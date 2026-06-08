https://uz.sputniknews.ru/20260608/polnoe-krushenie-plana-kieva-xitryy-blef-protiv-putina-s-treskom-provalilsya-58191369.html

Полное крушение плана Киева: хитрый блеф против Путина с треском провалился

Полное крушение плана Киева: хитрый блеф против Путина с треском провалился

Sputnik Узбекистан

Коллективный Запад давно усвоил, что психологические операции могут иметь не менее разрушающие последствия, чем прямые боевые действия, пишет колумнист РИА... 08.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-08T12:21+0500

2026-06-08T12:21+0500

2026-06-08T12:34+0500

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россия

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Коллективный Запад давно усвоил, что психологические операции могут иметь не менее разрушающие последствия, чем прямые боевые действия, пишет колумнист РИА Новости. Внешне не имеющие связи кусочки сложной виртуальной мозаики сегодня складываются в причудливую картину масштабной информационно-боевой операции, которую всеми силами пытается провести против России Запад вкупе с сателлитами в Киеве.Например, в пятницу канцлер ФРГ заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине и специально подчеркнул, что "с европейской стороны не будет нехватки в стремлении к переговорам".Может показаться, что это проблеск здравого смысла — но это не так.Если отмотать пленку назад, то можно проследить, как развивался и подпитывался западный нарратив. В частности, начиная с 2022 года, Западом упорно отрабатывается тезис, что "Россия ни при каких условиях не сможет одолеть объединенную Европу, чья экономика в десять раз больше, чем российская". Одновременно, как касторку по часам, аудитории давали "совершенно объективные и честные" новости об ужасающем состоянии российской экономики, которая вот-вот схлопнется как муха, и о нарастающем недовольстве и усталости населения, чтобы создать впечатление зашкаливающих рисков продолжения военной операции России на Украине и преуменьшить наши успехи на фронте.Параллельно с этим громко транслировалась информация о том, что Европа будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно". В частности, вчера Макрон, Мерц и Стармер встретились в Лондоне с Зеленским, чтобы обсудить расширение военной поддержки Украины и усиление экономического давления на Россию. На фоне потоком идут новости о новых сикстильонах военной помощи и о том, что Европа, по сути, стала для Украины бесконечным и бездонным тылом — а значит, бороться в заведомо проигрышной ситуации бессмысленно и надо срочно соглашаться на любые условия мира.Так совпало (а может и нет), что нижняя палата конгресса США так же очень вовремя одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России, в котором предусмотрены санкции против российских финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, а также пошлины в 500 процентов на все товары и услуги, импортируемые из России в США. Одновременно с этим Трамп намекнул, что США самоустраняются, и теперь "пусть они сами разбираются". Ну такой небольшой кнутик.И именно в этот момент, когда, согласно ожиданиям Запада, российское руководство должно в панике бегать по кабинетам, а население в растерянности чесать себе скальп, раздаются призывы европейцев к переговорам и публикуется открытое письмо Зеленского, где он предлагает остановить боевые действия на нынешней линии разграничения. Подготовочка — наживочка — подсечка.Возникает вопрос: а почему вдруг такая движуха, господа? К обеду с шампанским вроде еще не звали.Простое открывание ларчика содержится в очень интересном документе Еврокомиссии от 21 мая сего года под названием "Экономический прогноз "Весна-2026": замедление роста на фоне энергетического шока и роста инфляции".Так вот: только в преамбуле доклада слово "слабый" присутствует 13 (!) раз. Еврокомиссары нехотя признают, что могучую и несокрушимую евроэкономику поразила слабость, причем во всем — и в экономическом росте, и инфляции, и в ценах, и в рабочих местах, то есть старательное надувание щек оказалось, как и предполагалось, талантливым блефом.На этом фоне совершенно логично смотрятся новости о том, что заявленные грандиозные пакеты помощи Украине по факту только шуршат: Германия в лучшем случае сможет наскрести половину от своих громких обязательств, Норвегия — 40 процентов, Швейцария — 20.Та же Германия только за первый квартал этого года потеряла около 486 тысяч рабочих мест — и это только начало. По всей Европе усиливается кризис в сельском хозяйстве, энергетическом секторе, химической отрасли, автопроме и машиностроении.Ситуацию же на Украине и вовсе можно описать словом "конец": экономические и мобилизационные ресурсы стремительно истощаются, и, по мнению некоторых аналитиков, до начала коллапсирования всей этой забегаловки остается шесть-девять месяцев. Нехватка солдат образовалась такая, что министры Евросоюза заявили, что украинских мужчин, находящихся в ЕС, нужно срочно вернуть на Украину "для участия в войне". Какие беженцы, права человека и евродемократия — о чем вы, Путин на пороге!И поэтому совершенно умилительно звучат следующие финальные строчки в упомянутом выше докладе Еврокомиссии: "Очевидным благом как для ЕС, так и для всего мира стало бы справедливое и устойчивое урегулирование агрессивной войны России против Украины". Иными словами — если заставим Россию остановиться на Украине, то мы спасены — и Киев тоже. На эти благие пожелания четко ответил в своем выступлении на ПМЭФ президент России Владимир Путин:На недавней пресс-конференции в Казахстане Путин прямо сказал: западные СМИ — это "средства массового одурачивания".Но в случае с Россией коса нашла на камень, и одураченной остается только западная аудитория, которую скоро ждут захватывающие новости.

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колумнисты, киев, украина, владимир путин, евросоюз, европа, россия