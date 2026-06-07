Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260607/uzbekistan-pokazyvaet-v-ermitaje-sokrovischa-buxary-58179131.html
Узбекистан показывает в Эрмитаже сокровища Бухары — фото
Узбекистан показывает в Эрмитаже сокровища Бухары — фото
Sputnik Узбекистан
Экспозиция, пронизанная восточным колоритом, включает 75 экспонатов XIX — начала XX века. Некоторые из них впервые представляют за пределами республики
2026-06-07T18:10+0500
2026-06-07T18:10+0500
искусство
культура
выставка
бухара
государственный эрмитаж
санкт-петербург
россия
узбекистан
пмэф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58179809_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_57ebcaba394c4a06824b28d410ec88ad.jpg
Одним из самых ярких событий культурной программы ПМЭФ –2026 стала выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары" — большой совместный поект Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и Эрмитажа.В залах Главного штаба Государственного Эрмитажа представлены 75 экспонатов XIX — начала XX века. Это предметы интерьера, золотошвейные халаты, головные уборы и сапоги, холодное оружие, ювелирные украшения, отражающие традиции дворцового быта, декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства Центральной Азии. Некоторые из них впервые выставляют за пределами республики.Проект объединил Бухарcкий государственный музей-заповедник, Государственный музей искусств Узбекистана, Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества, Государственный музей истории Темуридов. Большая часть экспонатов на петербургской выставке из коллекций этих музеев.Выбор данного временного отрезка обусловлен тем, что это период активизации дипломатических, торговых и культурных контактов Бухарского эмирата с Российской империей.Бухарское прикладное искусство выступает здесь не только как выдающееся художественное явление, но и как важный инструмент дипломатии и межкультурного взаимодействия.Свидетельство тому — дипломатические дары — одна из ключевых тем выставки. Здесь можно увидеть изделия из позолоченного серебра с эмалевым декором, включая роскошные ларцы для драгоценностей, высокие светильники и вазы и другие дорогие подарки бухарских эмиров российским императорам. В числе представленных ответных подарков — серебряные изделия работы известных российских ювелирных фирм, включая кувшин и кружку с дарственными надписями от Туркестанского генерал-губернатора.Значительная часть экспозиции посвящена бухарскому золотошвейному искусству. Столь богато украшенные халаты и другие элементы придворного костюма в свое время могли носить лишь представители элиты и ближайшего окружения эмира.Выставка открыта для посетителей до 4 октября 2026 года.Самые зрелищные моменты выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
бухара
санкт-петербург
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/07/58179809_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_ba636b6301a70261b023032bb0033fc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
искусство, культура, выставка, бухара, государственный эрмитаж, санкт-петербург, россия, узбекистан, пмэф, фото, фото, фотолента, фонд развития культуры и искусства
искусство, культура, выставка, бухара, государственный эрмитаж, санкт-петербург, россия, узбекистан, пмэф, фото, фото, фотолента, фонд развития культуры и искусства

Узбекистан показывает в Эрмитаже сокровища Бухары — фото

18:10 07.06.2026
Подписаться
Экспозиция, пронизанная восточным колоритом, включает 75 экспонатов XIX — начала XX века. Некоторые из них впервые представляют за пределами республики.
Одним из самых ярких событий культурной программы ПМЭФ –2026 стала выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары" — большой совместный поект Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и Эрмитажа.
В залах Главного штаба Государственного Эрмитажа представлены 75 экспонатов XIX — начала XX века. Это предметы интерьера, золотошвейные халаты, головные уборы и сапоги, холодное оружие, ювелирные украшения, отражающие традиции дворцового быта, декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства Центральной Азии. Некоторые из них впервые выставляют за пределами республики.
Проект объединил Бухарcкий государственный музей-заповедник, Государственный музей искусств Узбекистана, Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества, Государственный музей истории Темуридов. Большая часть экспонатов на петербургской выставке из коллекций этих музеев.
Выбор данного временного отрезка обусловлен тем, что это период активизации дипломатических, торговых и культурных контактов Бухарского эмирата с Российской империей.
Бухарское прикладное искусство выступает здесь не только как выдающееся художественное явление, но и как важный инструмент дипломатии и межкультурного взаимодействия.
Свидетельство тому — дипломатические дары — одна из ключевых тем выставки. Здесь можно увидеть изделия из позолоченного серебра с эмалевым декором, включая роскошные ларцы для драгоценностей, высокие светильники и вазы и другие дорогие подарки бухарских эмиров российским императорам. В числе представленных ответных подарков — серебряные изделия работы известных российских ювелирных фирм, включая кувшин и кружку с дарственными надписями от Туркестанского генерал-губернатора.
Значительная часть экспозиции посвящена бухарскому золотошвейному искусству. Столь богато украшенные халаты и другие элементы придворного костюма в свое время могли носить лишь представители элиты и ближайшего окружения эмира.
Выставка открыта для посетителей до 4 октября 2026 года.
Самые зрелищные моменты выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© SputnikВ Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik
В Главном штабе Государственного Эрмитажа проходит выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары"
© telegram sputnikuzbekistan
В Эрмитаже открылась выставка искусства Бухарского эмирата - Sputnik Узбекистан
10/10
© telegram sputnikuzbekistan
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0