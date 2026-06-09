В Узбекистане серьезно взялись за трудоустройство выпускников вузов
11:34 09.06.2026 (обновлено: 12:09 09.06.2026)
© Getty Images / Prostock-StudioГруппа выпускников подбрасывает выпускные шапочки в воздух
© Getty Images / Prostock-Studio
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Ожидают, что в 2026 году высшие учебные заведения республики окончат 320 тыс. студентов. Президент поручил обеспечить эффективную организацию работы с выпускниками и мобилизовать все возможности для создания дополнительных рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам обеспечения занятости выпускников организаций высшего образования, сообщает пресс-служба главы государства.
© telegram sputnikuzbekistanОжидается, что в 2026 году вузы Узбекистана окончат 320 тыс
Ожидается, что в 2026 году вузы Узбекистана окончат 320 тыс
© telegram sputnikuzbekistan
Ожидается, что в 2026 году вузы республики окончат 320 тыс. студентов.
Для льготного финансирования предпринимательских проектов выпускников вузов реализуют программу "Шаг в будущее", в рамках которой в 2025 году на финансирование более 6 тыс. проектов выделили 378 млрд сумов. Это позволило обеспечить занятость около 8 тыс. выпускников.
“Озвучены планы о направлении 500 миллиардов сумов на финансирование свыше 8 тысяч проектов и обеспечении занятости около 10 тысяч юношей и девушек в 2026 году. Предложено расширить данную программу за счет предоставления дополнительных финансовых стимулов участвующим в ней субъектам предпринимательства”, — говорится в сообщении.
Также предлагается:
активизировать проведение выставок профессии "TalabaExpo-2026". Их будут проводить не только в Ташкенте, но и в других регионах страны с активным привлечением организаций-работодателей и субъектов предпринимательства;
усилить ответственность министерств и ведомств, хокимиятов районов и городов, а также крупных хозяйственных объединений в вопросах обеспечения занятости выпускников;
отслеживать все процессы через платформу содействия занятости career.edu.uz;
привлечь к решению вопросов трудоустройства местные органы власти. Это поможет наладить вертикальную систему работы с выпускниками.
Кроме того,
во всех вузах наладят полноценную деятельность центров карьеры и будут предоставлять стимулирование в зависимости от их результативности;
“Деятельность центров будет оцениваться на основе "Индекса качества выпускника". Центрам карьеры 20 вузов, показавшим наивысшие результаты, будет выделено по 500 миллионов сумов”, — говорится в сообщении.
в этом году планируют провести 360 ярмарок вакансий на уровне вузов и 750 — на уровне факультетов, а также организовать встречи (воркшопы) с участием более тысячи работодателей по каждому направлению;
начиная с 2026/2027 учебного года во всех высших учебных заведениях введут преподавание дисциплины "Основы предпринимательства".
Также главе республики озвучили меры по поддержке стартап-проектов студентов в вузах, привлечению студентов к создаваемым спин-офф предприятиям, открытию филиалов кафедр на отраслевых предприятиях, расширению практики проведения защиты выпускных работ на территории предприятия-работодателя.
Еще одна инициатива касалась внедрения целевой дуальной формы обучения, направленной на подготовку кадров на основе точного заказа и адаптивных программ. Особенность данной системы — непосредственное участие работодателя в процессе подготовки будущего сотрудника.
“Прием претендентов в программу и определение стоимости обучения по контракту осуществляются на основе взаимного соглашения между работодателем и вузом, а заказчик гарантирует трудоустройство выпускника после завершения обучения”, — говорится в сообщении.
Президент поручил ответственным лицам обеспечить эффективную организацию работы с выпускниками, тщательно проработать выдвинутые инициативы и мобилизовать все возможности для создания дополнительных рабочих мест.