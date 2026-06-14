https://uz.sputniknews.ru/20260614/nastuplenie-vs-rf-vynudilo-kiev-evakuirovat-predpriyatiya-iz-kramatorska-58328305.html
Наступление ВС РФ вынудило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска
Наступление ВС РФ вынудило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска
Sputnik Узбекистан
Это произошло благодаря успешным действиям и продвижению подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики
2026-06-14T16:30+0500
2026-06-14T16:30+0500
2026-06-14T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Наступление российской армии заставило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска, сообщает Минобороны РФ.Это стало результатом успешных действий и продвижения подразделений "Южной" группировки войск в Константиновке Донецкой Народной Республики.Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются и уничтожают блокированные формирования противника в юго-западной части города.За сутки в Константиновке ДНР освободили 117 зданий.ВСУ потеряли:
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всу, россия, днр, киев, безопасность, вооружённые силы
всу, россия, днр, киев, безопасность, вооружённые силы
Наступление ВС РФ вынудило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска
Это произошло благодаря успешным действиям и продвижению подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik
. Наступление российской армии заставило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска, сообщает
Минобороны РФ.
Это стало результатом успешных действий и продвижения подразделений "Южной" группировки войск в Константиновке Донецкой Народной Республики.
"Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на Западную Украину", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются и уничтожают блокированные формирования противника в юго-западной части города.
За сутки в Константиновке ДНР освободили 117 зданий.