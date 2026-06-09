https://uz.sputniknews.ru/20260609/dmitriy-kiselyov-stal-laureatom-premii-tefi-2026-58220341.html
Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026"
Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026"
Sputnik Узбекистан
Для ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" это уже вторая статуэтка ТЭФИ — первую он получил год назад
2026-06-09T10:36+0500
2026-06-09T10:36+0500
2026-06-09T10:56+0500
дмитрий киселев
премия
москва
телеведущий
миа "россия сегодня"
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Об этом сообщает РИА Новости.В своем выступлении он сказал, что телевидение не проигрывает интернету, поскольку "вся любовь на самом деле на стороне телевидения".Он пожелал всем, чтобы "радиоактивный пепел не накрыл никого, никогда и нигде".Кроме того, программу "Вести недели" признали лучшей в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ — почетной награды за выдающиеся успехи в сфере российского телевидения — прошла в Москве. В этом году премия впечатлила масштабом: свыше 50 номинаций разделили на три больших направления.Для Киселева премия "ТЭФИ-2026" стала уже второй в качестве ведущего — первую он получил в этой же категории в 2025 году. Ранее его профессионализм также был отмечен рядом наград. Он уникален тем, что обладает сразу высшими журналистскими и телевизионными премиями России и Украины. Был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф" в 2004 году, а также высшими журналистскими премиями — "Золотое перо России" и "Золотое перо Украины".Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, которую вручают наиболее значимым работам и представителям телевидения РФ.Премию ТЭФИ учредил 21 декабря 1994 года российский фонд развития телевидения (с 2001 года — Академия российского телевидения) — организация, объединяющая интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК и ТВ Центр.
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дмитрий киселев, премия, москва, телеведущий, миа "россия сегодня"
дмитрий киселев, премия, москва, телеведущий, миа "россия сегодня"
Дмитрий Киселёв стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026"
10:36 09.06.2026 (обновлено: 10:56 09.06.2026)
Для ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" это уже вторая статуэтка ТЭФИ — первую он получил год назад.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев стал лауреатом премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы". Об этом сообщает РИА Новости.
В своем выступлении он сказал, что телевидение не проигрывает интернету, поскольку "вся любовь на самом деле на стороне телевидения".
"Я бы хотел сказать слово в защиту телевидения против интернета. Когда я пришел в эту программу, сейчас заканчивается 14-й сезон, в этом году будет 15-й, тогда в телевидение плевали, говорили, что это все уходящая натура, интернет всех победит. Сегодня уже ясно, что интернет вошел в пищевую цепочку телевидения. Мы питаемся интернетом. Ну и не более. А все эмоции, вся глубина, все доверие, вся любовь на самом деле на стороне телевидения", — отметил Киселёв.
Он пожелал всем, чтобы "радиоактивный пепел не накрыл никого, никогда и нигде".
Кроме того, программу "Вести недели" признали лучшей в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".
Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ — почетной награды за выдающиеся успехи в сфере российского телевидения — прошла в Москве. В этом году премия впечатлила масштабом: свыше 50 номинаций разделили на три больших направления.
Для Киселева премия "ТЭФИ-2026" стала уже второй в качестве ведущего — первую он получил в этой же категории в 2025 году. Ранее его профессионализм также был отмечен рядом наград. Он уникален тем, что обладает сразу высшими журналистскими и телевизионными премиями России и Украины. Был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф" в 2004 году, а также высшими журналистскими премиями — "Золотое перо России" и "Золотое перо Украины".
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, которую вручают наиболее значимым работам и представителям телевидения РФ.
Премию ТЭФИ учредил 21 декабря 1994 года российский фонд развития телевидения (с 2001 года — Академия российского телевидения) — организация, объединяющая интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК и ТВ Центр.