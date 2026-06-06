https://uz.sputniknews.ru/20260606/lavrov-rossiya-dobetsya-vosstanovleniya-prav-russkoyazychnyx-lyudey-58155671.html

Лавров: Россия добьется восстановления прав русскоязычных людей

Лавров: Россия добьется восстановления прав русскоязычных людей

Sputnik Узбекистан

Восстановление прав русскоязычных на Украине — необходимое условие долгосрочного урегулирования конфликта, подчеркнул Сергей Лавров в поздравлении с Днем русского языка.

2026-06-06T12:46+0500

2026-06-06T12:46+0500

2026-06-06T12:46+0500

русский язык

сергей лавров

россия

дискриминация

украина

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, в отношении которых, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, осуществляется "открытый террор со стороны неонацистского киевского режима". Глава МИД РФ поздравил с Днем русского языка, который отмечается во всем мире в день рождения Александра Пушкина. "Среди наших безусловных приоритетов — защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным", — подчеркнул Лавров.Он также заявил, что Россия продолжит последовательно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии вне зависимости от того, где они возникают. По его словам, защита и поддержка людей, для которых русский язык является родным, относятся к ключевым направлениям внешней политики страны.Отдельно Лавров подчеркнул, что восстановление прав русскоязычных на Украине, по его оценке, является необходимым условием для долгосрочного урегулирования конфликта.Кроме того, министр отметил, что русский язык играет важную объединяющую роль на евразийском пространстве. По его словам, он способствует укреплению добрососедства, мира и сотрудничества, а также формированию новой архитектуры безопасности в регионе.Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва продолжит делать все возможное для содействия соотечественникам за рубежом, иностранным партнерам и друзьям в деле изучения русского языка.

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русский язык, сергей лавров, россия, дискриминация, украина