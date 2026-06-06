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https://uz.sputniknews.ru/20260606/mirziyoev-investory-sozdanie-novyx-industrialnyx-tsepochek-58152103.html
Мирзиёев пригласил инвесторов к созданию новых индустриальных цепочек в Узбекистане
Мирзиёев пригласил инвесторов к созданию новых индустриальных цепочек в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана принял участие в мероприятиях 29-го Петербургского международного экономического форума и выступил на пленарном заседании.
2026-06-06T10:51+0500
2026-06-06T10:46+0500
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Узбекистана выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где озвучил инициативу активного привлечения международных инвесторов к формированию новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью в стране.Глава государства отметил, что в Узбекистане последовательно создаются условия для привлечения глобальных инвестиций. В стране формируется благоприятный деловой климат, совершенствуются рыночные институты, усиливается конкуренция и растет производственный потенциал.Особое внимание уделяется глубокой локализации компетенций, производств и научных разработок. В числе ключевых приоритетов — развитие современного инжиниринга, а также освоение новых экспортных направлений.По словам президента, это особенно актуально для отраслей, формирующих экономику будущего. Среди них — промышленная переработка, агротехнологии, биохимия, робототехника, цифровые решения, искусственный интеллект и инфраструктурные проекты.Значительный потенциал для сотрудничества открывается в проектах, реализуемых в формате государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о таких сферах, как энергетика, авиация, образование, геология и другие стратегически важные отрасли.Иностранным инвесторам также предложено активнее использовать преимущества не только растущего внутреннего рынка Узбекистана, но и возможности прямого выхода на рынки соседних стран и регионов.Президент подчеркнул, что Узбекистан является надежной и предсказуемой страной для международного делового сообщества. Курс на открытость экономики подтверждается оценками ведущих рейтинговых агентств: только за текущий год страна поднялась на 14 позиций в Индексе экономической свободы.За последние годы Узбекистан успешно разместил на международных рынках суверенные и корпоративные облигации на $16 млрд. Кроме того, недавно на Лондонской фондовой бирже впервые состоялось публичное размещение акций Национального инвестиционного фонда Узбекистана, объединяющего активы крупнейших государственных компаний.В целях развития рынка капитала в стране начато создание Ташкентского международного финансового центра. Он будет работать на основе специального правового и налогового режима и предоставит инвесторам современные инструменты и надежные гарантии для ведения бизнеса.В завершение выступления президент пригласил международных партнеров принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который пройдет с 16 по 18 июня. Участники форума смогут ознакомиться с новыми возможностями и перспективами развития Нового Узбекистана.По завершении мероприятий визита в Санкт-Петербурге Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент. В международном аэропорту "Пулково" высокого гостя проводили первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.
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шавкат мирзиёев, пмэф
шавкат мирзиёев, пмэф

Мирзиёев пригласил инвесторов к созданию новых индустриальных цепочек в Узбекистане

10:51 06.06.2026
© telegram sputnikuzbekistanШавкат Мирзиёев пригласил участников ПМЭФ на Ташкентский международный инвестиционный форум
Шавкат Мирзиёев пригласил участников ПМЭФ на Ташкентский международный инвестиционный форум - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2026
© telegram sputnikuzbekistan
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Президент Узбекистана принял участие в мероприятиях 29-го Петербургского международного экономического форума и выступил на пленарном заседании.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Узбекистана выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где озвучил инициативу активного привлечения международных инвесторов к формированию новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью в стране.
"Приглашаем в Узбекистан присутствующих здесь инвесторов в создание новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью", — сказал он.
Глава государства отметил, что в Узбекистане последовательно создаются условия для привлечения глобальных инвестиций. В стране формируется благоприятный деловой климат, совершенствуются рыночные институты, усиливается конкуренция и растет производственный потенциал.
Особое внимание уделяется глубокой локализации компетенций, производств и научных разработок. В числе ключевых приоритетов — развитие современного инжиниринга, а также освоение новых экспортных направлений.
По словам президента, это особенно актуально для отраслей, формирующих экономику будущего. Среди них — промышленная переработка, агротехнологии, биохимия, робототехника, цифровые решения, искусственный интеллект и инфраструктурные проекты.
Значительный потенциал для сотрудничества открывается в проектах, реализуемых в формате государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о таких сферах, как энергетика, авиация, образование, геология и другие стратегически важные отрасли.
Иностранным инвесторам также предложено активнее использовать преимущества не только растущего внутреннего рынка Узбекистана, но и возможности прямого выхода на рынки соседних стран и регионов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании 29-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании 29-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2026
Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании 29-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент подчеркнул, что Узбекистан является надежной и предсказуемой страной для международного делового сообщества. Курс на открытость экономики подтверждается оценками ведущих рейтинговых агентств: только за текущий год страна поднялась на 14 позиций в Индексе экономической свободы.
За последние годы Узбекистан успешно разместил на международных рынках суверенные и корпоративные облигации на $16 млрд. Кроме того, недавно на Лондонской фондовой бирже впервые состоялось публичное размещение акций Национального инвестиционного фонда Узбекистана, объединяющего активы крупнейших государственных компаний.
В целях развития рынка капитала в стране начато создание Ташкентского международного финансового центра. Он будет работать на основе специального правового и налогового режима и предоставит инвесторам современные инструменты и надежные гарантии для ведения бизнеса.
В завершение выступления президент пригласил международных партнеров принять участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который пройдет с 16 по 18 июня. Участники форума смогут ознакомиться с новыми возможностями и перспективами развития Нового Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ.
Завершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2026
Завершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении мероприятий визита в Санкт-Петербурге Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ.
Завершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2026
Завершился рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту "Пулково" высокого гостя проводили первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и другие официальные лица.
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