https://uz.sputniknews.ru/20260609/mirziyoev-soboleznovaniya-glave-filippin-v-svyazi-s-razrushitelnym-zemletryaseniem-58213316.html
Мирзиёев выразил соболезнования главе Филиппин в связи с разрушительным землетрясением
Мирзиёев выразил соболезнования главе Филиппин в связи с разрушительным землетрясением
Sputnik Узбекистан
Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло накануне у берегов острова Минданао на Филиппинах. Лидер РУз передал слова сочувствия и поддержки родным и... 09.06.2026, Sputnik Узбекистан
2026-06-09T09:18+0500
2026-06-09T09:18+0500
2026-06-09T10:48+0500
соболезнования
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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филиппины
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с разрушительным землетрясением, сообщает пресс-служба руководителя страны.Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник в 7.38 (4.38 по ташкентскому времени) у берегов острова Минданао на Филиппинах. По последним данным, не менее 37 человек погибли и 456 пострадали.
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соболезнования, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, президент, филиппины, землетрясение, пострадавшие, погибшие, общество, происшествия
соболезнования, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, президент, филиппины, землетрясение, пострадавшие, погибшие, общество, происшествия
Мирзиёев выразил соболезнования главе Филиппин в связи с разрушительным землетрясением
09:18 09.06.2026 (обновлено: 10:48 09.06.2026)
Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло накануне у берегов острова Минданао на Филиппинах. Лидер РУз передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе Филиппин Фердинанду Маркосу в связи с разрушительным землетрясением, сообщает
пресс-служба руководителя страны.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Республики Филиппины Фердинанду Маркосу в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного землетрясения к югу от побережья острова Минданао”, — говорится в сообщении.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник в 7.38 (4.38 по ташкентскому времени) у берегов острова Минданао на Филиппинах. По последним данным, не менее 37 человек погибли и 456 пострадали.