Узбекистан и Турция укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и киберпреступностью
12:21 13.06.2026 (обновлено: 12:57 13.06.2026)
© пресс-служба МВД Узбекистана.Заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Джангир посетил Самарканд.
© пресс-служба МВД Узбекистана.
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Делегация во главе с заместителем министра внутренних дел Турецкой Республики Мехметом Джангиром посетила город Самарканд с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Самарканде состоялось заседание Межведомственной координационной рабочей группы, направленное на дальнейшее развитие сотрудничества между министерствами внутренних дел Узбекистана и Турции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, борьбой с транснациональной преступностью, а также противодействием терроризму и экстремизму.
© пресс-служба МВД Узбекистана.Заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Джангир посетил Самарканд.
Заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Джангир посетил Самарканд.
© пресс-служба МВД Узбекистана.
Отдельное внимание было уделено расширению взаимодействия в сфере борьбы с киберпреступностью и повышению эффективности совместных мер реагирования на современные угрозы.
По итогам заседания был подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности и определяющий дальнейшие направления совместной работы.
© пресс-служба МВД Узбекистана.Заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Джангир посетил Самарканд.
Заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Джангир посетил Самарканд.
© пресс-служба МВД Узбекистана.
В рамках визита турецкая делегация также посетила Ситуационный центр Управления внутренних дел Самаркандской области. Гостям была представлена информация о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности туристов и организации системы безопасного туризма на объектах города Самарканда.
© пресс-служба МВД Узбекистана.Заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Джангир посетил Самарканд.
Заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Джангир посетил Самарканд.
© пресс-служба МВД Узбекистана.
"Встреча, прошедшая в дружественной и конструктивной атмосфере, послужила дальнейшему укреплению взаимного доверия и практического сотрудничества между органами внутренних дел двух стран", — отметили в пресс-службе ведомства.