https://uz.sputniknews.ru/20260608/uzbekistan-na-pmef-predstavil-rossiyskuyu-premeru-opery-gendelya-tamerlan-58205209.html

Узбекистан на ПМЭФ представил российскую премьеру оперы Генделя "Тамерлан"

Узбекистан на ПМЭФ представил российскую премьеру оперы Генделя "Тамерлан"

Sputnik Узбекистан

Показ на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге продолжил международное турне проекта, подчеркнув роль культуры как важного инструмента глобального диалога

2026-06-08T18:20+0500

2026-06-08T18:20+0500

2026-06-08T18:20+0500

фонд развития культуры и искусства

узбекистан

пмэф

санкт-петербург

россия

государственный академический мариинский театр

опера

проект

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В рамках ПМЭФ в Мариинском театре Санкт-Петербурга Узбекистан представил российскую премьеру оперы Георга Фридриха Генделя "Тамерлан" в постановке итальянского режиссера Стефано Поды. Об этом сообщает Фонд развития культуры и искусства республики. Масштабный международный проект Фонда развития культуры и искусства Узбекистана объединил свыше 160 артистов, стал своего рода встречей Востока и Запада, мастерски наполнив барочную форму Генделя узбекской национальной традицией. Барочная часть состояла из скрипки, виолончели, клавесина, гитары и лютни. Национальную музыку исполнили артисты Оркестра народных инструментов под руководством Абдукарима Аширматова и карнай-сурнай группы "Узбегим" под руководством Камилы Муминовой.Опера Tamerlano была создана в 1724 году. В ней раскрываются ранний период жизни Амира Темура и его драматическая история, связанная с дочерью султана Баязета.Спектакль Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои — это новое и совершенно особенное прочтение произведения Георга Фридриха Генделя. Композитор Кирилл Рихтер переработал партитуру Генделя. Узбекские национальные инструменты помогают воссоздать на сцене эпоху Амира Тимура. Музыкальное сопровождение осуществляет Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением дирижера Алибека Кабдурахманова.Обращает на себя внимание и международный состав исполнителей. Главную партию исполнил народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов (бас). Партию Баязета — испанский тенор Хуан Санчо. Партию Астерии — аргентинская сопрано Вероника Канхеми. Роль Биби-Ханум — известная узбекская актриса театра и кино Юлдуз Раджабова.Премьера постановки состоялась в Узбекистане в 2024 году в рамках IV Всемирной конференции по креативной экономике.В 2026 году проект вышел на международную сцену. 10 и 11 января сценическую версию представили в Dubai Opera в ОАЭ. А 9 апреля на сцене Musikverein в столице Австрии Вене состоялась концертная премьера, представившая музыкальную концепцию постановки в одном из ведущих концертных залов мира.Показ на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге продолжил международное турне проекта, подчеркнув роль культуры как важного инструмента глобального диалога.

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фонд развития культуры и искусства, узбекистан, пмэф, санкт-петербург, россия, государственный академический мариинский театр, опера, проект