Молодые ученые из Узбекистана стажируются в Объединенном институте ядерных исследований РФ
© Пресс-служба Исполкома СНГВ Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ
© Пресс-служба Исполкома СНГ
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В программе — посещение всех семи лабораторий ОИЯИ и Учебно-научного центра, лекции, экскурсии на базовые установки, мастер-классы и различные практические занятия.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Молодые ученые и специалисты из Узбекистана и других стран СНГ стажируются в Объединенном институте ядерных исследований РФ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ
В Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ
© Пресс-служба Исполкома СНГ
“В Доме международных совещаний Объединенного института ядерных исследований России (ОИЯИ) состоялось открытие 19-й Стажировки молодых ученых и специалистов стран СНГ, организатором которой выступает "Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ" (МИЦНТ СНГ). Для участия в стажировке, которая продлится до 23 июня, собрались молодые ученые и специалисты из всех государств СНГ”, — говорится в сообщении.
Директор МИЦНТ СНГ, помощник директора ОИЯИ по проектам развития Александр Рузаев рассказал о ключевых задачах стажировки.
"Мы видим две ключевые задачи стажировки: первое — это чтобы вы нашли для себя в лабораториях ОИЯИ дальнейшие контакты для научного сотрудничества, приехав в будущем на работу или участвуя в коллаборациях. Второе — мы хотим, чтобы вы завязали контакты между собой; у нас есть позитивная практика, когда ребята из разных стран, побывав в Дубне, в дальнейшем продолжают совместную работу, делают общие публикации в журналах", — сказал он.
В подготовленных презентациях участники рассказали о себе, своих научных интересах, текущих и будущих проектах, традициях стран, где они проживают.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ
В Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ
© Пресс-служба Исполкома СНГ
Тренинг по командообразованию (Team building) раскрыл особенности взаимодействия в команде, которые пригодятся для работы над совместными научно-техническими или инновационными проектами.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ
В Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ
© Пресс-служба Исполкома СНГ
После этого молодые люди сформировали несколько групп и определили темы проектов. По правилам проведения стажировки каждая творческая группа включает участников из разных стран, работать над проектами они будут во время пребывания в Дубне и представят их к защите в последний день стажировки.
© Пресс-служба Исполкома СНГВ Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ,
В Объединенном институте ядерных исследований России проходит 19-я Стажировка молодых ученых и специалистов из стран СНГ,
© Пресс-служба Исполкома СНГ
В ходе стажировки участники посетят все семь лабораторий ОИЯИ и Учебно-научный центр. Также их ждут лекции, экскурсии на базовые установки, мастер-классы и различные практические занятия.