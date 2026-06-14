https://uz.sputniknews.ru/20260614/nastuplenie-vs-rf-vynudilo-kiev-evakuirovat-predpriyatiya-iz-kramatorska-58328305.html

Наступление ВС РФ вынудило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска

Наступление ВС РФ вынудило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска

Sputnik Узбекистан

Это произошло благодаря успешным действиям и продвижению подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики

2026-06-14T16:30+0500

2026-06-14T16:30+0500

2026-06-14T16:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

всу

россия

днр

киев

безопасность

вооружённые силы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0a/56825636_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_4827146856400ea67f30f61345abf803.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Наступление российской армии заставило Киев эвакуировать предприятия из Краматорска, сообщает Минобороны РФ.Это стало результатом успешных действий и продвижения подразделений "Южной" группировки войск в Константиновке Донецкой Народной Республики.Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются и уничтожают блокированные формирования противника в юго-западной части города.За сутки в Константиновке ДНР освободили 117 зданий.ВСУ потеряли:

россия

днр

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу, россия, днр, киев, безопасность, вооружённые силы