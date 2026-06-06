В Ташкенте возложили цветы к памятнику великого поэта Александра Пушкина — фото
В Ташкенте возложили цветы к памятнику великого поэта Александра Пушкина — фото
Sputnik Узбекистан
В ходе мероприятия, объединившего почитателей творчества Александра Пушкина разных возрастов и национальностей, звучали стихи поэта, музыкальные произведения, а также воспоминания о значении его творчества в жизни миллионов людей.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, посвященная 227-й годовщине со дня его рождения, состоялась в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, представители Комитета Республики Узбекистан по межнациональным отношениям и вопросам соотечественников за рубежом, а также общественность и СМИ.После возложения цветов в актовом зале Комитета по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом прошла праздничная литературно-музыкальная программа. В ходе мероприятия со словами приветствия выступили посол России Алексей Ерхов, председатель Русского культурного центра Узбекистана Сергей Миронов, представители общественных организаций и деятели культуры.Посол отметил, что, отдавая дань памяти великому поэту, важно помнить и о тех, кто стоял у истоков славянской письменной традиции. Он напомнил, что недавно отмечался День славянской письменности и культуры, в которую поэт внес большой вклад. Этот праздник связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые заложили фундамент развития славянских языков, литературы и просвещения, на котором спустя века смогли расцвести произведения Александра Пушкина и других великих русских мастеров слова.В зале звучали стихи Пушкина, музыкальные произведения и воспоминания о том, какое место творчество поэта занимает в жизни миллионов читателей. Выступающие отмечали, что творчество Пушкина по-прежнему находит отклик у людей как в России, так и в Узбекистане, а его поэзия остается близкой и значимой для разных поколений.Как проходило культурное мероприятие – в фотоленте Sputnuk Узбекистан.
В ходе мероприятия, объединившего почитателей творчества Александра Пушкина разных возрастов и национальностей, звучали стихи поэта, музыкальные произведения, а также воспоминания о значении его творчества в жизни миллионов людей.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, посвященная 227-й годовщине со дня его рождения, состоялась в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, представители Комитета Республики Узбекистан по межнациональным отношениям и вопросам соотечественников за рубежом, а также общественность и СМИ.
"Мы отмечаем знаменательную дату — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы читали стихи, пели романсы, слушали истории про Александра Сергеевича. И очень радостно то, что именно узбекский народ чтит великого поэта. Одновременно сегодня отмечается и день русского языка. Это тоже большой праздник для нас. Все люди, которые говорят на русском языке, все, кто хотят его изучать, собрались сегодня здесь, на площади Пушкина, для того, чтобы встретиться, отметить этот двойной праздник", — отметила Ирина Старосельская.
После возложения цветов в актовом зале Комитета по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом прошла праздничная литературно-музыкальная программа.
В ходе мероприятия со словами приветствия выступили посол России Алексей Ерхов, председатель Русского культурного центра Узбекистана Сергей Миронов, представители общественных организаций и деятели культуры.
"Пушкина по праву называют "нашим всем". Его творчество стало символом живого русского языка, а произведения вошли в сокровищницу мировой литературы. Но он был не только выдающимся литератором. Он был человеком с ярко выраженной гражданской позицией, глубоко переживавшего за судьбу своей отчизны, своего народа", — отметил посол.
Посол отметил, что, отдавая дань памяти великому поэту, важно помнить и о тех, кто стоял у истоков славянской письменной традиции. Он напомнил, что недавно отмечался День славянской письменности и культуры, в которую поэт внес большой вклад. Этот праздник связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые заложили фундамент развития славянских языков, литературы и просвещения, на котором спустя века смогли расцвести произведения Александра Пушкина и других великих русских мастеров слова.
В зале звучали стихи Пушкина, музыкальные произведения и воспоминания о том, какое место творчество поэта занимает в жизни миллионов читателей. Выступающие отмечали, что творчество Пушкина по-прежнему находит отклик у людей как в России, так и в Узбекистане, а его поэзия остается близкой и значимой для разных поколений.