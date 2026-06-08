https://uz.sputniknews.ru/20260608/molodye-uchenye-iz-uzbekistana-stajiruyutsya-v-obedinennom-institute-yadernyx-issledovaniy-rf-58192107.html

Молодые ученые из Узбекистана стажируются в Объединенном институте ядерных исследований РФ

Молодые ученые из Узбекистана стажируются в Объединенном институте ядерных исследований РФ

Sputnik Узбекистан

В программе — посещение всех семи лабораторий ОИЯИ и Учебно-научного центра, лекции, экскурсии на базовые установки, мастер-классы и различные практические занятия

2026-06-08T13:22+0500

2026-06-08T13:22+0500

2026-06-08T13:22+0500

общество

наука

ученые

молодежь

стажировка

россия

снг

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Молодые ученые и специалисты из Узбекистана и других стран СНГ стажируются в Объединенном институте ядерных исследований РФ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Директор МИЦНТ СНГ, помощник директора ОИЯИ по проектам развития Александр Рузаев рассказал о ключевых задачах стажировки.В подготовленных презентациях участники рассказали о себе, своих научных интересах, текущих и будущих проектах, традициях стран, где они проживают.Тренинг по командообразованию (Team building) раскрыл особенности взаимодействия в команде, которые пригодятся для работы над совместными научно-техническими или инновационными проектами.После этого молодые люди сформировали несколько групп и определили темы проектов. По правилам проведения стажировки каждая творческая группа включает участников из разных стран, работать над проектами они будут во время пребывания в Дубне и представят их к защите в последний день стажировки.В ходе стажировки участники посетят все семь лабораторий ОИЯИ и Учебно-научный центр. Также их ждут лекции, экскурсии на базовые установки, мастер-классы и различные практические занятия.

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общество, наука, ученые, молодежь, стажировка, россия, снг, узбекистан