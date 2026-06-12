https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-nakazaniye-organizatsiya-narkolaboratoriya-narkopriton-58302230.html

В Узбекистане ужесточили наказания за организацию нарколабораторий и наркопритонов

В Узбекистане ужесточили наказания за организацию нарколабораторий и наркопритонов

Sputnik Узбекистан

Новый закон усиливает ответственность за организацию нарколабораторий и наркопритонов, а также за финансирование и иное содействие наркобизнесу.

2026-06-12T15:54+0500

2026-06-12T15:54+0500

2026-06-12T16:00+0500

борьба с наркоманией

наркотики

тюрьма

узбекистан

закон

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов, направленные на совершенствование ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщает Минюст республики.Согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс, за незаконную организацию нарколаборатории для производства, изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.Также установлена уголовная ответственность за организацию или содержание притонов для употребления либо распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.Кроме того, за финансирование или иное содействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.Изменения также затронули ответственность за незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами путем кражи либо мошенничества. За такие действия предусмотрены следующие виды наказания:Принятые изменения направлены на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, пресечение деятельности подпольных нарколабораторий и повышение эффективности мер по защите общественной безопасности и здоровья граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-ujestochat-zakonodatelstvo-protiv-narkomanii-narusheniy-pdd-58294663.html

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борьба с наркоманией, наркотики, тюрьма, узбекистан, закон