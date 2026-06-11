Президенту Узбекистана рассказали о планах Центра исламской цивилизации
09:48 11.06.2026 (обновлено: 09:54 11.06.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Центр официально начал работу 17 марта текущего года. На 1 июня его посетили уже 500 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о результатах деятельности Центра исламской цивилизации в Узбекистане и планах его дальнейшего развития, сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечалось, центр официально начал работу 17 марта этого года. На 1 июня его посетили 500 тыс. человек. Среднесуточное число посетителей составляет около 6 тыс. Центр внесен в Книгу рекордов Гиннесса как "Крупнейший в мире музей исламской цивилизации".
Дальнейшие планы по развитию центра предусматривают:
включение научного журнала центра в международные базы Scopus и Web of Science, создание единой интегрированной платформы научных центров, подготовку цифрового каталога рукописей;
учреждение стипендии "Исламское просвещение" для магистрантов и докторантов религиозно-просветительской сферы;
организацию презентаций книг всемирно известных ученых и экспертов;
привлечение 20 тыс. молодых людей, представителей религиозно-просветительской сферы, в том числе имамов-хатибов и отинойи.
На мероприятии рассмотрели очередные меры по возвращению культурного наследия. Отметили необходимость создания механизма по поиску, выявлению, проведению переговоров и возвращению редких артефактов, связанных с Узбекистаном.
“Также планируется наладить постоянный мониторинг культурного наследия Узбекистана по всему миру, сформировать единую цифровую базу данных и международный реестр объектов культурного наследия, создать современную научно-исследовательскую лабораторию, не имеющую аналогов в Центральной Азии”, — говорится в сообщении.
Усиление медиа- и международного продвижения
Планируется проведение I Международного исламского форума на тему "Исламская цивилизация: путь мира, толерантности и просвещения".
Также предусмотрено проведение специальных презентаций, посвященных Центру исламской цивилизации и научному наследию Имама Бухари, Имама Мотуриди и Имама Термизи, в структурах ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Президент поручил:
организовать презентации центра в 55 странах;
провести международную конференцию и выставку на тему "Роль женщины в исламе";
реализовать совместные научно-просветительские проекты с Оксфордским центром исламских исследований, ICESCO, IRCICA, ТЮРКСОЙ и другими международными организациями.
Укрепить сотрудничество с зарубежными журналистами и международными медиаструктурами помогут пресс-туры, международные медиаклубы и медиафорумы.
Для укрепления бренда центра на глобальном уровне будут проводить фотовыставки, тематические презентации и круглые столы в диппредставительствах за рубежом.
Речь шла и о создании более удобных условий для паломников и туристов, посещающих мемориальный комплекс Имама Бухари, упорядоченной и содержательной организации визитов, совершенствовании информационного сопровождения и услуг гидов.
“Глава государства одобрил представленные предложения и подчеркнул, что Центр исламской цивилизации должен стать местом, демонстрирующим миру богатое культурное наследие нашего народа, просветительские традиции и духовный подъем Нового Узбекистана”, — говорится в сообщении.