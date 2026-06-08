https://uz.sputniknews.ru/20260608/kakix-isklyucheniy-ne-doljno-byt-v-prave-eaes-58190688.html

Каких исключений не должно быть в праве ЕАЭС — ЕЭК

Каких исключений не должно быть в праве ЕАЭС — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Речь идет о развитии конкуренции и инноваций, трансформации товарных рынков, антиконкурентных практиках, связанных со злоупотреблением исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности

2026-06-08T11:20+0500

2026-06-08T11:20+0500

2026-06-08T11:44+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В праве ЕАЭС не должно быть иммунитетов, связанных с исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на ПМЭФ–2026. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Он принял участие в сессии "Антимонопольное регулирование и интеллектуальная собственность: трансформация подходов в цифровую эпоху" в рамках Петербургского международного экономического форума.Дискуссия развернулась вокруг соотношения антимонопольного регулирования и прав на объекты интеллектуальной собственности в условиях цифровизации.Эксперты обсудили:

https://uz.sputniknews.ru/20260607/bez-chego-nevozmojen-texnologicheskiy-suverenitet-eaes-rasskazali-v-eek-58176994.html

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк