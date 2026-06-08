Каких исключений не должно быть в праве ЕАЭС — ЕЭК
11:20 08.06.2026 (обновлено: 11:44 08.06.2026)
© ИА КабарЕвразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
© ИА Кабар
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Речь идет о развитии конкуренции и инноваций, трансформации товарных рынков, антиконкурентных практиках, связанных со злоупотреблением исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В праве ЕАЭС не должно быть иммунитетов, связанных с исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на ПМЭФ–2026. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович
© Пресс-служба ЕЭК
Он принял участие в сессии "Антимонопольное регулирование и интеллектуальная собственность: трансформация подходов в цифровую эпоху" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Дискуссия развернулась вокруг соотношения антимонопольного регулирования и прав на объекты интеллектуальной собственности в условиях цифровизации.
Эксперты обсудили:
развитие конкуренции и инноваций;
трансформацию товарных рынков;
антиконкурентные практики, связанные со злоупотреблением исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности.
"Конкурентное право Евразийского экономического союза не содержит антимонопольных иммунитетов. Такие иммунитеты действуют в национальном антимонопольном законодательстве, причем их объем различен. В связи с этим мы видим целесообразность дальнейшей гармонизации законодательства и поддерживаем исключение иммунитетов, связанных с исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности в целях развития конкуренции и инноваций в государствах Союза", — отметил Ермолович.