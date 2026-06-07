https://uz.sputniknews.ru/20260607/uzbekistan-pokazyvaet-v-ermitaje-sokrovischa-buxary-58179131.html

Узбекистан показывает в Эрмитаже сокровища Бухары — фото

Узбекистан показывает в Эрмитаже сокровища Бухары — фото

Sputnik Узбекистан

Экспозиция, пронизанная восточным колоритом, включает 75 экспонатов XIX — начала XX века. Некоторые из них впервые представляют за пределами республики

2026-06-07T18:10+0500

2026-06-07T18:10+0500

2026-06-07T18:10+0500

искусство

культура

выставка

бухара

государственный эрмитаж

санкт-петербург

россия

узбекистан

пмэф

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Одним из самых ярких событий культурной программы ПМЭФ –2026 стала выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары" — большой совместный поект Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и Эрмитажа.В залах Главного штаба Государственного Эрмитажа представлены 75 экспонатов XIX — начала XX века. Это предметы интерьера, золотошвейные халаты, головные уборы и сапоги, холодное оружие, ювелирные украшения, отражающие традиции дворцового быта, декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства Центральной Азии. Некоторые из них впервые выставляют за пределами республики.Проект объединил Бухарcкий государственный музей-заповедник, Государственный музей искусств Узбекистана, Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества, Государственный музей истории Темуридов. Большая часть экспонатов на петербургской выставке из коллекций этих музеев.Выбор данного временного отрезка обусловлен тем, что это период активизации дипломатических, торговых и культурных контактов Бухарского эмирата с Российской империей.Бухарское прикладное искусство выступает здесь не только как выдающееся художественное явление, но и как важный инструмент дипломатии и межкультурного взаимодействия.Свидетельство тому — дипломатические дары — одна из ключевых тем выставки. Здесь можно увидеть изделия из позолоченного серебра с эмалевым декором, включая роскошные ларцы для драгоценностей, высокие светильники и вазы и другие дорогие подарки бухарских эмиров российским императорам. В числе представленных ответных подарков — серебряные изделия работы известных российских ювелирных фирм, включая кувшин и кружку с дарственными надписями от Туркестанского генерал-губернатора.Значительная часть экспозиции посвящена бухарскому золотошвейному искусству. Столь богато украшенные халаты и другие элементы придворного костюма в свое время могли носить лишь представители элиты и ближайшего окружения эмира.Выставка открыта для посетителей до 4 октября 2026 года.Самые зрелищные моменты выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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искусство, культура, выставка, бухара, государственный эрмитаж, санкт-петербург, россия, узбекистан, пмэф, фото, фото, фотолента, фонд развития культуры и искусства