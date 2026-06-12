https://uz.sputniknews.ru/20260612/tashkent-sostoyalsya-mejdunarodnyy-farmatsevticheskiy-forum-58303862.html

В Ташкенте состоялся V Международный фармацевтический форум

В Ташкенте состоялся V Международный фармацевтический форум

Sputnik Узбекистан

Что сегодня представляет собой фармацевтический рынок Узбекистана? Участники обсудили лекарства не только как инструмент здоровья, но и как часть экономики страны.

2026-06-12T18:30+0500

2026-06-12T18:30+0500

2026-06-12T18:30+0500

фармацевтика

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ташкент

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Как отметили эксперты, долгое время фармацевтический сектор Узбекистана напоминал бесконтрольно разросшийся организм. Имея скромную численность населения по сравнению с мировыми лидерами, в Узбекистане зарегистрировано свыше 12 тысяч наименований лекарственных средств. Для сравнения: на рынке Казахстана их меньше 6 тысяч, а в России — порядка 8–9 тысяч. На этом фоне в стране расцвела полипрагмазия — явление, когда пациентам выписывают избыточное количество препаратов.Врачебный лоббизм и коррупционные цепочки привели к тому, что доктора настойчиво прописывали дорогие импортные аналоги, игнорируя доступные и эффективные заменители. Ситуация дошла до критической точки: по данным региональных властей, уязвимые слои населения тратили на медикаменты до 65% своих доходов.Однако на форуме напомнили, что с декабря 2025 года в стране началась корректировка цен на лекарства. К апрелю 2026 года цены на более чем 2 тысячи препаратов снизились.Не пострадал ли от этого бизнес? Проведенный аналитиками аудит зафиксировал тектонические сдвиги: под жестким регуляторным давлением продажи дорогих препаратов стоимостью свыше 200 тысяч сумов упали на 16% в упаковках. Компенсационным драйвером и "подушкой безопасности" для экономики отрасли стали БАДы, чья доля в деньгах взлетела с 36% до 43%. Потребители стали больше уделять внимания заботе о здоровье. На презентации напомнили, что БАДы не являются лекарственным средством.Регуляторы выявили, что 65% котируемых в стране препаратов отсутствовали на рынках соседних государств. Это позволяло искусственно завышать цены. Теперь правила ужесточаются: если лекарства нет в десяти референтных странах, за основу будет автоматически браться самая низкая цена на существующий аналог.Параллельно Минздрав перестраивает систему под рамки доказательной медицины. Руководитель департамента министерства здравоохранения отмечает: "На сегодняшний день у нас практически создано более 500 протоколов новых, это за 2025-2026 год, и по 40 направлениям". Внедряется и система реимбурсации через Государственный медицинский страховой фонд, открывая пациентам бесплатный доступ к ключевым медикаментам прямо в аптеках. Реимбурсация — это государственная программа компенсации расходов на лекарства.Если контроль над дистрибьюторами уже автоматизирован через электронные счет-фактуры и налоговые базы, то в розничном звене все еще фиксируются факты завышения стоимости. Регулятор готовит запуск системы онлайн-валидации аптечных чеков и мобильного приложения, которое позволит гражданам моментально сообщать о завышении цен.

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фармацевтика, форум, видео, ташкент, видео, антибиотики, медицина, здравоохранение