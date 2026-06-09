Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260609/uzbekistan-trudoustroystvo-vypusknikov-vuzov-58221839.html
В Узбекистане серьезно взялись за трудоустройство выпускников вузов
В Узбекистане серьезно взялись за трудоустройство выпускников вузов
Sputnik Узбекистан
Ожидают, что в 2026 году высшие учебные заведения республики окончат 320 тыс. студентов. Президент поручил обеспечить эффективную организацию работы с выпускниками и мобилизовать все возможности для создания дополнительных рабочих мест
2026-06-09T11:34+0500
2026-06-09T12:09+0500
узбекистан
трудоустройство
выпускник
вузы
молодежь
презентация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/06/49210024_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28ede79e322f405d6a5398af2445f143.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам обеспечения занятости выпускников организаций высшего образования, сообщает пресс-служба главы государства.Ожидается, что в 2026 году вузы республики окончат 320 тыс. студентов.Для льготного финансирования предпринимательских проектов выпускников вузов реализуют программу "Шаг в будущее", в рамках которой в 2025 году на финансирование более 6 тыс. проектов выделили 378 млрд сумов. Это позволило обеспечить занятость около 8 тыс. выпускников.Также предлагается:Кроме того,Также главе республики озвучили меры по поддержке стартап-проектов студентов в вузах, привлечению студентов к создаваемым спин-офф предприятиям, открытию филиалов кафедр на отраслевых предприятиях, расширению практики проведения защиты выпускных работ на территории предприятия-работодателя.Еще одна инициатива касалась внедрения целевой дуальной формы обучения, направленной на подготовку кадров на основе точного заказа и адаптивных программ. Особенность данной системы — непосредственное участие работодателя в процессе подготовки будущего сотрудника.Президент поручил ответственным лицам обеспечить эффективную организацию работы с выпускниками, тщательно проработать выдвинутые инициативы и мобилизовать все возможности для создания дополнительных рабочих мест.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/06/49210024_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09f05eeace650f4bdab2c27ef70d21ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, трудоустройство, выпускник, вузы, молодежь, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
узбекистан, трудоустройство, выпускник, вузы, молодежь, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

В Узбекистане серьезно взялись за трудоустройство выпускников вузов

11:34 09.06.2026 (обновлено: 12:09 09.06.2026)
© Getty Images / Prostock-StudioГруппа выпускников подбрасывает выпускные шапочки в воздух
Группа выпускников подбрасывает выпускные шапочки в воздух - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2026
© Getty Images / Prostock-Studio
Подписаться
Ожидают, что в 2026 году высшие учебные заведения республики окончат 320 тыс. студентов. Президент поручил обеспечить эффективную организацию работы с выпускниками и мобилизовать все возможности для создания дополнительных рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам обеспечения занятости выпускников организаций высшего образования, сообщает пресс-служба главы государства.
© telegram sputnikuzbekistanОжидается, что в 2026 году вузы Узбекистана окончат 320 тыс
Ожидается, что в 2026 году вузы Узбекистана окончат 320 тыс - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2026
Ожидается, что в 2026 году вузы Узбекистана окончат 320 тыс
© telegram sputnikuzbekistan
Ожидается, что в 2026 году вузы республики окончат 320 тыс. студентов.
Для льготного финансирования предпринимательских проектов выпускников вузов реализуют программу "Шаг в будущее", в рамках которой в 2025 году на финансирование более 6 тыс. проектов выделили 378 млрд сумов. Это позволило обеспечить занятость около 8 тыс. выпускников.
“Озвучены планы о направлении 500 миллиардов сумов на финансирование свыше 8 тысяч проектов и обеспечении занятости около 10 тысяч юношей и девушек в 2026 году. Предложено расширить данную программу за счет предоставления дополнительных финансовых стимулов участвующим в ней субъектам предпринимательства”, — говорится в сообщении.
Также предлагается:
активизировать проведение выставок профессии "TalabaExpo-2026". Их будут проводить не только в Ташкенте, но и в других регионах страны с активным привлечением организаций-работодателей и субъектов предпринимательства;
усилить ответственность министерств и ведомств, хокимиятов районов и городов, а также крупных хозяйственных объединений в вопросах обеспечения занятости выпускников;
отслеживать все процессы через платформу содействия занятости career.edu.uz;
привлечь к решению вопросов трудоустройства местные органы власти. Это поможет наладить вертикальную систему работы с выпускниками.
Кроме того,
во всех вузах наладят полноценную деятельность центров карьеры и будут предоставлять стимулирование в зависимости от их результативности;
“Деятельность центров будет оцениваться на основе "Индекса качества выпускника". Центрам карьеры 20 вузов, показавшим наивысшие результаты, будет выделено по 500 миллионов сумов”, — говорится в сообщении.
в этом году планируют провести 360 ярмарок вакансий на уровне вузов и 750 — на уровне факультетов, а также организовать встречи (воркшопы) с участием более тысячи работодателей по каждому направлению;
начиная с 2026/2027 учебного года во всех высших учебных заведениях введут преподавание дисциплины "Основы предпринимательства".
Также главе республики озвучили меры по поддержке стартап-проектов студентов в вузах, привлечению студентов к создаваемым спин-офф предприятиям, открытию филиалов кафедр на отраслевых предприятиях, расширению практики проведения защиты выпускных работ на территории предприятия-работодателя.
Еще одна инициатива касалась внедрения целевой дуальной формы обучения, направленной на подготовку кадров на основе точного заказа и адаптивных программ. Особенность данной системы — непосредственное участие работодателя в процессе подготовки будущего сотрудника.
“Прием претендентов в программу и определение стоимости обучения по контракту осуществляются на основе взаимного соглашения между работодателем и вузом, а заказчик гарантирует трудоустройство выпускника после завершения обучения”, — говорится в сообщении.
Президент поручил ответственным лицам обеспечить эффективную организацию работы с выпускниками, тщательно проработать выдвинутые инициативы и мобилизовать все возможности для создания дополнительных рабочих мест.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0