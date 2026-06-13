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https://uz.sputniknews.ru/20260613/ministr-inostrannyx-del-uzbekistana-provel-peregovory-premer-ministr-egipta-58317019.html
Глава МИД Узбекистана и премьер Египта обсудили всеобъемлющее партнерство двух стран
Глава МИД Узбекистана и премьер Египта обсудили всеобъемлющее партнерство двух стран
Sputnik Узбекистан
Особое внимание уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию промышленной кооперации, а также укреплению транспортно-логистических связей.
2026-06-13T18:45+0500
2026-06-13T18:45+0500
бахтиёр саидов
узбекистан
египет
мид узбекистана
дипломаты
экономика
инвестиции
министр
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в Каире встретился с Премьер-министром Египета Мустафой Камалем Мадбули. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил в своем Telegram-канале.В ходе переговоров стороны подробно обсудили актуальные вопросы развития всеобъемлющего партнерства между двумя странами и расширения многопланового сотрудничества. Отмечено, что дружеские отношения, взаимное доверие и активный политический диалог создают прочную основу для дальнейшего укрепления взаимодействия.Особое внимание уделили расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию промышленной кооперации, а также укреплению транспортно-логистических связей. Обсуждались возможности реализации совместных проектов, направленных на устойчивое экономическое развитие.Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной, образовательной и религиозно-просветительской сферах. Подчеркнута важность гуманитарных обменов как фактора укрепления дружбы между народами двух государств.Отдельное внимание было уделено вопросам региональной и международной повестки дня. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув важность поддержания мира и стабильности в регионе. Узбекистан высоко оценил усилия Египта, направленные на содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликтов.Стороны подтвердили готовность к продолжению координации по актуальным вопросам международной повестки дня.
https://uz.sputniknews.ru/20260612/torgovlya-investitsii-podgotovka-diplomatov-uzbekistan-aljir-sotrudnichestvo-58289244.html
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бахтиёр саидов, узбекистан, египет, мид узбекистана, дипломаты, экономика, инвестиции, министр
бахтиёр саидов, узбекистан, египет, мид узбекистана, дипломаты, экономика, инвестиции, министр

Глава МИД Узбекистана и премьер Египта обсудили всеобъемлющее партнерство двух стран

18:45 13.06.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел переговоры с Премьер-министром Египта в Каире.
Министр иностранных дел Узбекистана провел переговоры с Премьер-министром Египта в Каире. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2026
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Особое внимание уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию промышленной кооперации, а также укреплению транспортно-логистических связей.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в Каире встретился с Премьер-министром Египета Мустафой Камалем Мадбули. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил в своем Telegram-канале.

"Рады встрече с Премьер-министром Арабской Республики Египет Е.П. Мустафой Камалем Мадбули, состоявшейся сегодня в Каире. Передали искренние приветствия и самые добрые пожелания Президента Республики Узбекистан Е.П. Шавката Мирзиёева Президенту Арабской Республики Египет Е.П. Абдель Фаттаху ас-Сиси", — написал Саидов.

© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел переговоры с Премьер-министром Египта в Каире.
Министр иностранных дел Узбекистана провел переговоры с Премьер-министром Египта в Каире. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2026
Министр иностранных дел Узбекистана провел переговоры с Премьер-министром Египта в Каире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
В ходе переговоров стороны подробно обсудили актуальные вопросы развития всеобъемлющего партнерства между двумя странами и расширения многопланового сотрудничества. Отмечено, что дружеские отношения, взаимное доверие и активный политический диалог создают прочную основу для дальнейшего укрепления взаимодействия.
Особое внимание уделили расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитию промышленной кооперации, а также укреплению транспортно-логистических связей. Обсуждались возможности реализации совместных проектов, направленных на устойчивое экономическое развитие.
Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной, образовательной и религиозно-просветительской сферах. Подчеркнута важность гуманитарных обменов как фактора укрепления дружбы между народами двух государств.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел переговоры с Премьер-министром Египта в Каире.
Министр иностранных дел Узбекистана провел переговоры с Премьер-министром Египта в Каире. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2026
Министр иностранных дел Узбекистана провел переговоры с Премьер-министром Египта в Каире.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Отдельное внимание было уделено вопросам региональной и международной повестки дня. Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнув важность поддержания мира и стабильности в регионе. Узбекистан высоко оценил усилия Египта, направленные на содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликтов.
Стороны подтвердили готовность к продолжению координации по актуальным вопросам международной повестки дня.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл ряд встреч на высоком уровне в Алжире. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2026
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