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Газпром увеличил поставки газа в Узбекистан через Казахстан на 15% в 2025 году
Газпром увеличил поставки газа в Узбекистан через Казахстан на 15% в 2025 году
Sputnik Узбекистан
В отчете российской транснациональной энергетической компании указано, что по итогам 2024 года прокачка составила 5,64 млрд куб. м, а в 2025 году — 6,48 млрд куб. м
2026-06-08T14:27+0500
2026-06-08T14:27+0500
2026-06-08T14:27+0500
газ
поставки
газпром
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Газпром нарастил поставки газа в Узбекистан через Казахстан на 15% в 2025 году. Об этом сообщается в годовом отчете российского холдинга.Согласно представленным данным, общий объем прокачки за 2025 год составил 6,48 млрд кубометров против 5,64 млрд кубометров годом ранее.Также сказано, что в четвертом квартале 2025 года поставки газа в республику обеспечивались на уровне максимальной технической возможности.Для справки: в 2023 году начались поставки российского газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".Между Газпромом и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе.Газпром обеспечивает надежные поставки газа в республику, в том числе в периоды пикового зимнего спроса.
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газ, поставки, газпром, узбекистан, казахстан
газ, поставки, газпром, узбекистан, казахстан
Газпром увеличил поставки газа в Узбекистан через Казахстан на 15% в 2025 году
В отчете российской транснациональной энергетической компании указано, что по итогам 2024 года прокачка составила 5,64 млрд куб. м, а в 2025 году — 6,48 млрд куб. м.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Газпром нарастил поставки газа в Узбекистан через Казахстан на 15% в 2025 году. Об этом сообщается
в годовом отчете российского холдинга.
Согласно представленным данным, общий объем прокачки за 2025 год составил 6,48 млрд кубометров против 5,64 млрд кубометров годом ранее.
“Относительно предшествующего года выросли поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана по МГ "Средняя Азия – Центр" в реверсном режиме”, — указано в документе.
Также сказано, что в четвертом квартале 2025 года поставки газа в республику обеспечивались на уровне максимальной технической возможности.
Для справки: в 2023 году начались поставки российского газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Они организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".
Между Газпромом и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе.
Газпром обеспечивает надежные поставки газа в республику, в том числе в периоды пикового зимнего спроса.