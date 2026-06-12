https://uz.sputniknews.ru/20260612/soglashenie-edinaya-sistema-tamojennogo-tranzita-eaes-58302979.html

Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС выходит на завершающий этап — ЕЭК

Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС выходит на завершающий этап — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

В ЕАЭС завершается подготовка к вступлению в силу соглашения о единой системе таможенного транзита с третьими странами. Оно предусматривает использование навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок на всей территории Союза.

2026-06-12T16:45+0500

2026-06-12T16:45+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии обсудили соглашение о единой системе таможенного транзита между государствами Евразийского экономического союза и третьими странами, а также практические вопросы его реализации, сообщили в пресс-службе ЕЭК.Заседание группы высокого уровня прошло под председательством министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергея Шкляева. В нем приняли участие представители государственных органов и национальных операторов отслеживания стран ЕАЭС.В ходе заседания отмечено, что вступление соглашения в силу находится на завершающем этапе. Завершение внутригосударственных процедур подтверждается в том числе подписанием закона о ратификации президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ранее документ был ратифицирован Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Российской Федерацией.Отдельное внимание участники уделили применению навигационных пломб при грузовых перевозках по территории Союза. Рассматривались случаи, когда использование таких пломб в рамках таможенного транзита может не применяться с учетом сложившейся практики. В перечень исключений вошли живые животные, международные почтовые отправления и товары для личного пользования — категории грузов, перевозка которых не требует дополнительного контроля и связана с минимальными рисками нарушений.Также обсуждались требования к навигационным пломбам, включая поэтапный переход на использование устройств, произведенных в странах ЕАЭС.В ЕЭК напомнили о том, что система отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб на территории ЕАЭС действует с 11 февраля 2026 года.

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еаэс, перевозки, еэк, россия, казахстан, беларусь, армения, кыргызстан