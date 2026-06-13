https://uz.sputniknews.ru/20260613/uzbekistan-i-turtsiya-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-vnutrennix-del-i-bezopasnosti-58312129.html

Узбекистан и Турция укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и киберпреступностью

Узбекистан и Турция укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и киберпреступностью

Sputnik Узбекистан

Делегация во главе с заместителем министра внутренних дел Турецкой Республики Мехметом Джангиром посетила город Самарканд с официальным визитом.

2026-06-13T12:21+0500

2026-06-13T12:21+0500

2026-06-13T12:57+0500

турция

узбекистан

самарканд

министерство внутренних дел узбекистана

борьба с терроризмом

киберпреступность

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Самарканде состоялось заседание Межведомственной координационной рабочей группы, направленное на дальнейшее развитие сотрудничества между министерствами внутренних дел Узбекистана и Турции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, борьбой с транснациональной преступностью, а также противодействием терроризму и экстремизму. Отдельное внимание было уделено расширению взаимодействия в сфере борьбы с киберпреступностью и повышению эффективности совместных мер реагирования на современные угрозы.По итогам заседания был подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности и определяющий дальнейшие направления совместной работы.В рамках визита турецкая делегация также посетила Ситуационный центр Управления внутренних дел Самаркандской области. Гостям была представлена информация о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности туристов и организации системы безопасного туризма на объектах города Самарканда."Встреча, прошедшая в дружественной и конструктивной атмосфере, послужила дальнейшему укреплению взаимного доверия и практического сотрудничества между органами внутренних дел двух стран", — отметили в пресс-службе ведомства.

https://uz.sputniknews.ru/20260515/prezident-uzbekistana-vstrecha-lider-turtsii-57595399.html

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турция, узбекистан, самарканд, министерство внутренних дел узбекистана, борьба с терроризмом, киберпреступность