https://uz.sputniknews.ru/20260609/malayziyskiy-biznes-pomojet-postroit-dostupnoe-jile-v-fergane-58215827.html

Малайзийский бизнес поможет построить доступное жилье в Фергане

Малайзийский бизнес поможет построить доступное жилье в Фергане

Sputnik Узбекистан

Участники форума в Куала-Лумпуре отметили высокий инвестиционный потенциал Узбекистана и стратегическое положение Ферганской области как возможного регионального хаба для выхода на рынки Центральной Азии

2026-06-09T09:48+0500

2026-06-09T09:48+0500

2026-06-09T10:50+0500

малайзия

узбекистан

бизнес-форум

куала-лумпур

инвестпроекты

ферганская область

строительство

жилье

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Малайзийский бизнес поможет построить доступное жилье в Фергане, сообщает ИА "Дунё".Соответствующей договоренности достигли в ходе прошедшего в Куала-Лумпуре узбекско-малайзийского форума "Перспективы ведения бизнеса в Фергане". Мероприятие объединило более 150 представителей деловых кругов, включая свыше 120 руководителей компаний и отраслевых ассоциаций Малайзии. Участники отметили высокий инвестиционный потенциал Узбекистана и стратегическое положение Ферганской области как возможного регионального хаба для выхода на рынки Центральной Азии.Стороны обсудили инвестиционные инициативы в сфере "халяль"-фармацевтики, возобновляемой энергетики, строительства сухого порта и производства органических удобрений и белка из насекомых, а также договорились о приезде бизнес-миссии малайзийских компаний в Ферганскую область в текущем году.

малайзия

куала-лумпур

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малайзия, узбекистан, бизнес-форум, куала-лумпур, инвестпроекты, ферганская область, строительство, жилье