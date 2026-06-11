https://uz.sputniknews.ru/20260611/prezidentu-uzbekistana-rasskazali-o-planax-tsentra-islamskoy-tsivilizatsii-58262795.html

Президенту Узбекистана рассказали о планах Центра исламской цивилизации

Президенту Узбекистана рассказали о планах Центра исламской цивилизации

Sputnik Узбекистан

Центр официально начал работу 17 марта текущего года. На 1 июня его посетили уже 500 тыс. человек

2026-06-11T09:48+0500

2026-06-11T09:48+0500

2026-06-11T09:54+0500

центр исламской цивилизации

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

развитие

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о результатах деятельности Центра исламской цивилизации в Узбекистане и планах его дальнейшего развития, сообщает пресс-служба главы государства.Как отмечалось, центр официально начал работу 17 марта этого года. На 1 июня его посетили 500 тыс. человек. Среднесуточное число посетителей составляет около 6 тыс. Центр внесен в Книгу рекордов Гиннесса как "Крупнейший в мире музей исламской цивилизации".Дальнейшие планы по развитию центра предусматривают:На мероприятии рассмотрели очередные меры по возвращению культурного наследия. Отметили необходимость создания механизма по поиску, выявлению, проведению переговоров и возвращению редких артефактов, связанных с Узбекистаном.Усиление медиа- и международного продвиженияПланируется проведение I Международного исламского форума на тему "Исламская цивилизация: путь мира, толерантности и просвещения".Также предусмотрено проведение специальных презентаций, посвященных Центру исламской цивилизации и научному наследию Имама Бухари, Имама Мотуриди и Имама Термизи, в структурах ООН в Нью-Йорке и Женеве, а также в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.Президент поручил:Укрепить сотрудничество с зарубежными журналистами и международными медиаструктурами помогут пресс-туры, международные медиаклубы и медиафорумы.Для укрепления бренда центра на глобальном уровне будут проводить фотовыставки, тематические презентации и круглые столы в диппредставительствах за рубежом.Речь шла и о создании более удобных условий для паломников и туристов, посещающих мемориальный комплекс Имама Бухари, упорядоченной и содержательной организации визитов, совершенствовании информационного сопровождения и услуг гидов.“Глава государства одобрил представленные предложения и подчеркнул, что Центр исламской цивилизации должен стать местом, демонстрирующим миру богатое культурное наследие нашего народа, просветительские традиции и духовный подъем Нового Узбекистана”, — говорится в сообщении.

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центр исламской цивилизации, узбекистан, ташкент, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, развитие