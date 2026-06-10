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БПЛА ВСУ намеренно ударили по Панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
БПЛА ВСУ намеренно ударили по Панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
Sputnik Узбекистан
Уникальный памятник культуры получил серьезные повреждения. Российский МИД назвал атаку ВСУ на здание панорамы Севастополя варварским актом киевского режима
2026-06-10T14:53+0500
2026-06-10T14:53+0500
2026-06-10T15:18+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. БПЛА ВСУ намеренно ударили по Панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". В здании начался крупный пожар, уникальный памятник культуры получил серьезные повреждения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он добавил, что ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.По словам директора музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, повреждена панорама "Оборона Севастополя" — шедевр, созданный Францем Рубо.Позже в музее обороны сообщили, что все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" остались целыми после атаки ВСУ.Шедевр Франца Рубо открыли в 1905 году. В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти 2/3 полотна. Его по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву. Позже панораму восстановили без использования этих фрагментов.В фондах музея сейчас хранится 39 исторических фрагментов, остальные 47 — на территории других регионов.МИД РФ назвал атаку варварским актом против гражданского объекта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность.
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севастополь, происшествия, всу, беспилотник, россия, пожар, музей, мид рф, мария захарова
БПЛА ВСУ намеренно ударили по Панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
14:53 10.06.2026 (обновлено: 15:18 10.06.2026)
Уникальный памятник культуры получил серьезные повреждения. Российский МИД назвал атаку ВСУ на здание панорамы Севастополя варварским актом киевского режима.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik
. БПЛА ВСУ намеренно ударили по Панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". В здании начался крупный пожар, уникальный памятник культуры получил серьезные повреждения, сообщил
губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он добавил, что ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
По словам директора музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, повреждена панорама "Оборона Севастополя" — шедевр, созданный Францем Рубо.
"Пострадал один из главных музейных объектов — панорама "Оборона Севастополя". Напомню, что в 1942 году она уже была повреждена фашистскими захватчиками, после чего была восстановлена. Сегодня в ходе очередного вражеского нападения этот уникальный памятник культуры вновь получил серьезные повреждения", — рассказал он РИА Новости.
Позже в музее обороны сообщили
, что все исторические фрагменты панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" остались целыми после атаки ВСУ.
Шедевр Франца Рубо открыли в 1905 году. В 1942-м полотно получило повреждения при бомбардировке силами вермахта. Советским военным удалось спасти 2/3 полотна. Его по частям вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву. Позже панораму восстановили без использования этих фрагментов.
В фондах музея сейчас хранится 39 исторических фрагментов, остальные 47 — на территории других регионов.
МИД РФ назвал
атаку варварским актом против гражданского объекта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что тот, кто совершил это преступление, понесет ответственность.