https://uz.sputniknews.ru/20260613/putin-v-den-rossii-vstretilsya-s-uchastnikami-svo--o-chem-govoril-prezident-58312825.html

Владимир Путин в День России встретился с участниками спецоперации — подробности

Владимир Путин в День России встретился с участниками спецоперации — подробности

Sputnik Узбекистан

Президент России высказался о ходе боевых действий, развитии военных технологий РФ, противостоянии с Западом, и перспективах переговоров.

2026-06-13T13:35+0500

2026-06-13T13:35+0500

2026-06-13T14:47+0500

владимир путин

сво

встреча

военнослужащие

кремль

спецоперация

запад

нато

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Владимир Путин в День России провел в Кремле встречу с участниками специальной военной операции. Президент РФ высказался о ходе боевых действий, развитии военных технологий, противостоянии с Западом, и перспективах переговоров.В начале мероприятия президент пожал руку каждого военнослужащего, отметив, при этом, что каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это достойно.По его словам, участники спецоперации напрямую защищают Отечество, поэтому День России — это их день. Он попросил их высказать пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.Верховный главнокомандующий подчеркнул, что старается поддерживать контакт с представителями разных родов войск – от рядовых военнослужащих до командующих. При этом важнейшей он назвал задачу, которую решают штурмовики, остальные же стараются работать так, чтобы помочь им свести потери к минимуму.Глава государства выразил надежду, что военнослужащие почувствовали разницу в снаряжении армии по сравнению с тем, что было раньше. Он заверил, что министр обороны Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами модернизации оборудования.Так, Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом. А ее низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает американским Starlink, а в чем-то может и превосходить эти спутники.Президент также отметил, что правительство рассматривает вопросы трудоустройства ветеранов после окончания специальной военной операции, а также уделяет внимание увековечению памяти погибших героев — присвоению их имен улицам и школам. Что еще сказал президент на встрече с участниками СВО:В ходе встречи глава РФ также заявил, что возможности России будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности страны.Он подчеркнул, что Россия должна как следует отвечать на использование противником БПЛА самолетного типа, чтобы отбить у него желание нападать на российские гражданские объекты.Также президент подчеркнул, что только народ России в состоянии защитить государство.Он отметил, что страны НАТО развязали войну, и Россия одна противостоит всему коллективному западу. По его словам, страны НАТО, которые попытались нанести стратегическое поражение РФ, — это свора, выступившая против одного, но сплоченного многонационального народа России.Что еще сказал президент России о противостоянии с западом:В День России также президент наградил работников оборонной промышленности.

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владимир путин, сво, встреча, военнослужащие, кремль, спецоперация, запад, нато