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О чем рассказали на V Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте
О чем рассказали на V Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Эксперты из разных стран собрались, чтобы изучить вопросы цен на лекарственные препараты, привлечь инвестиции в отрасль и обсудить имеющиеся проблемы
2026-06-11T15:40+0500
2026-06-11T15:40+0500
2026-06-11T15:40+0500
фармацевтика
форум
узбекистан
ташкент
цифровизация
мобильное приложение
аптеки
цены
лекарства
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане появится мобильное приложение для проверки цен в аптеках. Об этом сообщили на V Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов отметил, что каждый пользователь сможет самостоятельно проверять честность цен в аптеках и отправлять жалобы на нарушителей.Участники форума — эксперты из разных стран — собрались, чтобы изучить вопросы цен на лекарства, привлечь инвестиции в отрасль и обсудить проблемы сферы. Программа включает пленарное заседание, три панельные сессии и стратегическую экспертную, а также круглый стол, посвященный цифровой инфраструктуре фармрынка.
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фармацевтика, форум, узбекистан, ташкент, цифровизация, мобильное приложение, аптеки, цены, лекарства
фармацевтика, форум, узбекистан, ташкент, цифровизация, мобильное приложение, аптеки, цены, лекарства
О чем рассказали на V Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте
Эксперты из разных стран собрались, чтобы изучить вопросы цен на лекарственные препараты, привлечь инвестиции в отрасль и обсудить имеющиеся проблемы.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
В Узбекистане появится мобильное приложение для проверки цен в аптеках. Об этом сообщили на V Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.
Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов отметил, что каждый пользователь сможет самостоятельно проверять честность цен в аптеках и отправлять жалобы на нарушителей.
“Мобильное приложение называется "Фармконтроль". Через неделю мы везде запускаем рекламный ролик. Теперь люди могут проверять референтные цены через мобильное приложение и проверять, по какой цене они покупают (лекарства — прим. ред). Если что-то неправильно, они могут пожаловаться, и мы будем жестко наказывать аптеки, которые неправильно работают”, — сказал он.
Участники форума — эксперты из разных стран — собрались, чтобы изучить вопросы цен на лекарства, привлечь инвестиции в отрасль и обсудить проблемы сферы. Программа включает пленарное заседание, три панельные сессии и стратегическую экспертную, а также круглый стол, посвященный цифровой инфраструктуре фармрынка.