урегулировании на Украине, которые нацелены на сохранение киевского режима, абсолютно неприемлемы для России - Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2026
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Россия продолжит последовательно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии вне зависимости от того, где они возникают.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, в отношении которых, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, осуществляется "открытый террор со стороны неонацистского киевского режима".
Глава МИД РФ поздравил с Днем русского языка, который отмечается во всем мире в день рождения Александра Пушкина. "Среди наших безусловных приоритетов — защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным", — подчеркнул Лавров.

"Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима", — заявил он в ходе видеообращения, приуроченного ко Дню русского языка.

Он также заявил, что Россия продолжит последовательно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии вне зависимости от того, где они возникают. По его словам, защита и поддержка людей, для которых русский язык является родным, относятся к ключевым направлениям внешней политики страны.
"Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии — где бы они ни имели место", — сказал министр.
Отдельно Лавров подчеркнул, что восстановление прав русскоязычных на Украине, по его оценке, является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта.

"Решение этого вопроса — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", — подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что русский язык играет важную объединяющую роль на евразийском пространстве. По его словам, он способствует укреплению добрососедства, мира и сотрудничества, а также формированию новой архитектуры безопасности в регионе.
"Особо хотел бы отметить объединительную роль русского языка в деле упрочения мира и добрососедства на евразийском пространстве, формирования в Евразии новой архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества", — подчеркнул Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва продолжит делать все возможное для содействия соотечественникам за рубежом, иностранным партнерам и друзьям в деле изучения русского языка.
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