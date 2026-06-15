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Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Глава РУз выразил уверенность, что благодаря общим усилиям сотрудничество между Узбекистаном и Китаем выйдет на качественно новый этап
2026-06-15T13:00+0500
2026-06-15T13:00+0500
2026-06-15T13:00+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
председатель
кнр
си цзиньпин
поздравление
день рождения
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В нем говорится, что Си Цзиньпин, как выдающийся политический деятель, ведет Китай к новым рубежам. Лидер Узбекистана отметил такие качества Си Цзиньпина, как высокое чувство ответственности и стратегическое мышление, основанное на дальновидности.Подчеркнута также высокая динамика отношений между Узбекистаном и Китаем. Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что благодаря общим усилиям сотрудничество между двумя странами выйдет на качественно новый этап.Президент Узбекистана пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в государственной деятельности, а китайскому народу — мира и процветания.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, председатель, кнр, си цзиньпин, поздравление, день рождения, сотрудничество
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, председатель, кнр, си цзиньпин, поздравление, день рождения, сотрудничество
Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Глава РУз выразил уверенность, что благодаря общим усилиям сотрудничество между Узбекистаном и Китаем выйдет на качественно новый этап.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня его рождения. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В нем говорится, что Си Цзиньпин, как выдающийся политический деятель, ведет Китай к новым рубежам. Лидер Узбекистана отметил такие качества Си Цзиньпина, как высокое чувство ответственности и стратегическое мышление, основанное на дальновидности.
"Под Вашим мудрым руководством последовательно продолжается модернизация Китая, а Ваша политика, направленная на великое возрождение и возвышение нации, вписывается яркой страницей в историю Вашей страны", – говорится в письме.
Подчеркнута также высокая динамика отношений между Узбекистаном и Китаем. Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что благодаря общим усилиям сотрудничество между двумя странами выйдет на качественно новый этап.
Президент Узбекистана пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в государственной деятельности, а китайскому народу — мира и процветания.