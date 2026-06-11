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Узархив и Архив Президента Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании
Узархив и Архив Президента Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании
Sputnik Узбекистан
Стороны подтвердили готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных проектов, расширению программ обмена опытом и укреплению профессиональных связей между специалистами двух государств
2026-06-11T09:21+0500
2026-06-11T09:21+0500
2026-06-11T09:42+0500
узбекистан
казахстан
сотрудничество
архивное дело
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узархив и Архив Президента Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Документ открывает новые возможности для сотрудничества в сфере хранения и использования архивных документов, поддержки научных исследований, внедрения инновационных технологий в деятельность архивных учреждений. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области цифровизации архивных документов и создания электронных фондов, внедрение современных архивных технологий, организацию программ повышения квалификации и стажировок для специалистов, а также проведение совместных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов.По итогам переговоров подтверждена готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных проектов, расширению программ обмена опытом и укреплению профессиональных связей между специалистами двух государств.
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узбекистан, казахстан, сотрудничество, архивное дело, меморандум
узбекистан, казахстан, сотрудничество, архивное дело, меморандум
Узархив и Архив Президента Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании
09:21 11.06.2026 (обновлено: 09:42 11.06.2026)
Стороны подтвердили готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных проектов, расширению программ обмена опытом и укреплению профессиональных связей между специалистами двух государств.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik
. Узархив и Архив Президента Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“В Астане состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между "Узархив" при Министерстве юстиции Республики Узбекистан и Архивом Президента Республики Казахстан”, — говорится в сообщении.
Документ открывает новые возможности для сотрудничества в сфере хранения и использования архивных документов, поддержки научных исследований, внедрения инновационных технологий в деятельность архивных учреждений.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области цифровизации архивных документов и создания электронных фондов, внедрение современных архивных технологий, организацию программ повышения квалификации и стажировок для специалистов, а также проведение совместных научно-практических конференций, семинаров и круглых столов.
По итогам переговоров подтверждена готовность к последовательному развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных проектов, расширению программ обмена опытом и укреплению профессиональных связей между специалистами двух государств.