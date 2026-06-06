https://uz.sputniknews.ru/20260606/tashkent-vozlojili-tsvety-pamyatnik-velikogo-poeta-pushkina-58165585.html

В Ташкенте возложили цветы к памятнику великого поэта Александра Пушкина — фото

В Ташкенте возложили цветы к памятнику великого поэта Александра Пушкина — фото

Sputnik Узбекистан

В ходе мероприятия, объединившего почитателей творчества Александра Пушкина разных возрастов и национальностей, звучали стихи поэта, музыкальные произведения, а также воспоминания о значении его творчества в жизни миллионов людей.

2026-06-06T18:20+0500

2026-06-06T18:20+0500

2026-06-06T19:01+0500

александр пушкин

памятник

ташкент

возложение венков

поэт

фотолента

поэзия

стихи

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Церемония возложения цветов к памятнику великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, посвященная 227-й годовщине со дня его рождения, состоялась в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, представители Комитета Республики Узбекистан по межнациональным отношениям и вопросам соотечественников за рубежом, а также общественность и СМИ.После возложения цветов в актовом зале Комитета по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом прошла праздничная литературно-музыкальная программа. В ходе мероприятия со словами приветствия выступили посол России Алексей Ерхов, председатель Русского культурного центра Узбекистана Сергей Миронов, представители общественных организаций и деятели культуры.Посол отметил, что, отдавая дань памяти великому поэту, важно помнить и о тех, кто стоял у истоков славянской письменной традиции. Он напомнил, что недавно отмечался День славянской письменности и культуры, в которую поэт внес большой вклад. Этот праздник связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые заложили фундамент развития славянских языков, литературы и просвещения, на котором спустя века смогли расцвести произведения Александра Пушкина и других великих русских мастеров слова.В зале звучали стихи Пушкина, музыкальные произведения и воспоминания о том, какое место творчество поэта занимает в жизни миллионов читателей. Выступающие отмечали, что творчество Пушкина по-прежнему находит отклик у людей как в России, так и в Узбекистане, а его поэзия остается близкой и значимой для разных поколений.Как проходило культурное мероприятие – в фотоленте Sputnuk Узбекистан.

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александр пушкин, памятник, ташкент, возложение венков, поэт, фотолента, поэзия, стихи