Владимир Путин в День России встретился с участниками спецоперации — подробности
13:35 13.06.2026 (обновлено: 14:47 13.06.2026)
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Президент России высказался о ходе боевых действий, развитии военных технологий РФ, противостоянии с Западом и перспективах переговоров.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Владимир Путин в День России провел в Кремле встречу с участниками специальной военной операции. Президент РФ высказался о ходе боевых действий, развитии военных технологий, противостоянии с Западом, и перспективах переговоров.
"Я просто вас хотел увидеть, сказать вам спасибо. И прошу передать эти слова благодарности всем мужчинам, всем бойцам нашим, которые рядом с вами", — сказал глава РФ в ходе встречи с участниками специальной военной операции.
В начале мероприятия президент пожал руку каждого военнослужащего, отметив, при этом, что каждый выполняет свою задачу, и каждый делает это достойно.
Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками СВО
По его словам, участники спецоперации напрямую защищают Отечество, поэтому День России — это их день. Он попросил их высказать пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.
"Мне интересно узнать мнение людей, которые "на земле" решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи", — сказал он.
Верховный главнокомандующий подчеркнул, что старается поддерживать контакт с представителями разных родов войск – от рядовых военнослужащих до командующих. При этом важнейшей он назвал задачу, которую решают штурмовики, остальные же стараются работать так, чтобы помочь им свести потери к минимуму.
Глава государства выразил надежду, что военнослужащие почувствовали разницу в снаряжении армии по сравнению с тем, что было раньше. Он заверил, что министр обороны Андрей Белоусов постоянно занимается вопросами модернизации оборудования.
"Минобороны становится высокотехнологичным ведомством", — сказал он.
Так, Россия очень активно работает над производством FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом. А ее низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает американским Starlink, а в чем-то может и превосходить эти спутники.
Президент также отметил, что правительство рассматривает вопросы трудоустройства ветеранов после окончания специальной военной операции, а также уделяет внимание увековечению памяти погибших героев — присвоению их имен улицам и школам.
Что еще сказал президент на встрече с участниками СВО:
Путин назвал борьбу с дронами в зоне СВО одной из важнейших задач, этим занимаются власти разного уровня. России нужно наладить систему противодействия БПЛА, которая бы была на шаг впереди.
"Кулибиным" будет оказана прямая поддержка - президент отметил эффективность народного ОПК и поручил исключить излишнее администрирование при разработке новых образцов.
Власти упростили и максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта.
Группировка российских войск в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.
Фонд "Защитники отечества" работает активно, целый ряд направлений работы реализуется для того, чтобы тяжело раненые участники СВО не выпадали из повседневной жизни.
При трудоустройстве ветеранов недостаточно предлагать работу в военкоматах, в системе Минобороны есть много других направлений.
В ходе встречи глава РФ также заявил, что возможности России будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности страны.
Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками СВО
Он подчеркнул, что Россия должна как следует отвечать на использование противником БПЛА самолетного типа, чтобы отбить у него желание нападать на российские гражданские объекты.
"Мы будем это делать и будем делать это со все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. Они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации", — сказал Путин.
Также президент подчеркнул, что только народ России в состоянии защитить государство.
"Кроме нас Россия никому не нужна. И только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития", — сказал российский лидер.
Он отметил, что страны НАТО развязали войну, и Россия одна противостоит всему коллективному западу. По его словам, страны НАТО, которые попытались нанести стратегическое поражение РФ, — это свора, выступившая против одного, но сплоченного многонационального народа России.
"Их много, свора целая, а мы — один, но сплоченный многонациональный народ", — сказал Путин, комментируя попытки НАТО нанести России стратегическое поражение.
Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками СВО
Что еще сказал президент России о противостоянии с западом:
Россия восемь лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами и была вынуждена защищать людей там вооруженным путем.
Запад признал, что Минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия.
Недругов России всегда было много, и при Наполеоне, и при Гитлере, и сейчас все к ней лезут.
Россия не только должна отвечать на вызовы ее врагов, а быть на шаг впереди.
Ударами по гражданским объектам в Украине не удастся решить задачу разобщения российского общества.
Противник не может создать серьезных проблем экономике России.
Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне СВО.
Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов.
В День России также президент наградил работников оборонной промышленности.