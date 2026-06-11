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https://uz.sputniknews.ru/20260611/uzbekistan-mojet-uvelichit-obemy-proizvodstva-ryby-v-5-raz-58276688.html
Узбекистан может увеличить объемы производства рыбы в 5 раз
Узбекистан может увеличить объемы производства рыбы в 5 раз
Sputnik Узбекистан
В предгорных районах республики планируют создать мощности для производства форели и осетра. Для выведения национальной породы карпа привлекут зарубежные гранты
2026-06-11T16:50+0500
2026-06-11T16:53+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рыбоводство
развитие
производство
рыба
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан может увеличить объемы производства рыбы в 5 раз, если задействует имеющийся потенциал. Об этом шла речь в ходе презентации предложений по развитию и поддержке рыбной отрасли, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву. Как отмечалось, республика располагает большим потенциалом для дальнейшего развития этой отрасли. Общая протяженность рек, каналов и водотоков в стране составляет 170 тыс. километров. Несмотря на ограниченность водных ресурсов, Узбекистан занимает лидирующую позицию по объемам производства рыбы в Центральной Азии. В 2025 году было заготовлено 206 тыс. тонн рыбы.Глава Узбекистана поручил внедрить прозрачную систему аренды 329 водоемов и 163 тыс. гектаров прилегающих земель, поставил задачу обеспечить гарантированное водоснабжение для рыбоводческих и племенных хозяйств.Вместе с тем, в республике внедрят механизмы выделения кредитов рыбоводческим хозяйствам, а также частичного покрытия процентных расходов по кредитам в национальной и иностранной валюте.Племенное разведение и научный подходЗадача — улучшить породы карпа, сома, форели и осетра, а также адаптировать новые виды к местным климатическим условиям. С этой целью:Подготовка квалифицированных кадровОзвучено предложение об открытии совместного факультета по рыбоводству и аквакультуре на базе Аграрного университета вместе с китайским Даляньским океанологическим университетом.Цифровизация рыбной отраслиПредложено создать в Узбекистане единую электронную платформу, объединяющую данные об использовании воды, земельных участках, незаконном вылове рыбы, налоговых платежах и объемах выловленной рыбной продукции.Шавкат Мирзиёев одобрил представленные предложения и отметил необходимость дальнейшего расширения поддержки отрасли.
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узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рыбоводство, развитие, производство, рыба
узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, рыбоводство, развитие, производство, рыба

Узбекистан может увеличить объемы производства рыбы в 5 раз

16:50 11.06.2026 (обновлено: 16:53 11.06.2026)
© Пресс-служба Государственного комитета по статистике УзбекистанаРыба
Рыба - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2026
© Пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана
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В предгорных районах республики планируют создать мощности для производства форели и осетра. Для выведения национальной породы карпа привлекут зарубежные гранты.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан может увеличить объемы производства рыбы в 5 раз, если задействует имеющийся потенциал. Об этом шла речь в ходе презентации предложений по развитию и поддержке рыбной отрасли, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
Как отмечалось, республика располагает большим потенциалом для дальнейшего развития этой отрасли. Общая протяженность рек, каналов и водотоков в стране составляет 170 тыс. километров. Несмотря на ограниченность водных ресурсов, Узбекистан занимает лидирующую позицию по объемам производства рыбы в Центральной Азии. В 2025 году было заготовлено 206 тыс. тонн рыбы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли
Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2026
Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Сегодня доля производства рыбы с использованием интенсивных методов не превышает 20 процентов от общего объема. В то время как такие технологии кратно повышают продуктивность и доход. Если полностью задействовать имеющийся потенциал, можно увеличить объемы производства рыбы в 5 раз”, — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана поручил внедрить прозрачную систему аренды 329 водоемов и 163 тыс. гектаров прилегающих земель, поставил задачу обеспечить гарантированное водоснабжение для рыбоводческих и племенных хозяйств.
Вместе с тем, в республике внедрят механизмы выделения кредитов рыбоводческим хозяйствам, а также частичного покрытия процентных расходов по кредитам в национальной и иностранной валюте.
Племенное разведение и научный подход
Задача — улучшить породы карпа, сома, форели и осетра, а также адаптировать новые виды к местным климатическим условиям. С этой целью:
со следующего года в предгорных районах республики планируют создать мощности для производства форели и осетра;
для Научно-исследовательского института рыбоводства организуют опытно-экспериментальную площадку на берегу реки Ахангаран;
для выведения национальной породы карпа привлекут зарубежные гранты.
Подготовка квалифицированных кадров
Озвучено предложение об открытии совместного факультета по рыбоводству и аквакультуре на базе Аграрного университета вместе с китайским Даляньским океанологическим университетом.
Цифровизация рыбной отрасли
Предложено создать в Узбекистане единую электронную платформу, объединяющую данные об использовании воды, земельных участках, незаконном вылове рыбы, налоговых платежах и объемах выловленной рыбной продукции.
“Расширение применения технологий искусственного интеллекта в отрасли позволит сократить расходы и повысить производительность”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли
Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2026
Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев одобрил представленные предложения и отметил необходимость дальнейшего расширения поддержки отрасли.
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