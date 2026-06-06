Мирзиёев пригласил инвесторов к созданию новых индустриальных цепочек в Узбекистане
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев пригласил участников ПМЭФ на Ташкентский международный инвестиционный форум
© telegram sputnikuzbekistan
Подписаться
Президент Узбекистана принял участие в мероприятиях 29-го Петербургского международного экономического форума и выступил на пленарном заседании.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Узбекистана выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где озвучил инициативу активного привлечения международных инвесторов к формированию новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью в стране.
"Приглашаем в Узбекистан присутствующих здесь инвесторов в создание новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью", — сказал он.
Глава государства отметил, что в Узбекистане последовательно создаются условия для привлечения глобальных инвестиций. В стране формируется благоприятный деловой климат, совершенствуются рыночные институты, усиливается конкуренция и растет производственный потенциал.
Особое внимание уделяется глубокой локализации компетенций, производств и научных разработок. В числе ключевых приоритетов — развитие современного инжиниринга, а также освоение новых экспортных направлений.
По словам президента, это особенно актуально для отраслей, формирующих экономику будущего. Среди них — промышленная переработка, агротехнологии, биохимия, робототехника, цифровые решения, искусственный интеллект и инфраструктурные проекты.
Значительный потенциал для сотрудничества открывается в проектах, реализуемых в формате государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о таких сферах, как энергетика, авиация, образование, геология и другие стратегически важные отрасли.
Иностранным инвесторам также предложено активнее использовать преимущества не только растущего внутреннего рынка Узбекистана, но и возможности прямого выхода на рынки соседних стран и регионов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании 29-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании 29-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент подчеркнул, что Узбекистан является надежной и предсказуемой страной для международного делового сообщества. Курс на открытость экономики подтверждается оценками ведущих рейтинговых агентств: только за текущий год страна поднялась на 14 позиций в Индексе экономической свободы.
За последние годы Узбекистан успешно разместил на международных рынках суверенные и корпоративные облигации на $16 млрд. Кроме того, недавно на Лондонской фондовой бирже впервые состоялось публичное размещение акций Национального инвестиционного фонда Узбекистана, объединяющего активы крупнейших государственных компаний.
В целях развития рынка капитала в стране начато создание Ташкентского международного финансового центра. Он будет работать на основе специального правового и налогового режима и предоставит инвесторам современные инструменты и надежные гарантии для ведения бизнеса.
В завершение выступления президент пригласил международных партнеров принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который пройдет с 16 по 18 июня. Участники форума смогут ознакомиться с новыми возможностями и перспективами развития Нового Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ.
Завершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении мероприятий визита в Санкт-Петербурге Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ.
Завершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Пулково" высокого гостя проводили первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.