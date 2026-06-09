https://uz.sputniknews.ru/20260609/uzbekistan-trudoustroystvo-vypusknikov-vuzov-58221839.html

В Узбекистане серьезно взялись за трудоустройство выпускников вузов

В Узбекистане серьезно взялись за трудоустройство выпускников вузов

Sputnik Узбекистан

Ожидают, что в 2026 году высшие учебные заведения республики окончат 320 тыс. студентов. Президент поручил обеспечить эффективную организацию работы с выпускниками и мобилизовать все возможности для создания дополнительных рабочих мест

2026-06-09T11:34+0500

2026-06-09T11:34+0500

2026-06-09T12:09+0500

узбекистан

трудоустройство

выпускник

вузы

молодежь

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по вопросам обеспечения занятости выпускников организаций высшего образования, сообщает пресс-служба главы государства.Ожидается, что в 2026 году вузы республики окончат 320 тыс. студентов.Для льготного финансирования предпринимательских проектов выпускников вузов реализуют программу "Шаг в будущее", в рамках которой в 2025 году на финансирование более 6 тыс. проектов выделили 378 млрд сумов. Это позволило обеспечить занятость около 8 тыс. выпускников.Также предлагается:Кроме того,Также главе республики озвучили меры по поддержке стартап-проектов студентов в вузах, привлечению студентов к создаваемым спин-офф предприятиям, открытию филиалов кафедр на отраслевых предприятиях, расширению практики проведения защиты выпускных работ на территории предприятия-работодателя.Еще одна инициатива касалась внедрения целевой дуальной формы обучения, направленной на подготовку кадров на основе точного заказа и адаптивных программ. Особенность данной системы — непосредственное участие работодателя в процессе подготовки будущего сотрудника.Президент поручил ответственным лицам обеспечить эффективную организацию работы с выпускниками, тщательно проработать выдвинутые инициативы и мобилизовать все возможности для создания дополнительных рабочих мест.

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узбекистан, трудоустройство, выпускник, вузы, молодежь, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев