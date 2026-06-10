В Узбекистане решения на основе ИИ будут применять на всех этапах геологоразведки
11:39 10.06.2026 (обновлено: 12:10 10.06.2026)
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Также в сферу геологии и горной промышленности республики до 2030 года привлекут $30 млрд инвестиций.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Узбекистане решения на основе ИИ будут применять на всех этапах геологоразведки. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в горной промышленности и сфере геологии.
© telegram sputnikuzbekistanВ геологию и горную промышленность Узбекистана до 2030 года привлекут 30 млрд инвестиций
В геологию и горную промышленность Узбекистана до 2030 года привлекут 30 млрд инвестиций
© telegram sputnikuzbekistan
“Технологии искусственного интеллекта позволяют оперативно анализировать геологические данные, прогнозировать месторождения полезных ископаемых, точно оценивать запасы и повышать эффективность буровых работ. В этих целях планируется внедрить решения на основе искусственного интеллекта на всех этапах геологоразведочного процесса”, — говорится в сообщении.
В горной промышленности и геологии формируют большие объемы данных. Они включают карты, результаты геологоразведки, буровые данные, лабораторные анализы и производственные показатели. Объединив их в единую электронную базу и создав возможности для оперативного поиска и анализа с использованием 3D-моделей можно повысить возможности выявления новых месторождений.
В результате можно снизить себестоимость на 10%, сократить сроки открытия новых месторождений вдвое, а количество предложений для инвесторов — в 4 раза.
© telegram sputnikuzbekistanВ геологию и горную промышленность Узбекистана до 2030 года привлекут 30 млрд инвестиций
В геологию и горную промышленность Узбекистана до 2030 года привлекут 30 млрд инвестиций
© telegram sputnikuzbekistan
Согласно озвученным планам, до 2030 года в геологию и горную промышленность планируют привлечь $30 млрд инвестиций. Для этого нужно создать качественную и надежную цифровую базу данных в соответствии с требованиями инвесторов.
“В этой связи предложено создать Национальную базу геологических данных. В рамках этого процесса будет создан Центр технологической трансформации, более 36 тысяч отчетов и первичных данных будут переведены в цифровой формат. В результате в два раза повысятся качество и скорость формирования геологических данных, моделирования месторождений и расчета запасов”, — говорится в сообщении.
Президенту доложили о планах реализовать в 2026–2030 годах 44 проекта по внедрению искусственного ИИ и цифровых технологий в деятельность 6 крупных предприятий — Навоийского горно-металлургического комбината, Алмалыкского горно-металлургического комбината, "Навоиурана", "Узметкомбината", "Узбекугля" и Узбекского комбината технологических металлов.
Проекты охватывают пять основных направлений:
автоматизацию производственных процессов;
цифровизацию корпоративного управления;
внедрение технологий искусственного интеллекта;
обеспечение трудовой и промышленной безопасности;
цифровую трансформацию геологоразведочных работ.
“Ожидается, что за счет реализации проектов операционная эффективность увеличится на 7 процентов, надежность техники и оборудования повысится на 20 процентов, энергоэффективность увеличится на 8 процентов. Также прогнозируется сокращение ошибок и рисков, связанных с человеческим фактором, на 15 процентов”, — говорится в сообщении.
В дальнейшем данные решения запатентуют.