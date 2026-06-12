https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-ujestochat-zakonodatelstvo-protiv-narkomanii-narusheniy-pdd-58294663.html

В Узбекистане ужесточат законодательство против наркомании и нарушений ПДД

В Узбекистане ужесточат законодательство против наркомании и нарушений ПДД

Sputnik Узбекистан

Президент подписал закон об усилении борьбы с наркопреступностью и повышении безопасности дорожного движения, предусматривающий ужесточение ответственности и усиление профилактических мер.

2026-06-12T11:48+0500

2026-06-12T11:48+0500

2026-06-12T14:41+0500

борьба с наркоманией

наркоманы

пдд

закон

президент узбекистана

борьба с преступностью

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, направленный на усиление борьбы с наркопреступностью и повышение безопасности дорожного движения. Документ предусматривает ужесточение ответственности за незаконный оборот наркотических средств, введение новых мер против подпольных лабораторий и совершенствование системы контроля, а также меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и усилению ответственности за нарушения правил дорожного движения.Глава государства ознакомился с презентацией по совершенствованию законодательства, направленного на защиту здоровья населения и генофонда страны, а также повышение безопасности участников дорожного движения, сообщила пресс-служба главы государства.Прежде всего была представлена информация о принятом парламентом законе, направленном на усиление ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Закон вводит в Уголовный кодекс новую главу "Преступления против здоровья населения и генофонда", предусматривающую более строгую ответственность за деяния, представляющие угрозу обществу, особенно молодежи.Отдельно установлена ответственность за организацию подпольных нарколабораторий, содержание притонов и содействие незаконному обороту наркотиков. В целом ужесточены санкции более чем по десяти составам преступлений, связанных с наркопреступностью. Президент подписал закон, подчеркнув его значение для системного усиления борьбы с наркоугрозой.Также был рассмотрен проект закона "О наркотиках и сильнодействующих веществах", подготовленный межведомственной рабочей группой. Отмечено, что наркоситуация изменилась: на смену традиционным веществам пришли синтетические наркотики, а их распространение все чаще осуществляется через интернет и в бесконтактной форме. Появление подпольных лабораторий требует обновления правовых и организационных механизмов.Проектом определяются семь ключевых направлений государственной политики, включая формирование у населения, особенно молодежи, устойчивого иммунитета к наркомании, усиление профилактики, развитие диагностики, лечения и социальной реабилитации зависимых.Документ также закрепляет полномочия 14 государственных органов, участвующих в противодействии наркоугрозе, и предусматривает внедрение системы полного электронного контроля за оборотом соответствующих веществ — от ввоза до реализации.Отдельно рассмотрены меры по регулированию оборота прекурсоров и усилению межведомственного взаимодействия.Значительное внимание уделено безопасности дорожного движения. Отмечены случаи передачи транспортных средств несовершеннолетним, что приводит к тяжелым авариям. В этой связи предложены меры по ужесточению ответственности и внедрению новых подходов к профилактике ДТП. Президент одобрил представленные инициативы и дал поручения по дальнейшему усилению борьбы с наркопреступностью и повышению безопасности на дорогах.

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борьба с наркоманией, наркоманы, пдд, закон, президент узбекистана, борьба с преступностью