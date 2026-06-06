Лавров: Россия добьется восстановления прав русскоязычных людей
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПредложения об урегулировании на Украине, которые нацелены на сохранение киевского режима, абсолютно неприемлемы для России - Лавров
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Россия продолжит последовательно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии вне зависимости от того, где они возникают.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, в отношении которых, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, осуществляется "открытый террор со стороны неонацистского киевского режима".
Глава МИД РФ поздравил с Днем русского языка, который отмечается во всем мире в день рождения Александра Пушкина. "Среди наших безусловных приоритетов — защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным", — подчеркнул Лавров.
"Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима", — заявил он в ходе видеообращения, приуроченного ко Дню русского языка.
Он также заявил, что Россия продолжит последовательно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии вне зависимости от того, где они возникают. По его словам, защита и поддержка людей, для которых русский язык является родным, относятся к ключевым направлениям внешней политики страны.
"Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии — где бы они ни имели место", — сказал министр.
Отдельно Лавров подчеркнул, что восстановление прав русскоязычных на Украине, по его оценке, является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта.
"Решение этого вопроса — в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", — подчеркнул он.
Кроме того, министр отметил, что русский язык играет важную объединяющую роль на евразийском пространстве. По его словам, он способствует укреплению добрососедства, мира и сотрудничества, а также формированию новой архитектуры безопасности в регионе.
"Особо хотел бы отметить объединительную роль русского языка в деле упрочения мира и добрососедства на евразийском пространстве, формирования в Евразии новой архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества", — подчеркнул Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва продолжит делать все возможное для содействия соотечественникам за рубежом, иностранным партнерам и друзьям в деле изучения русского языка.