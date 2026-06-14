https://uz.sputniknews.ru/20260614/shavkat-mirziyoev-pozdravil-donalda-trampa-s-80-letiem-58327968.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с 80-летием
Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с 80-летием
Sputnik Узбекистан
Для детального обсуждения перспективных направлений стратегического партнерства президент РУз пригласил американского коллегу в Узбекистан
2026-06-14T15:39+0500
2026-06-14T15:39+0500
2026-06-14T15:39+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
день рождения
президент сша
дональд трамп
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9967c4a659694af074dbeff4e52a3134.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Глава Узбекистана подчеркнул, что его американский коллега является выдающимся государственным деятелем с огромным опытом.В письме отмечено, что благодаря решительному лидерству Дональда Трампа авторитет Соединенных Штатов в мире последовательно укрепляется, а двусторонние отношения сейчас прочны как никогда.Мирзиёев выразил заинтересованность в выводе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на новый уровень.Для детального обсуждения перспективных направлений стратегического партнерства президент РУз пригласил американского лидера в Узбекистан.Он пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному американскому народу – мира и благополучия.Глава США 14 июня отмечает 80-летие.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53292971_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a4a7ee7a38eaf0e90e3e0c3211387d4a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, поздравление, день рождения, президент сша, дональд трамп, сотрудничество
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, поздравление, день рождения, президент сша, дональд трамп, сотрудничество
Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с 80-летием
Для детального обсуждения перспективных направлений стратегического партнерства президент РУз пригласил американского коллегу в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравление Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю его дня рождения”, — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана подчеркнул, что его американский коллега является выдающимся государственным деятелем с огромным опытом.
В письме отмечено, что благодаря решительному лидерству Дональда Трампа авторитет Соединенных Штатов в мире последовательно укрепляется, а двусторонние отношения сейчас прочны как никогда.
"Сегодня узбекско-американские отношения как никогда прочны и приобретают все более практический характер", — говорится в поздравлении.
Мирзиёев выразил заинтересованность в выводе торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на новый уровень.
Для детального обсуждения перспективных направлений стратегического партнерства президент РУз пригласил американского лидера в Узбекистан.
Он пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному американскому народу – мира и благополучия.
Глава США 14 июня отмечает 80-летие.