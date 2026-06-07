https://uz.sputniknews.ru/20260607/bez-chego-nevozmojen-texnologicheskiy-suverenitet-eaes-rasskazali-v-eek-58176994.html
Без чего невозможен технологический суверенитет ЕАЭС рассказали в ЕЭК
Без чего невозможен технологический суверенитет ЕАЭС рассказали в ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Изменение мировой архитектуры экономических отношений требует от государств поиска новых моделей устойчивого развития. В этих условиях особую значимость приобретает формирование собственных производственных цепочек и развитие совместных технологических проектов
2026-06-07T14:00+0500
2026-06-07T14:00+0500
2026-06-07T14:00+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Технологический суверенитет ЕАЭС невозможен без развития кооперации и человеческого капитала, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.В своем выступлении на сессии "Международная кооперация: технологии без людей, как люди без технологий", посвященной ключевым вызовам и перспективам развития промышленности в условиях глобальной трансформации экономики, она отметила, что изменение мировой архитектуры экономических отношений требует от государств поиска новых моделей устойчивого развития.Они должны сочетать открытость рынков с защитой технологических интересов. В этих условиях, по словам Барсегян, особую значимость приобретает формирование собственных производственных цепочек и развитие совместных технологических проектов.Она добавила, что за время существования Союз подтвердил свою эффективность как интеграционное объединение. К 2026 году совокупный экономический потенциал стран ЕАЭС достиг $3 трлн, объем промышленного производства составил $1,7 трлн, а объем кооперационных поставок за одиннадцать лет вырос в 2,5 раза – до $35 млрд.Барсегян рассказала и мерах поддержки промкооперации. Запущенный в 2024 году механизм финансового содействия кооперационным проектам в ЕАЭС позволил перейти от этапа формирования интеграционных связей к реализации конкретных производственных инициатив.Сегодня в портфеле заявок Комиссии находится более 20 проектов с участием всех стран Союза общей стоимостью около 25 млрд рублей в сферах специализированного и тяжелого машиностроения, фармацевтики, микроэлектроники, станкостроения, нефтехимии и деревообработки.Говоря о взаимосвязи технологий и человеческого капитала. Гоар Барсегян отметила, что современные технологии не способны раскрыть свой потенциал без квалифицированных специалистов и эффективного взаимодействия между предприятиями и государствами.
https://uz.sputniknews.ru/20260605/svyaz-bez-granits-eaes-otmena-rouminga-58139706.html
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, пмэф
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, пмэф
Без чего невозможен технологический суверенитет ЕАЭС рассказали в ЕЭК
Изменение мировой архитектуры экономических отношений требует от государств поиска новых моделей устойчивого развития. В этих условиях особую значимость приобретает формирование собственных производственных цепочек и развитие совместных технологических проектов.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Технологический суверенитет ЕАЭС невозможен без развития кооперации и человеческого капитала, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
В своем выступлении на сессии "Международная кооперация: технологии без людей, как люди без технологий", посвященной ключевым вызовам и перспективам развития промышленности в условиях глобальной трансформации экономики, она отметила, что изменение мировой архитектуры экономических отношений требует от государств поиска новых моделей устойчивого развития.
Они должны сочетать открытость рынков с защитой технологических интересов. В этих условиях, по словам Барсегян, особую значимость приобретает формирование собственных производственных цепочек и развитие совместных технологических проектов.
Она добавила, что за время существования Союз подтвердил свою эффективность как интеграционное объединение. К 2026 году совокупный экономический потенциал стран ЕАЭС достиг $3 трлн, объем промышленного производства составил $1,7 трлн, а объем кооперационных поставок за одиннадцать лет вырос в 2,5 раза – до $35 млрд.
Барсегян рассказала и мерах поддержки промкооперации. Запущенный в 2024 году механизм финансового содействия кооперационным проектам в ЕАЭС позволил перейти от этапа формирования интеграционных связей к реализации конкретных производственных инициатив.
Сегодня в портфеле заявок Комиссии находится более 20 проектов с участием всех стран Союза общей стоимостью около 25 млрд рублей в сферах специализированного и тяжелого машиностроения, фармацевтики, микроэлектроники, станкостроения, нефтехимии и деревообработки.
Говоря о взаимосвязи технологий и человеческого капитала. Гоар Барсегян отметила, что современные технологии не способны раскрыть свой потенциал без квалифицированных специалистов и эффективного взаимодействия между предприятиями и государствами.
"Технологии без людей не работают. Так же и люди без передовых технологий не могут быть конкурентоспособными в современной экономике. Баланс достигается через объединение компетенций, научного потенциала и производственных возможностей стран Союза в рамках совместных кооперационных проектов", – резюмировала министр ЕЭК.