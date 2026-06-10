https://uz.sputniknews.ru/20260610/v-uzbekistane-resheniya-na-osnove-ii-budut-primenyat-na-vsex-etapax-geologorazvedki-58244012.html

В Узбекистане решения на основе ИИ будут применять на всех этапах геологоразведки

В Узбекистане решения на основе ИИ будут применять на всех этапах геологоразведки

Sputnik Узбекистан

Также в сферу геологии и горной промышленности республики до 2030 года привлекут $30 млрд инвестиций

2026-06-10T11:39+0500

2026-06-10T11:39+0500

2026-06-10T12:10+0500

геологоразведка

геология

узбекистан

инвестиции

искусственный интеллект

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане решения на основе ИИ будут применять на всех этапах геологоразведки. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в горной промышленности и сфере геологии.В горной промышленности и геологии формируют большие объемы данных. Они включают карты, результаты геологоразведки, буровые данные, лабораторные анализы и производственные показатели. Объединив их в единую электронную базу и создав возможности для оперативного поиска и анализа с использованием 3D-моделей можно повысить возможности выявления новых месторождений.В результате можно снизить себестоимость на 10%, сократить сроки открытия новых месторождений вдвое, а количество предложений для инвесторов — в 4 раза.Согласно озвученным планам, до 2030 года в геологию и горную промышленность планируют привлечь $30 млрд инвестиций. Для этого нужно создать качественную и надежную цифровую базу данных в соответствии с требованиями инвесторов.Президенту доложили о планах реализовать в 2026–2030 годах 44 проекта по внедрению искусственного ИИ и цифровых технологий в деятельность 6 крупных предприятий — Навоийского горно-металлургического комбината, Алмалыкского горно-металлургического комбината, "Навоиурана", "Узметкомбината", "Узбекугля" и Узбекского комбината технологических металлов.Проекты охватывают пять основных направлений:В дальнейшем данные решения запатентуют.

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геологоразведка, геология, узбекистан, инвестиции, искусственный интеллект, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, цифровизация