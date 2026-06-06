https://uz.sputniknews.ru/20260606/statistika-sng-perexodit-na-iskusstvennyy-intellekt-58165176.html
Статистика СНГ переходит на искусственный интеллект
Статистика СНГ переходит на искусственный интеллект
Sputnik Узбекистан
Искусственный интеллект всё активнее внедряется в статистику стран СНГ, помогая обрабатывать большие массивы данных и переходить от традиционных опросов к цифровым источникам информации.
2026-06-06T17:15+0500
2026-06-06T17:15+0500
2026-06-06T17:18+0500
искусственный интеллект
снг
цифровые технологии
статистика
коммуникации
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. К анализу статистических данных в странах СНГ все активнее подключают технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил доктор экономических наук Константин Лайкама корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что цифровизация и развитие коммуникаций уже существенно трансформировали как саму статистику, так и общественные процессы, которые она изучает.По его словам, сотрудничество статистических ведомств с отраслевыми организациями продолжается много лет и сегодня сосредоточено на цифровизации, телекоммуникациях и современных способах обработки данных. В условиях стремительных изменений — от платформенной занятости до роста трудовой миграции — традиционные методы сбора информации становятся менее эффективными и более затратными.В этих условиях ключевую роль начинают играть Big Data и административные данные, обработка которых невозможна без искусственного интеллекта. ИИ позволяет анализировать большие массивы неструктурированной информации, автоматизировать процессы и улучшать качество статистических сервисов.В Межгосударственном статистическом комитете СНГ уже создан хаб данных и метаданных, обеспечивающий основу для работы ИИ. На данный момент описано около трети статистических доменов.В числе перспективных проектов — использование данных мобильных операторов для оценки численности населения. Кроме того, ИИ будет применяться для разработки новых методик наблюдений и даже в системах переобучения специалистов.Эксперты отмечают, что цифровая трансформация усиливает роль статистики как ключевого источника данных для государства, науки и бизнеса.
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искусственный интеллект, снг, цифровые технологии, статистика, видео, коммуникации, цифровизация
искусственный интеллект, снг, цифровые технологии, статистика, видео, коммуникации, цифровизация
Статистика СНГ переходит на искусственный интеллект
17:15 06.06.2026 (обновлено: 17:18 06.06.2026)
Искусственный интеллект всё активнее внедряется в статистику стран СНГ, помогая обрабатывать большие массивы данных и переходить от традиционных опросов к цифровым источникам информации.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
К анализу статистических данных в странах СНГ все активнее подключают технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил доктор экономических наук Константин Лайкама корреспонденту Sputnik Узбекистан
в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что цифровизация и развитие коммуникаций уже существенно трансформировали как саму статистику, так и общественные процессы, которые она изучает.
По его словам, сотрудничество статистических ведомств с отраслевыми организациями продолжается много лет и сегодня сосредоточено на цифровизации, телекоммуникациях и современных способах обработки данных. В условиях стремительных изменений — от платформенной занятости до роста трудовой миграции — традиционные методы сбора информации становятся менее эффективными и более затратными.
"Люди всё реже готовы участвовать в опросах, а объемы цифровых данных, напротив, стремительно растут. Не использовать эти массивы — значит упускать важнейшие возможности", — подчеркнул Лайкама.
В этих условиях ключевую роль начинают играть Big Data и административные данные, обработка которых невозможна без искусственного интеллекта. ИИ позволяет анализировать большие массивы неструктурированной информации, автоматизировать процессы и улучшать качество статистических сервисов.
В Межгосударственном статистическом комитете СНГ уже создан хаб данных и метаданных, обеспечивающий основу для работы ИИ. На данный момент описано около трети статистических доменов.
В числе перспективных проектов — использование данных мобильных операторов для оценки численности населения. Кроме того, ИИ будет применяться для разработки новых методик наблюдений и даже в системах переобучения специалистов.
Эксперты отмечают, что цифровая трансформация усиливает роль статистики как ключевого источника данных для государства, науки и бизнеса.