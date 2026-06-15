https://uz.sputniknews.ru/20260615/shavkat-mirziyoev-pozdravil-si-tszinpina-s-dnem-rojdeniya-58344510.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Sputnik Узбекистан

Глава РУз выразил уверенность, что благодаря общим усилиям сотрудничество между Узбекистаном и Китаем выйдет на качественно новый этап

2026-06-15T13:00+0500

2026-06-15T13:00+0500

2026-06-15T13:00+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

председатель

кнр

си цзиньпин

поздравление

день рождения

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В нем говорится, что Си Цзиньпин, как выдающийся политический деятель, ведет Китай к новым рубежам. Лидер Узбекистана отметил такие качества Си Цзиньпина, как высокое чувство ответственности и стратегическое мышление, основанное на дальновидности.Подчеркнута также высокая динамика отношений между Узбекистаном и Китаем. Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что благодаря общим усилиям сотрудничество между двумя странами выйдет на качественно новый этап.Президент Узбекистана пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в государственной деятельности, а китайскому народу — мира и процветания.

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, председатель, кнр, си цзиньпин, поздравление, день рождения, сотрудничество