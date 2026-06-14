https://uz.sputniknews.ru/20260614/natskomstat-uzbekistana-rasskazal-skolko-tekstilnoy-produktsii-eksportirovala-respublika-58326074.html
Нацкомстат Узбекистана рассказал, сколько текстильной продукции экспортировала республика
Нацкомстат Узбекистана рассказал, сколько текстильной продукции экспортировала республика
Sputnik Узбекистан
Эта цифра составила 4,6% от общего объема экспорта за первые 4 месяца 2026 года
2026-06-14T13:25+0500
2026-06-14T13:25+0500
2026-06-14T13:30+0500
узбекистан
текстиль
текстильная продукция
экспорт
статистика
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В январе-апреле этого года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на сумму $454,5 млн, сообщает Нацкомстат.В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают готовые текстильные изделия (50%), также пряжа (32%).По сравнению с данными, представленными годом ранее, экспортный показатель уменьшился.В январе-апреле 2025-го Узбекистан заработал на продаже текстиля почти $840 млн.В структуре экспорта текстильной продукции основную долю тогда занимали готовые текстильные изделия (46,4 %) и пряжа (33,6%).
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узбекистан, текстиль, текстильная продукция, экспорт, статистика
узбекистан, текстиль, текстильная продукция, экспорт, статистика
Нацкомстат Узбекистана рассказал, сколько текстильной продукции экспортировала республика
13:25 14.06.2026 (обновлено: 13:30 14.06.2026)
Эта цифра составила 4,6% от общего объема экспорта за первые 4 месяца 2026 года.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
В январе-апреле этого года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на сумму $454,5 млн, сообщает
Нацкомстат.
“По данным Национального комитета по статистике, в январе-апреле 2026 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию за рубеж на сумму 454,5 млн долларов. Этот показатель составил 4,6% от общего объема экспорта”, — говорится в сообщении.
В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают готовые текстильные изделия (50%), также пряжа (32%).
По сравнению с данными, представленными годом ранее, экспортный показатель уменьшился.
В январе-апреле 2025-го Узбекистан заработал на продаже текстиля почти $840 млн.
В структуре экспорта текстильной продукции основную долю тогда занимали готовые текстильные изделия (46,4 %) и пряжа (33,6%).