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Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС выходит на завершающий этап — ЕЭК
Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС выходит на завершающий этап — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
В ЕАЭС завершается подготовка к вступлению в силу соглашения о единой системе таможенного транзита с третьими странами. Оно предусматривает использование навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок на всей территории Союза.
2026-06-12T16:45+0500
2026-06-12T16:45+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии обсудили соглашение о единой системе таможенного транзита между государствами Евразийского экономического союза и третьими странами, а также практические вопросы его реализации, сообщили в пресс-службе ЕЭК.Заседание группы высокого уровня прошло под председательством министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергея Шкляева. В нем приняли участие представители государственных органов и национальных операторов отслеживания стран ЕАЭС.В ходе заседания отмечено, что вступление соглашения в силу находится на завершающем этапе. Завершение внутригосударственных процедур подтверждается в том числе подписанием закона о ратификации президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ранее документ был ратифицирован Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Российской Федерацией.Отдельное внимание участники уделили применению навигационных пломб при грузовых перевозках по территории Союза. Рассматривались случаи, когда использование таких пломб в рамках таможенного транзита может не применяться с учетом сложившейся практики. В перечень исключений вошли живые животные, международные почтовые отправления и товары для личного пользования — категории грузов, перевозка которых не требует дополнительного контроля и связана с минимальными рисками нарушений.Также обсуждались требования к навигационным пломбам, включая поэтапный переход на использование устройств, произведенных в странах ЕАЭС.В ЕЭК напомнили о том, что система отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб на территории ЕАЭС действует с 11 февраля 2026 года.
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еаэс, перевозки, еэк, россия, казахстан, беларусь, армения, кыргызстан
еаэс, перевозки, еэк, россия, казахстан, беларусь, армения, кыргызстан
Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС выходит на завершающий этап — ЕЭК
16:45 12.06.2026 (обновлено: 17:23 12.06.2026)
В ЕАЭС завершается подготовка к вступлению в силу соглашения о единой системе таможенного транзита с третьими странами. Оно предусматривает использование навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок на всей территории Союза.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
В Евразийской экономической комиссии обсудили соглашение о единой системе таможенного транзита между государствами Евразийского экономического союза и третьими странами, а также практические вопросы его реализации, сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
Заседание группы высокого уровня прошло под председательством министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергея Шкляева. В нем приняли участие представители государственных органов и национальных операторов отслеживания стран ЕАЭС.
В ходе заседания отмечено, что вступление соглашения в силу находится на завершающем этапе. Завершение внутригосударственных процедур подтверждается в том числе подписанием закона о ратификации президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ранее документ был ратифицирован Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Российской Федерацией.
Отдельное внимание участники уделили применению навигационных пломб при грузовых перевозках по территории Союза. Рассматривались случаи, когда использование таких пломб в рамках таможенного транзита может не применяться с учетом сложившейся практики.
В перечень исключений вошли живые животные, международные почтовые отправления и товары для личного пользования — категории грузов, перевозка которых не требует дополнительного контроля и связана с минимальными рисками нарушений.
Также обсуждались требования к навигационным пломбам, включая поэтапный переход на использование устройств, произведенных в странах ЕАЭС.
Навигационная пломба сочетает функции электронного замка и трекера, позволяя в режиме реального времени отслеживать перемещение грузов.
В ЕЭК напомнили о том, что система отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб на территории ЕАЭС действует с 11 февраля 2026 года.