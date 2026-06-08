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Газпром увеличил поставки газа в Узбекистан через Казахстан на 15% в 2025 году

Газпром увеличил поставки газа в Узбекистан через Казахстан на 15% в 2025 году

Sputnik Узбекистан

В отчете российской транснациональной энергетической компании указано, что по итогам 2024 года прокачка составила 5,64 млрд куб. м, а в 2025 году — 6,48 млрд куб. м

2026-06-08T14:27+0500

2026-06-08T14:27+0500

2026-06-08T14:27+0500

газ

поставки

газпром

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Газпром нарастил поставки газа в Узбекистан через Казахстан на 15% в 2025 году. Об этом сообщается в годовом отчете российского холдинга.Согласно представленным данным, общий объем прокачки за 2025 год составил 6,48 млрд кубометров против 5,64 млрд кубометров годом ранее.Также сказано, что в четвертом квартале 2025 года поставки газа в республику обеспечивались на уровне максимальной технической возможности.Для справки: в 2023 году начались поставки российского газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".Между Газпромом и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе.Газпром обеспечивает надежные поставки газа в республику, в том числе в периоды пикового зимнего спроса.

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газ, поставки, газпром, узбекистан, казахстан