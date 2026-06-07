Узбекистан показывает в Эрмитаже сокровища Бухары — фото
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Экспозиция, пронизанная восточным колоритом, включает 75 экспонатов XIX — начала XX века. Некоторые из них впервые представляют за пределами республики.
Одним из самых ярких событий культурной программы ПМЭФ –2026 стала выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары" — большой совместный поект Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и Эрмитажа.
В залах Главного штаба Государственного Эрмитажа представлены 75 экспонатов XIX — начала XX века. Это предметы интерьера, золотошвейные халаты, головные уборы и сапоги, холодное оружие, ювелирные украшения, отражающие традиции дворцового быта, декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства Центральной Азии. Некоторые из них впервые выставляют за пределами республики.
Проект объединил Бухарcкий государственный музей-заповедник, Государственный музей искусств Узбекистана, Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества, Государственный музей истории Темуридов. Большая часть экспонатов на петербургской выставке из коллекций этих музеев.
Выбор данного временного отрезка обусловлен тем, что это период активизации дипломатических, торговых и культурных контактов Бухарского эмирата с Российской империей.
Бухарское прикладное искусство выступает здесь не только как выдающееся художественное явление, но и как важный инструмент дипломатии и межкультурного взаимодействия.
Свидетельство тому — дипломатические дары — одна из ключевых тем выставки. Здесь можно увидеть изделия из позолоченного серебра с эмалевым декором, включая роскошные ларцы для драгоценностей, высокие светильники и вазы и другие дорогие подарки бухарских эмиров российским императорам. В числе представленных ответных подарков — серебряные изделия работы известных российских ювелирных фирм, включая кувшин и кружку с дарственными надписями от Туркестанского генерал-губернатора.
Значительная часть экспозиции посвящена бухарскому золотошвейному искусству. Столь богато украшенные халаты и другие элементы придворного костюма в свое время могли носить лишь представители элиты и ближайшего окружения эмира.
Выставка открыта для посетителей до 4 октября 2026 года.
Самые зрелищные моменты выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
1/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
2/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
3/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
4/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
5/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
6/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
7/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
8/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
9/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© telegram sputnikuzbekistan
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© telegram sputnikuzbekistan