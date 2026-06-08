https://uz.sputniknews.ru/20260608/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-za-2026-god-58208733.html

Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика

Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика

Sputnik Узбекистан

Международные резервы продолжают выполнять ключевую функцию макроэкономической стабильности: сглаживание курсовых колебаний, обслуживание внешних обязательств и защиту экономики от внешних шоков

2026-06-08T17:58+0500

2026-06-08T17:58+0500

2026-06-08T18:10+0500

инфографика

золото

золотовалютный резерв

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/08/58208566_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_78fec5b96886a96ffc96f4b3abd458ea.png

По информации Центрального банка, общий объем золотовалютных резервов Узбекистана по состоянию на 1 июня 2026 года составил $70,58 млрд. Это на $307,3 млн, или на 0,4%, меньше показателя на конец апреля. Причина — падение цен на золото. При этом вырос чистый объем золота, частично компенсировав общее снижение. В мае золотой запас республики увеличился с 13,32 млн до 13,6 млн тройских унций. Золото продолжает занимать основную долю в структуре резервов. По состоянию на 1 июня его стоимость составила $61,44 млрд — почти 87% от общего объема официальных резервных активов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

инфографика, золото, золотовалютный резерв, центральный банк республики узбекистан, узбекистан, инфографика