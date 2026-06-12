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https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-rossiya-novye-napravleniya-sotrudnichestva-trudoaya-migratsiya-58304103.html
Узбекистан и Россия наметили новые направления сотрудничества в трудовой миграции
Узбекистан и Россия наметили новые направления сотрудничества в трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
Достигнуты договоренности по увеличению пропускной способности центров, повышению качества предоставляемых услуг, а также усилению информационной поддержки граждан Узбекистана.
2026-06-12T17:40+0500
2026-06-12T18:06+0500
трудовая миграция
узбекистан
россия
трудовые мигранты
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия укрепляют торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, развивают совместные проекты в сфере трудовой миграции и подготовки кадров. В центре внимания — расширение межрегионального взаимодействия и совершенствование правовой и консульской поддержки граждан Узбекистана.В рамках рабочего визита заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжона Абдуллаева в Санкт-Петербург состоялись переговоры с руководством правительства города и Ленинградской области, а также с представителями Комитета по внешним связям, Комитета по труду и занятости населения и других профильных организаций, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Российская сторона высоко оценила участие делегации Узбекистана в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув значимость визита руководства страны для дальнейшего укрепления узбекско-российских союзнических отношений.Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. Отмечен высокий потенциал Международного торгового центра "Айритом" в Сурхандарьинской области как перспективной площадки для реализации совместных инвестиционных и логистических проектов. Также выражена заинтересованность в участии в предстоящем Ташкентском международном инвестиционном форуме.Руководство миграционных центров "Бронка Групп" и "Южный" выразило заинтересованность в расширении сотрудничества с Узбекистаном в сфере организованного трудоустройства, подготовки кадров и совершенствования условий обслуживания граждан. По итогам переговоров достигнуты договоренности по увеличению пропускной способности центров, повышению качества предоставляемых услуг, а также усилению информационной поддержки соотечественников совместно с Генеральным консульством Узбекистана в Санкт-Петербурге.Особое внимание уделено защите прав и законных интересов граждан Узбекистана. По итогам встреч с Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также руководством Международной коллегии адвокатов достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере правовой помощи и совершенствовании механизмов оперативного взаимодействия.В рамках визита делегация также посетила Центр временного содержания иностранных граждан Ленинградской области, где были изучены условия содержания граждан Узбекистана. С руководством учреждения согласованы меры по ускорению оформления необходимых документов и организации их скорейшего возвращения на родину.
https://uz.sputniknews.ru/20260604/58095341.html
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трудовая миграция, узбекистан, россия, трудовые мигранты, санкт-петербург
трудовая миграция, узбекистан, россия, трудовые мигранты, санкт-петербург

Узбекистан и Россия наметили новые направления сотрудничества в трудовой миграции

17:40 12.06.2026 (обновлено: 18:06 12.06.2026)
© Фото: migrantmedia.ruМигранты в России
Мигранты в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2026
© Фото: migrantmedia.ru
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Достигнуты договоренности по увеличению пропускной способности центров, повышению качества предоставляемых услуг, а также усилению информационной поддержки трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия укрепляют торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, развивают совместные проекты в сфере трудовой миграции и подготовки кадров. В центре внимания — расширение межрегионального взаимодействия и совершенствование правовой и консульской поддержки граждан Узбекистана.
В рамках рабочего визита заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжона Абдуллаева в Санкт-Петербург состоялись переговоры с руководством правительства города и Ленинградской области, а также с представителями Комитета по внешним связям, Комитета по труду и занятости населения и других профильных организаций, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаДелегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан.
Делегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2026
Делегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Российская сторона высоко оценила участие делегации Узбекистана в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув значимость визита руководства страны для дальнейшего укрепления узбекско-российских союзнических отношений.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. Отмечен высокий потенциал Международного торгового центра "Айритом" в Сурхандарьинской области как перспективной площадки для реализации совместных инвестиционных и логистических проектов. Также выражена заинтересованность в участии в предстоящем Ташкентском международном инвестиционном форуме.
"Одним из ключевых итогов визита стала договоренность с Ассоциацией содействия международной трудовой миграции об открытии в Самарканд области центра тестирования по русскому языку, истории и законодательству Российской Федерации", — отметили в МИД.
Руководство миграционных центров "Бронка Групп" и "Южный" выразило заинтересованность в расширении сотрудничества с Узбекистаном в сфере организованного трудоустройства, подготовки кадров и совершенствования условий обслуживания граждан.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаДелегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан.
Делегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2026
Делегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
По итогам переговоров достигнуты договоренности по увеличению пропускной способности центров, повышению качества предоставляемых услуг, а также усилению информационной поддержки соотечественников совместно с Генеральным консульством Узбекистана в Санкт-Петербурге.
Особое внимание уделено защите прав и законных интересов граждан Узбекистана. По итогам встреч с Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также руководством Международной коллегии адвокатов достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере правовой помощи и совершенствовании механизмов оперативного взаимодействия.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаДелегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан.
Делегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2026
Делегация Узбекистана провела переговоры в Санкт-Петербурге по вопросам трудовой миграции и защиты прав граждан.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В рамках визита делегация также посетила Центр временного содержания иностранных граждан Ленинградской области, где были изучены условия содержания граждан Узбекистана. С руководством учреждения согласованы меры по ускорению оформления необходимых документов и организации их скорейшего возвращения на родину.

"Вопросы защиты прав и оказания консульской поддержки гражданам Узбекистана находятся на постоянном контроле Генерального консульства Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге", — добавили в ведомстве.

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