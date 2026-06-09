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Малайзийский бизнес поможет построить доступное жилье в Фергане
Малайзийский бизнес поможет построить доступное жилье в Фергане
Sputnik Узбекистан
Участники форума в Куала-Лумпуре отметили высокий инвестиционный потенциал Узбекистана и стратегическое положение Ферганской области как возможного регионального хаба для выхода на рынки Центральной Азии
2026-06-09T09:48+0500
2026-06-09T09:48+0500
2026-06-09T10:50+0500
малайзия
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бизнес-форум
куала-лумпур
инвестпроекты
ферганская область
строительство
жилье
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Малайзийский бизнес поможет построить доступное жилье в Фергане, сообщает ИА "Дунё".Соответствующей договоренности достигли в ходе прошедшего в Куала-Лумпуре узбекско-малайзийского форума "Перспективы ведения бизнеса в Фергане". Мероприятие объединило более 150 представителей деловых кругов, включая свыше 120 руководителей компаний и отраслевых ассоциаций Малайзии. Участники отметили высокий инвестиционный потенциал Узбекистана и стратегическое положение Ферганской области как возможного регионального хаба для выхода на рынки Центральной Азии.Стороны обсудили инвестиционные инициативы в сфере "халяль"-фармацевтики, возобновляемой энергетики, строительства сухого порта и производства органических удобрений и белка из насекомых, а также договорились о приезде бизнес-миссии малайзийских компаний в Ферганскую область в текущем году.
малайзия
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малайзия, узбекистан, бизнес-форум, куала-лумпур, инвестпроекты, ферганская область, строительство, жилье
малайзия, узбекистан, бизнес-форум, куала-лумпур, инвестпроекты, ферганская область, строительство, жилье
Малайзийский бизнес поможет построить доступное жилье в Фергане
09:48 09.06.2026 (обновлено: 10:50 09.06.2026)
Участники форума в Куала-Лумпуре отметили высокий инвестиционный потенциал Узбекистана и стратегическое положение Ферганской области как возможного регионального хаба для выхода на рынки Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Малайзийский бизнес поможет построить доступное жилье в Фергане, сообщает
ИА "Дунё".
Соответствующей договоренности достигли в ходе прошедшего в Куала-Лумпуре узбекско-малайзийского форума "Перспективы ведения бизнеса в Фергане".
Мероприятие объединило более 150 представителей деловых кругов, включая свыше 120 руководителей компаний и отраслевых ассоциаций Малайзии. Участники отметили высокий инвестиционный потенциал Узбекистана и стратегическое положение Ферганской области как возможного регионального хаба для выхода на рынки Центральной Азии.
“Были подписаны предварительные соглашения, включая меморандум с компанией "Orientex Synergy" о строительстве доступного жилья в Фергане, а также соглашение с Малазийской китайской ассоциацией о развитии совместных проектов”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили инвестиционные инициативы в сфере "халяль"-фармацевтики, возобновляемой энергетики, строительства сухого порта и производства органических удобрений и белка из насекомых, а также договорились о приезде бизнес-миссии малайзийских компаний в Ферганскую область в текущем году.