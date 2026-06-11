Узбекистан может увеличить объемы производства рыбы в 5 раз
16:50 11.06.2026 (обновлено: 16:53 11.06.2026)
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В предгорных районах республики планируют создать мощности для производства форели и осетра. Для выведения национальной породы карпа привлекут зарубежные гранты.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан может увеличить объемы производства рыбы в 5 раз, если задействует имеющийся потенциал. Об этом шла речь в ходе презентации предложений по развитию и поддержке рыбной отрасли, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
Как отмечалось, республика располагает большим потенциалом для дальнейшего развития этой отрасли. Общая протяженность рек, каналов и водотоков в стране составляет 170 тыс. километров. Несмотря на ограниченность водных ресурсов, Узбекистан занимает лидирующую позицию по объемам производства рыбы в Центральной Азии. В 2025 году было заготовлено 206 тыс. тонн рыбы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли
Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Сегодня доля производства рыбы с использованием интенсивных методов не превышает 20 процентов от общего объема. В то время как такие технологии кратно повышают продуктивность и доход. Если полностью задействовать имеющийся потенциал, можно увеличить объемы производства рыбы в 5 раз”, — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана поручил внедрить прозрачную систему аренды 329 водоемов и 163 тыс. гектаров прилегающих земель, поставил задачу обеспечить гарантированное водоснабжение для рыбоводческих и племенных хозяйств.
Вместе с тем, в республике внедрят механизмы выделения кредитов рыбоводческим хозяйствам, а также частичного покрытия процентных расходов по кредитам в национальной и иностранной валюте.
Племенное разведение и научный подход
Задача — улучшить породы карпа, сома, форели и осетра, а также адаптировать новые виды к местным климатическим условиям. С этой целью:
со следующего года в предгорных районах республики планируют создать мощности для производства форели и осетра;
для Научно-исследовательского института рыбоводства организуют опытно-экспериментальную площадку на берегу реки Ахангаран;
для выведения национальной породы карпа привлекут зарубежные гранты.
Подготовка квалифицированных кадров
Озвучено предложение об открытии совместного факультета по рыбоводству и аквакультуре на базе Аграрного университета вместе с китайским Даляньским океанологическим университетом.
Цифровизация рыбной отрасли
Предложено создать в Узбекистане единую электронную платформу, объединяющую данные об использовании воды, земельных участках, незаконном вылове рыбы, налоговых платежах и объемах выловленной рыбной продукции.
“Расширение применения технологий искусственного интеллекта в отрасли позволит сократить расходы и повысить производительность”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли
Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию и поддержке рыбной отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев одобрил представленные предложения и отметил необходимость дальнейшего расширения поддержки отрасли.