https://uz.sputniknews.ru/20260613/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-provel-peregovory-premer-ministr-egipta-58317019.html

Глава МИД Узбекистана и премьер Египта обсудили всеобъемлющее партнерство двух стран

Глава МИД Узбекистана и премьер Египта обсудили всеобъемлющее партнерство двух стран

Sputnik Узбекистан

Особое внимание уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию промышленной кооперации, а также укреплению транспортно-логистических связей.

2026-06-13T18:45+0500

2026-06-13T18:45+0500

2026-06-13T18:45+0500

бахтиёр саидов

узбекистан

египет

мид узбекистана

дипломаты

экономика

инвестиции

министр

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в Каире встретился с Премьер-министром Египета Мустафой Камалем Мадбули. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил в своем Telegram-канале.В ходе переговоров стороны подробно обсудили актуальные вопросы развития всеобъемлющего партнерства между двумя странами и расширения многопланового сотрудничества. Отмечено, что дружеские отношения, взаимное доверие и активный политический диалог создают прочную основу для дальнейшего укрепления взаимодействия.Особое внимание уделили расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию промышленной кооперации, а также укреплению транспортно-логистических связей. Обсуждались возможности реализации совместных проектов, направленных на устойчивое экономическое развитие.Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной, образовательной и религиозно-просветительской сферах. Подчеркнута важность гуманитарных обменов как фактора укрепления дружбы между народами двух государств.Отдельное внимание было уделено вопросам региональной и международной повестки дня. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув важность поддержания мира и стабильности в регионе. Узбекистан высоко оценил усилия Египта, направленные на содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликтов.Стороны подтвердили готовность к продолжению координации по актуальным вопросам международной повестки дня.

https://uz.sputniknews.ru/20260612/torgovlya-investitsii-podgotovka-diplomatov-uzbekistan-aljir-sotrudnichestvo-58289244.html

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бахтиёр саидов, узбекистан, египет, мид узбекистана, дипломаты, экономика, инвестиции, министр