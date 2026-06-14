https://uz.sputniknews.ru/20260614/shavkat-mirziyoev-pozdravil-donalda-trampa-s-80-letiem-58327968.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с 80-летием

Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с 80-летием

Sputnik Узбекистан

Для детального обсуждения перспективных направлений стратегического партнерства президент РУз пригласил американского коллегу в Узбекистан

2026-06-14T15:39+0500

2026-06-14T15:39+0500

2026-06-14T15:39+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

день рождения

президент сша

дональд трамп

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Глава Узбекистана подчеркнул, что его американский коллега является выдающимся государственным деятелем с огромным опытом.В письме отмечено, что благодаря решительному лидерству Дональда Трампа авторитет Соединенных Штатов в мире последовательно укрепляется, а двусторонние отношения сейчас прочны как никогда.Мирзиёев выразил заинтересованность в выводе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на новый уровень.Для детального обсуждения перспективных направлений стратегического партнерства президент РУз пригласил американского лидера в Узбекистан.Он пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному американскому народу – мира и благополучия.Глава США 14 июня отмечает 80-летие.

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, поздравление, день рождения, президент сша, дональд трамп, сотрудничество