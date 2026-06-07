https://uz.sputniknews.ru/20260607/mirziyoev-soboleznovaniya-konchina-geroya-uzbekistana-ibragima-gafurova-58173075.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной героя Узбекистана Ибрагима Гафурова

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной героя Узбекистана Ибрагима Гафурова

Sputnik Узбекистан

Выдающийся литературовед, писатель и переводчик, известный общественный деятель ушел из жизни в возрасте 88 лет

2026-06-07T09:53+0500

2026-06-07T09:53+0500

2026-06-07T09:53+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

соболезнования

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью героя Узбекистана Ибрагима Гафурова, сообщает пресс-служба главы государства.Выдающийся литературовед, писатель и переводчик, известный общественный деятель скончался на 89-ом году жизни.Соболезнования в связи с его смертью также выразили Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абдулла Арипов, Сирожидин Саидов и Содикжон Турдиев.Ибрагим Гафуров родился 27 декабря 1937 года в Ташкенте. По окончании школы поступил в Ташкентский государственный университет (ныне Национальный университет Узбекистана), где получил специальность филолога – преподавателя узбекского языка и литературы.Трудовую деятельность начал в 1961 году редактором в Государственном издательстве художественной литературы, затем много лет работал заведующим отделом, заместителем главного редактора в Издательстве литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Также он занимал должность замглавного редактора газеты "Узбекистон адабиети ва санъати" и главреда газеты "Миллий тикланиш". Будучи кандидатом филологических наук, он многие годы совмещал литературную и общественную деятельность с преподавательской работой и внес большой вклад в подготовку филологов и журналистов, передавая свои знания, опыт студентам НУУз и УзГУМЯ.Отмечается его достойный вклад и в развитие принципов многопартийности и парламентаризма в республике. Он вел плодотворную деятельность в качестве председателя Центрального совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", депутата Олий Мажлиса, зампредседателя Комитета по печати и информации.Созданные им за более чем 60 лет трудовой деятельности многочисленные статьи, книги и монографии, выступления в СМИ, посвященные актуальным теоретическим и практическим вопросам узбекской литературы, вошли в сокровищницу национальной духовности.В художественных и публицистических произведениях он воспевал красоту человеческой души, высокие гуманистические идеи, а также прославился, как сценарист фильмов на литературно-просветительские темы.С большим мастерством он перевел на узбекский язык десятки шедевров мировой классической литературы, в том числе широко известные произведения Достоевского, Мопассана, Хемингуэя, Маркеса, Айтматова, создал собственную творческую школу художественного перевода.До конца своих дней он активно участвовал в общественной и духовной жизни страны, процессах реформ, направленных на поддержку молодых талантов, развитие национальной литературы и искусства.За большие заслуги Ибрагим Гафуров был удостоен высшего звания – "Герой Узбекистана", почетного звания "Заслуженный деятель искусства Республики Узбекистан", награжден орденами "Дустлик" и "Мехнат шуҳрати".

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, соболезнования, узбекистан, общество