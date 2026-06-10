https://uz.sputniknews.ru/20260610/mirziyoevu-dolojili-o-podgotovke-k-tashkentskomu-mejdunarodnomu-investitsionnomu-forumu-58235174.html

Мирзиёеву доложили о подготовке к Ташкентскому международному инвестиционному форуму

Мирзиёеву доложили о подготовке к Ташкентскому международному инвестиционному форуму

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана дал поручения по приему зарубежных гостей, тщательной организации программы мероприятий, определению четких механизмов реализации подписываемых соглашений и их системному мониторингу после завершения форума

2026-06-10T09:34+0500

2026-06-10T09:34+0500

2026-06-10T10:59+0500

узбекистан

ташкент

инвестиционный форум

подготовка

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву доложили о подготовке к пятому Ташкентскому международному инвестиционному форуму, сообщает пресс-служба руководителя страны.Мероприятие, которое пройдет 16–18 июня, — важная международная площадка для широкой демонстрации инвестиционного потенциала республики, формирования и продвижения новых взаимовыгодных проектов с зарубежными партнерами.Если на первый форум в 2022-м приехали более тысячи зарубежных гостей из 56 стран, то в этом году ожидают более 8 тыс. человек из 99 стран, в том числе около 3,1 тыс. зарубежных гостей.Среди приглашенных — главы и представители правительств иностранных государств, руководители авторитетных международных финансовых институтов, крупных компаний, инвестиционных фондов и представители деловых кругов.Речь шла о программе форума и мероприятиях в его рамках. В частности, состоятся пленарное заседание, двусторонние встречи, презентации отраслей и регионов, церемонии подписания инвестиционных соглашений, а также деловые встречи.На выставке инвестиционного потенциала Узбекистана представят возможности сельского хозяйства, легкой промышленности, геологии, электротехнической промышленности, машиностроения, химической промышленности, энергетики, ИИ и IT-сектора.Кроме того, планируют подписание крупного пакета инвестиционных соглашений. В настоящее время ведется активная подготовка новых проектов.Прорабатываемые соглашения охватывают такие важные направления, как химическая промышленность, геология и металлургия, легкая промышленность, электротехническая промышленность и машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство, строительные материалы, энергетика и экология, цифровые технологии, строительство и инфраструктура, банковско-финансовая сфера, транспорт и логистика, туризм и образование.Он дал поручения по приему зарубежных гостей, тщательной организации программы мероприятий, определению четких механизмов реализации подписываемых соглашений и их системному мониторингу после завершения форума.

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узбекистан, ташкент, инвестиционный форум, подготовка, президент узбекистана, шавкат мирзиёев