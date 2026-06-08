https://uz.sputniknews.ru/20260608/zoloto-v-mejdunarodnyx-rezervax-uzbekistana-za-2026-god-58208733.html
Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика
Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика
Sputnik Узбекистан
Международные резервы продолжают выполнять ключевую функцию макроэкономической стабильности: сглаживание курсовых колебаний, обслуживание внешних обязательств и защиту экономики от внешних шоков
2026-06-08T17:58+0500
2026-06-08T17:58+0500
2026-06-08T18:10+0500
инфографика
золото
золотовалютный резерв
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
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По информации Центрального банка, общий объем золотовалютных резервов Узбекистана по состоянию на 1 июня 2026 года составил $70,58 млрд. Это на $307,3 млн, или на 0,4%, меньше показателя на конец апреля. Причина — падение цен на золото. При этом вырос чистый объем золота, частично компенсировав общее снижение. В мае золотой запас республики увеличился с 13,32 млн до 13,6 млн тройских унций. Золото продолжает занимать основную долю в структуре резервов. По состоянию на 1 июня его стоимость составила $61,44 млрд — почти 87% от общего объема официальных резервных активов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, золото, золотовалютный резерв, центральный банк республики узбекистан, узбекистан, инфографика
инфографика, золото, золотовалютный резерв, центральный банк республики узбекистан, узбекистан, инфографика
Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год — инфографика
17:58 08.06.2026 (обновлено: 18:10 08.06.2026)
Международные резервы продолжают выполнять ключевую функцию макроэкономической стабильности: сглаживание курсовых колебаний, обслуживание внешних обязательств и защиту экономики от внешних шоков.
По информации Центрального банка, общий объем золотовалютных резервов Узбекистана по состоянию на 1 июня 2026 года составил $70,58 млрд. Это на $307,3 млн, или на 0,4%, меньше показателя на конец апреля. Причина — падение цен на золото.
При этом вырос чистый объем золота, частично компенсировав общее снижение. В мае золотой запас республики увеличился с 13,32 млн до 13,6 млн тройских унций.
Золото продолжает занимать основную долю в структуре резервов. По состоянию на 1 июня его стоимость составила $61,44 млрд — почти 87% от общего объема официальных резервных активов.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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