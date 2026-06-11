https://uz.sputniknews.ru/20260611/uzarxiv-i-arxiv-prezidenta-kazaxstana-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-58261851.html

Узархив и Архив Президента Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании

Узархив и Архив Президента Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных проектов, расширению программ обмена опытом и укреплению профессиональных связей между специалистами двух государств

2026-06-11T09:21+0500

2026-06-11T09:21+0500

2026-06-11T09:42+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

архивное дело

меморандум

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узархив и Архив Президента Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Документ открывает новые возможности для сотрудничества в сфере хранения и использования архивных документов, поддержки научных исследований, внедрения инновационных технологий в деятельность архивных учреждений. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области цифровизации архивных документов и создания электронных фондов, внедрение современных архивных технологий, организацию программ повышения квалификации и стажировок для специалистов, а также проведение совместных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов.По итогам переговоров подтверждена готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных проектов, расширению программ обмена опытом и укреплению профессиональных связей между специалистами двух государств.

узбекистан

казахстан

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узбекистан, казахстан, сотрудничество, архивное дело, меморандум