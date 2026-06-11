https://uz.sputniknews.ru/20260611/o-chem-rasskazali-na-v-mejdunarodnom-farmatsevticheskom-forume-v-tashkente-58274437.html

О чем рассказали на V Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте

О чем рассказали на V Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Эксперты из разных стран собрались, чтобы изучить вопросы цен на лекарственные препараты, привлечь инвестиции в отрасль и обсудить имеющиеся проблемы

2026-06-11T15:40+0500

2026-06-11T15:40+0500

2026-06-11T15:40+0500

фармацевтика

форум

узбекистан

ташкент

цифровизация

мобильное приложение

аптеки

цены

лекарства

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Узбекистане появится мобильное приложение для проверки цен в аптеках. Об этом сообщили на V Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.Директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдулла Азизов отметил, что каждый пользователь сможет самостоятельно проверять честность цен в аптеках и отправлять жалобы на нарушителей.Участники форума — эксперты из разных стран — собрались, чтобы изучить вопросы цен на лекарства, привлечь инвестиции в отрасль и обсудить проблемы сферы. Программа включает пленарное заседание, три панельные сессии и стратегическую экспертную, а также круглый стол, посвященный цифровой инфраструктуре фармрынка.

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фармацевтика, форум, узбекистан, ташкент, цифровизация, мобильное приложение, аптеки, цены, лекарства