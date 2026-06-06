https://uz.sputniknews.ru/20260606/statistika-sng-perexodit-na-iskusstvennyy-intellekt-58165176.html

Статистика СНГ переходит на искусственный интеллект

Статистика СНГ переходит на искусственный интеллект

Sputnik Узбекистан

Искусственный интеллект всё активнее внедряется в статистику стран СНГ, помогая обрабатывать большие массивы данных и переходить от традиционных опросов к цифровым источникам информации.

2026-06-06T17:15+0500

2026-06-06T17:15+0500

2026-06-06T17:18+0500

искусственный интеллект

снг

цифровые технологии

статистика

коммуникации

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. К анализу статистических данных в странах СНГ все активнее подключают технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил доктор экономических наук Константин Лайкама корреспонденту Sputnik Узбекистан в рамках форума Регионального содружества в области связи (РСС) на полях Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что цифровизация и развитие коммуникаций уже существенно трансформировали как саму статистику, так и общественные процессы, которые она изучает.По его словам, сотрудничество статистических ведомств с отраслевыми организациями продолжается много лет и сегодня сосредоточено на цифровизации, телекоммуникациях и современных способах обработки данных. В условиях стремительных изменений — от платформенной занятости до роста трудовой миграции — традиционные методы сбора информации становятся менее эффективными и более затратными.В этих условиях ключевую роль начинают играть Big Data и административные данные, обработка которых невозможна без искусственного интеллекта. ИИ позволяет анализировать большие массивы неструктурированной информации, автоматизировать процессы и улучшать качество статистических сервисов.В Межгосударственном статистическом комитете СНГ уже создан хаб данных и метаданных, обеспечивающий основу для работы ИИ. На данный момент описано около трети статистических доменов.В числе перспективных проектов — использование данных мобильных операторов для оценки численности населения. Кроме того, ИИ будет применяться для разработки новых методик наблюдений и даже в системах переобучения специалистов.Эксперты отмечают, что цифровая трансформация усиливает роль статистики как ключевого источника данных для государства, науки и бизнеса.

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искусственный интеллект, снг, цифровые технологии, статистика, видео, коммуникации, цифровизация