https://uz.sputniknews.ru/20260614/natskomstat-uzbekistana-rasskazal-skolko-tekstilnoy-produktsii-eksportirovala-respublika-58326074.html

Нацкомстат Узбекистана рассказал, сколько текстильной продукции экспортировала республика

Нацкомстат Узбекистана рассказал, сколько текстильной продукции экспортировала республика

Sputnik Узбекистан

Эта цифра составила 4,6% от общего объема экспорта за первые 4 месяца 2026 года

2026-06-14T13:25+0500

2026-06-14T13:25+0500

2026-06-14T13:30+0500

узбекистан

текстиль

текстильная продукция

экспорт

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/458/15/4581510_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_035ebcb8f4d5ba3cd5387359b88d6496.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В январе-апреле этого года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на сумму $454,5 млн, сообщает Нацкомстат.В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают готовые текстильные изделия (50%), также пряжа (32%).По сравнению с данными, представленными годом ранее, экспортный показатель уменьшился.В январе-апреле 2025-го Узбекистан заработал на продаже текстиля почти $840 млн.В структуре экспорта текстильной продукции основную долю тогда занимали готовые текстильные изделия (46,4 %) и пряжа (33,6%).

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, текстиль, текстильная продукция, экспорт, статистика