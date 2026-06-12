https://uz.sputniknews.ru/20260612/uzbekistan-rossiya-novye-napravleniya-sotrudnichestva-trudoaya-migratsiya-58304103.html

Узбекистан и Россия наметили новые направления сотрудничества в трудовой миграции

Узбекистан и Россия наметили новые направления сотрудничества в трудовой миграции

Sputnik Узбекистан

Достигнуты договоренности по увеличению пропускной способности центров, повышению качества предоставляемых услуг, а также усилению информационной поддержки граждан Узбекистана.

2026-06-12T17:40+0500

2026-06-12T17:40+0500

2026-06-12T18:06+0500

трудовая миграция

узбекистан

россия

трудовые мигранты

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия укрепляют торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, развивают совместные проекты в сфере трудовой миграции и подготовки кадров. В центре внимания — расширение межрегионального взаимодействия и совершенствование правовой и консульской поддержки граждан Узбекистана.В рамках рабочего визита заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан Олимжона Абдуллаева в Санкт-Петербург состоялись переговоры с руководством правительства города и Ленинградской области, а также с представителями Комитета по внешним связям, Комитета по труду и занятости населения и других профильных организаций, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Российская сторона высоко оценила участие делегации Узбекистана в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув значимость визита руководства страны для дальнейшего укрепления узбекско-российских союзнических отношений.Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. Отмечен высокий потенциал Международного торгового центра "Айритом" в Сурхандарьинской области как перспективной площадки для реализации совместных инвестиционных и логистических проектов. Также выражена заинтересованность в участии в предстоящем Ташкентском международном инвестиционном форуме.Руководство миграционных центров "Бронка Групп" и "Южный" выразило заинтересованность в расширении сотрудничества с Узбекистаном в сфере организованного трудоустройства, подготовки кадров и совершенствования условий обслуживания граждан. По итогам переговоров достигнуты договоренности по увеличению пропускной способности центров, повышению качества предоставляемых услуг, а также усилению информационной поддержки соотечественников совместно с Генеральным консульством Узбекистана в Санкт-Петербурге.Особое внимание уделено защите прав и законных интересов граждан Узбекистана. По итогам встреч с Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также руководством Международной коллегии адвокатов достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере правовой помощи и совершенствовании механизмов оперативного взаимодействия.В рамках визита делегация также посетила Центр временного содержания иностранных граждан Ленинградской области, где были изучены условия содержания граждан Узбекистана. С руководством учреждения согласованы меры по ускорению оформления необходимых документов и организации их скорейшего возвращения на родину.

https://uz.sputniknews.ru/20260604/58095341.html

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